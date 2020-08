Polizei Eschwege

Spind in Fitness-Studio aufgebrochen

Am Mittwochnachmittag 05.08.2020 wurde ein 18-Jähriger aus Meinhard Opfer eines Diebstahls, als er in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr in einem Eschweger Fitness-Studio am Stad zu Besuch war.

Unbekannte hatten den Umkleidespind des 18-Jährigen im genannten Tatzeitraum aufgebrochen und die darin befindliche Geldbörse entwendet. Der Stehlschaden wird mit 140 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Diebstahl von Wohnhausbaustelle

Zwischen Dienstagnachmittag 17.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.45 Uhr sind Unbekannte in Wanfried-Heldra bei einem im Bau befindlichen Wohnhaus in der Straße Vor der Lücke über die künftige Balkontür eingebrochen und haben auf der dortigen Baustelle diverses Werkzeug u.a. zwei Werkzeugkoffer, Kleinwerkzeug, einen Akku für einen Akkuschrauber und Baustellenmaterial entwendet. Der Stehlschaden wird insgesamt auf 1.535 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Trickbetrug – 70-Jähriger um 50 Euro betrogen

Am Mittwochmittag zwischen 11.50 Uhr und 12.00 Uhr ist ein 70-Jähriger aus Großalmerode offenbar das Opfer eines Trickbetruges geworden. Der Mann hatte zu dieser Zeit in Bad Sooden-Allendorf einen Baumarkt im Städtersweg aufgesucht, als er auf dem dortigen Parkplatz von einer männlichen Person kontaktiert wurde, die sich ihm gegenüber als Taubstummer ausgab und um Geld für eine angebliche Spendensammlung bat. Als der 70-Jährige dem Unbekannten dann einen 50-Euro-Schein gab, den dieser wechseln sollte, verschwand der Mann unvermittelt mit den 50 Euro in unbekannte Richtung. Der mutmaßliche Tatverdächtige kann von dem 70-jährigen Opfer wie folgt beschrieben werden: südosteuropäisches Aussehen; gepflegtes Erscheinungsbild; ca. 25-30 Jahre alt; dunkler Teint; 170 cm groß; kräftige und sportliche Statur; schwarze (zum Scheitel gekämmte) Haare; oben volles Haar, Haaransatz kurz; komplett in weiß gekleidet mit weißer Shorts, weißen Turnschuhen und weißem Polo-Shirt. Hinweise nimmt hier die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Diebstahl aus Kleingarten – Täter entwenden Fitness-Gerät

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag offenbar zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr auf dem Gelände des Kleingartenvereins in Eschwege Am Werdchen auf ein Gartengrundstück eingedrungen. Die Täter, die sich gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafften, entwendeten einen sog. “Stepper”. Das Fitness-Gerät im Wert von 50 Euro, stand unter einer offenen Garage. Außerdem richteten die Täter noch Sachschaden in nicht bekannter Höhe an. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Schaden durch Unachtsamkeit beim einsteigen ins Auto

Am Donnerstagmorgen gegen 08.50 Uhr hat eine 46-Jährige aus Treffurt beim Einsteigen in ihren Pkw auf einem Parkplatz in der Döhlestraße von Eschwege einen Schaden von 100 Euro an einem geparkten Fahrzeug verursacht. Die 46-Jährige war versehentlich mit ihrer Fahrertür gegen die Beifahrertür des Autos einer 69-Jährigen aus Eschwege gestoßen.

Parkrempler; Schaden 2000 Euro

(ots) – Durch einen Fehler beim Rangieren hat am Mittwochmorgen um 08.25 Uhr auf dem Nikolaiplatz in Eschwege ein 47-Jähriger aus Kaufungen mit einem Klein-Lkw den geparkten Pkw eines 47-Jährigen aus Schimberg beschädigt. Dabei entstand insgesamt ein Schaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 2.000 Euro.

(ots) – Am Mittwochnachmittag kollidierte ein 38-jähriger Autofahrer aus Eschwege mit einem Reh, als er gegen 16.00 Uhr auf der Bundesstraße B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege unterwegs war. Das Tier verendete noch am Unfallort, am Pkw entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

(ots) – Ein 22-jähriger Autofahrer aus Meinhard erfasste am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr ein Reh, als er auf der Landesstraße L 3424 zwischen Eschwege und Langenhain unterwegs war. Das Tier verendete noch am Unfallort, an dem Auto entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

(ots) – Ein Schaden von 100 Euro entstand am Donnerstagmorgen gegen 07.00 Uhr am Auto einer 54-Jährigen aus dem Ringgau, als die Frau auf der Landesstraße L 3245 zwischen Röhrda und Weißenborn mit einem Reh zusammenstieß. Das Tier verendete nach der Kollision am Unfallort.

