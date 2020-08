Darmstadt

Autoreifen zerstochen – Polizei überwältigt 42-Jährigen

Darmstadt (ots) – Weil ein Mann an mindestens zwei Fahrzeugen in der Stresemannstraße Reifen zerstach und hierbei einen verwirrten Eindruck gemacht habe, verständigten Zeugen am Donnerstag 06.08.2020 gegen 15.30 Uhr, die Polizei.

Im Rahmen der folgenden Fahndungsmaßnahmen stießen die Beamten aufgrund von Zeugenaussagen anschließend in einer Wohnung in der Kirnberger Straße auf einen 42 Jahre alten Tatverdächtigen. Der offenbar geistig verwirrte und aggressive Mann, der in der Wohnung zuvor zudem eine Familienangehörige mit einem Messer bedroht haben soll, konnte von der Polizei überwältigt werden. Hierbei kam auch ein Diensthund sowie ein Elektroimpulsgerät zum Einsatz.

Der 42-Jährige wurde aufgrund seines Gesundheitszustands in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Darmstadt-Dieburg

Feuer greift auf Bäume über

Dieburg (ots) – Nachdem aufgestapeltes Holz “Hinter der Schießmauer” im Bereich des Schloßgartens in der Nacht zum Donnerstag 06.8.2020 brannte, griff das Feuer auf danebenstehende Bäume über. Gegen 0.35 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert und begab sich mit der Feuerwehr aus Dieburg zum Einsatzort.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Eine mögliche Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Zigarettenautomat aus Verankerung gerissen

Pfungstadt (ots) – Unbekannte rissen am Mittwochmorgen (5.8.) einen Zigarettenautomaten in der Ostendstraße aus seiner Verankerung. An den Inhalt des Automaten gelangten sie jedoch nicht. Ersten Ermittlungen zufolge rissen die Unbekannten gegen 6.30 Uhr den Automaten samt Verankerung aus dem Boden. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten die Kriminellen in diesem Zusammenhang keine Beute und flüchteten im Anschluss unerkannt.

Wer dubiose Beobachtungen gemacht oder verdächtige Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/95090 zu melden.

Transporter beschädigt – Zeugen gesucht

Groß-Bieberau (ots) – Am Dienstag 04.08.2020 gegen 11.45 Uhr hielt ein Paketzusteller mit seinem weißen Kleintransporter in der Bahnhofstraße, gegenüber der dortigen Volksbankfiliale, um Pakete auszuliefern.

Kurz danach befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand ein weißer Mercedes Sprinter die Bahnhofstraße in Richtung Reinheim. Beim Vorbeifahren an dem haltenden Transporter, touchierte dessen Fahrer mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des Kleintransporters. Dabei ging das Spiegelglas des Transporters zu Bruch. Der Sprinterfahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Unfall wurde durch den Fahrer des beschädigten Kleintransporters beobachtet.

Laut seiner Aussage handelte es sich bei dem Verursacher ebenfalls um ein Zustellerfahrzeug. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen Mann. Der Beifahrer war ebenfalls männlich und trug ein rotes T-Shirt.

Hinweise von Zeugen bitte an die Polizeistation in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/63300.

Kollision auf Kreuzung – 40-Jähriger Autofahrer schwerverletzt

Pfungstadt (ots) – Bei einer Kollision im Kreuzungsbereich Eschollbrücker Straße/Retfordstraße, wurde ein 40-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Offenbach am Donnerstag 06.08.2020 gegen 13.00 Uhr schwerverletzt.

Der 40-Jährige befuhr die Eschollbrücker Straße aus Richtung Pfungstadt kommend, als er auf der Kreuzung mit einem 57-Jährigen Autofahrer, der auf der Retfordstraße unterwegs war, zusammenstieß. Der 40-Jährige musste anschließend von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 57-jährige Wagenlenker zog sich Blessuren leichterer Art zu. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Weil bei dem 40-Jährigen eine Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Neben der Polizei und Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst sowie ein Notarzt an der Unfallstelle im Einsatz. Die Fahrbahn war nach der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten gegen 16.30 Uhr wieder frei befahrbar.

Groß-Gerau

Nach Unfall auf Bundesstraße 44 – Polizei sucht wichtige Zeugin

Groß-Gerau (ots) – Eine 59-jährige Autofahrerin scherte am Mittwochmorgen 05.08.2020 gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 44 in Fahrtrichtung Mörfelden zum Überholen aus und bemerkte anschließend, dass sich von hinten ein ebenfalls überholendes Fahrzeug näherte.

Die 59-Jährige scherte daraufhin wieder ein und stieß mit einem vor ihr befindlichen Fahrzeug zusammen. In der Folge überschlug sich die Wagenlenkerin. Sie sowie 3 Insassen des touchierten Autos wurden verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro.

Die Beamten der Polizeistation Groß-Gerau haben die Unfallermittlungen übernommen und suchen zur Klärung der Unfallursache die blonde Autofahrerin, die sich vermutlich in einem dunklen BMW von hinten näherte. Sie setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06152/1750 entgegengenommen.

Katalysator ausgebaut/Zeugen gesucht

Geinsheim (ots) – An einem in der Schulstraße geparkten Mitsubishi bauten Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch 05.08.2020 auf bislang unbekannte Weise den Katalysator aus und flüchteten anschließend mit dem erbeuteten Fahrzeugteil. Der Mitsubishi wurde für die Tat vermutlich aufgebockt. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

Kreis Bergstraße

Polizei ermittelt nach eingegangenen Drohbriefen

Bergstraße/Fürth (ots) – Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Südhessen hat Ermittlungen eingeleitet, nachdem am Mittwoch 5.8.2020 mehrere Briefe mit rassistischem Hintergrund bei zwei Moscheen und an Adressen von Privatpersonen in Fürth und Umgebung eingegangen sind.

Mit den Verantwortlichen der Moscheen sowie mit den betroffenen Familien stehen die Ermittlungsbehörden in Kontakt. Die Urheber der Schreiben stehen noch nicht fest.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Einhausen (ots) – Am Mittwoch (05.08.) ereignete sich zwischen 15-15:35 Uhr ein Verkehrsunfall in Höhe der Friedhofsstraße 10 in 64683 Einhausen. Dabei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto am linken Außenspiegel touchiert. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Gibt es

Zeugen, die einen Vorfall im genannten Zeitraum beobachten konnten oder Hinweise liefern können? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 entgegen.

