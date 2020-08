Passanten angepöbelt und sich der Hose entledigt – Abend endet für zwei Betrunkene im Gewahrsam

Kassel (ots) – Für eine 51-jährige Frau und einen 52-jährigen Mann, die beide erheblich unter Alkoholeinfluss standen, endete der Mittwochabend 05.08.2020 unabhängig voneinander in den Gewahrsamszellen des Kasseler Polizeipräsidiums. Während die 51-Jährige Passanten in der Friedrich-Ebert-Straße anpöbelte und auf den Gehweg urinierte, saß der teilweise entkleidete und verwirrte 52-jährige Mann in der Schillerstraße auf dem Gehweg und konnte seinen Weg nicht mehr fortsetzen.

Mehrere Passanten hatten gegen 21:15 Uhr die Polizei wegen der pöbelnden Frau in die Friedrich-Ebert-Straße/nahe der Bismarckstraße gerufen. Wie die Anrufer berichteten, belästigte die offensichtlich alkoholisierte Frau im Außenbereich sitzende Gäste der Lokale und warf Flaschen gegen Autos.

Ein Schaden an den Fahrzeugen war nach Feststellung der hinzugeeilten Polizisten des Reviers Mitte nicht entstanden, allerdings schrie die 51-Jährige auch in Anwesenheit der Beamten laut umher und kam einen Platzverweis nicht nach. Aus diesen Gründen brachten die Polizeibeamten die stark betrunkene Frau schließlich zur Übernachtung in das Gewahrsam.

Nur eine halbe Stunde später kam es zum Einsatz der Polizisten in der Schillerstraße. Besorgte Anrufer hatten mitgeteilt, dass der offensichtlich völlig desorientierte Mann ohne Hose und Schuhe auf dem Bürgersteig sitzt.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten des Innenstadtreviers stellten fest, dass der erheblich alkoholisierte 52-Jährige nicht mehr aufstehen oder laufen konnte. Seine Hose und Schuhe, derer er sich an unbekannter Stelle entledigt hatte, blieben unauffindbar. Auch ihn brachten die Beamten zur Ausnüchterung seines Alkoholrausches in die Gewahrsamszelle.

Einbrecher finden leere Kasse vor – Kasseler Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel-Mitte (ots) – Weil kein Geld in der Kasse war, gingen bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Nacht zum Donnerstag 06.08.2020 leer aus. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei sind auf der Suche nach Zeugen.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die unbekannten Täter die Scheibe einer Zugangstür in der Oberen Königsstraße, Ecke Friedrichsstraße, eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Geschäft verschafft. Offenbar hatten es die Einbrecher ausschließlich auf Bargeld abgesehen, denn sie flüchteten ohne Beute, nachdem sie die leere Kasse vorgefunden hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen Mittwochabend 05.08.2020 gegen 20 Uhr und den heutigen Donnerstagmorgen 06.8.2020 gegen 9 Uhr eingrenzen.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