(ots) – Ebenfalls mit einem Reh kollidierte am Donnerstagmorgen um 07.15 Uhr ein 56-jähriger Autofahrer aus Waldkappel. Der Mann war mit seinem Auto auf der Landesstraße L 3334 von Harmuthsachsen in Richtung Rodebach unterwegs, als er unvermittelt mit dem Reh zusammenstieß, das daraufhin verendete. An dem Auto wurde ein Schaden von 3.500 Euro festgestellt.

Auto nimmt Fahrradfahrerin die Vorfahrt

(ots) – Am Mittwochvormittag 05.08.2020 gegen 11.35 Uhr befuhr eine 63-Jährige aus Wanfried mit ihrem Fahrrad in Wanfried die Mühlhäuser Straße (B 250) aus Richtung Brombeerweg kommend in Richtung Marktstraße, als der Frau ein unbekannter Pkw der Frau die Vorfahrt nahm. Der Pkw kam aus der Straße Zum Rosenborn und bog dann nach links in die Mühlhäuser Straße ein. Die Frau auf ihrem Fahrrad musste dem Pkw ausweichen, geriet mit ihrem Rad an einen Bordstein und kam dadurch zu Fall. Die 63-Jährige zog sich bei dem Sturz u.a. leichte Schürfwunden zu.

Der den Unfall verursachende Pkw setzte seine Fahrt, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Den aufnehmenden Beamten der Polizei Eschwege liegen aber bereits erste Hinweise auf einen silbergrauen Ford Mondeo vor, der als verursachendes Fahrzeug in Betracht kommt.

Polizei Sontra

Aufsitzmäher entwendet

In der Zeit von Dienstagabend 18.00 Uhr bis Mittwochmorgen 09.30 Uhr haben Unbekannte einen Rasenmähtraktor entwendet. Der Aufsitzmäher der Marke Husquana Modell TC 138 im Wert von etwa 2.200 Euro war zum Zeitpunkt der Tat auf einem Privatgrundstück in der Lindenstraße im Ringgauer Ortsteil Renda unter einem offenen Carport abgestellt. Hinweise nimmt in dem Fall die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Wildunfall

Um kurz nach Mitternacht kollidierte am heutigen Donnerstag eine 56-jährige Autofahrerin aus Eisenach auf der Landesstraße L 3247 zwischen Altefeld und Frauenborn mit einem Reh. Das Tier verschwand nach der Kollision im Wald, der Wagen wurde mit einem Schaden von 1500 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

60-Jähriger steht im Verdacht Ziegeln geklaut zu haben

Die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau ermitteln aktuell gegen einen 60-Jährigen aus Hessisch Lichtenau wegen des Verdachts des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs. In dem Fall, der am Mittwoch zur Anzeige gelangte, soll der Mann im Zeitraum zwischen dem 20.07.2020 und dem 05.08.2020 eine größere Menge an Ziegeln vom Gelände eines Dachdeckerbetriebes in der Hopfelder Straße von Hessisch Lichtenau entwendet haben. Der Stehlschaden wird mit 700 Euro angegeben.

Unfallflucht auf Parkplatz “Am Obertor”; Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Montag 05.08.2020 wurde zwischen 18:05-18:10 Uhr durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer das geparkte Fahrzeug einer 30-Jährigen aus Großalmerode beschädigt. Die Unfallflucht ereignete sich auf dem Parkplatz “Am Obertor” in der Retteröder Straße von Hessisch Lichtenau, auf dem die 30-Jährige ihren Pkw, einen weißen Seat, abgestellt hatte.

Als Verursacher kommt hier vermutlich ein grüner Pkw Ford in Betracht, der kurz zuvor noch neben dem weißen Seat geparkt hatte, bei Rückkehr der Geschädigten zu ihrem Fahrzeug aber nicht mehr dort stand. An dem Seat wurde ein Streifschaden an der Beifahrerseite im Bereich der hinteren Tür verursacht, die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt in dem Fall die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Unbekannte stehlen Wassertank von Baustelle

Unbekannte haben von einer Baustelle in der Thüringer Straße in Witzenhausen einen schwarzen 1000 Liter IBC-Wassertank im Wert von 250 Euro entwendet. Der Diebstahl fand offenbar in der Zeit von Dienstagnachmittag 17.10 Uhr bis Mittwochmorgen 06.30 Uhr statt. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Diebe klauen Feuerlöscher

Der Diebstahl eines Feuerlöschers, der bereits schon in den vergangenen Wochen entwendet worden sein muss, ist der Polizei in Witzenhausen am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr angezeigt worden. Unbekannte hatten den Löscher aus der Tiefgarage eines Parkhauses in der Mittelburgstraße in Witzenhausen entwendet. Der Stehlschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

