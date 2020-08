Frankfurt: 26-Jähriger beim “Drogen-Bunker” anlegen beobachtet

Frankfurt/Nieder-Eschbach (ots)-(dr) – Zivilfahnder stellten am späten Mittwochnachmittag 05.08.2020 in Nieder-Eschbach eine größere Menge an Drogen sicher. Zunächst beobachteten die Beamten einen 26-jährigen Mann dabei, wie er in der Albert-Schweitzer-Straße in einem Gebüsch unverkennbar einen Bunker für Drogen anlegte. Nachdem es anschließend zu einem scheinbaren Drogengeschäft gekommen war, entfernte der Mann sich mit einem E-Bike von der Örtlichkeit.

Bei der Inaugenscheinnahme des Verstecks fanden die Beamten in Tütchen portioniertes Marihuana und Haschisch auf. Zu einem späteren Zeitpunkt gelang es den Fahndern den 26-Jährigen wieder aufzuspüren und an einer Parkbank in der Nähe des Freibades festzunehmen. Der Mann hatte weitere Drogen sowie mehrere hundert Euro an Bargeld in szenetypischer Stückelung bei sich. Weiteres abgepacktes Marihuana befand sich zudem hinter der Parkbank in einem Gebüsch.

Auf richterliche Anordnung folgte eine Wohnungsdurchsuchung, bei der abermals Drogen sichergestellt werden konnten. Insgesamt konnten dem Beschuldigten rund 95 Gramm Marihuana und 38 Gramm Haschisch an Rauschgift zugeordnet werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Frankfurt: Pakete auf falschen Namen bestellt

Frankfurt-Praunheim (ots)-(em) – In den vergangenen Tagen probierten 2 Betrüger gleich zweimal ihr Glück. Einmal mit Erfolg und einmal mit dem Ergebnis, dass die Handschellen klickten. Letzteres ist aufmerksamen Nachbarn zu verdanken.

Die Masche ist nicht neu. Betrüger bestellen Ware an eine Anschrift, überkleben dort einen aktuell nicht genutzten Briefkasten mit einem fiktiven Namen und holen anschließend das Paket bei einem Nachbarn oder einem Paketshop ab. Dieses Mal machten die Täter die Rechnung jedoch ohne die Nachbarn.

Am Samstag 01.08.2020 holten zwei junge Männer gegen 14.10 Uhr ein Paket in einem Wohnhaus in der Straße An den Geiselwiesen ab. Da der Plan so gut funktioniert hatte, wurde sodann die nächste Bestellung getätigt und an dieselbe Anschrift versandt. Die Nachbarn hatten die Masche jedoch zwischenzeitlich durchschaut.

Als wenige Tage später auf denselben Namen erneut ein Paket abgegeben wurde, standen die Zeichen für die Betrüger schlecht. Am Mittwoch 05.08.2020 klingelten sie gegen 15 Uhr erneut an dem Haus, um das Paket abzuholen. Als die Bewohner sie daraufhin ansprachen, ergriffen die Täter unmittelbar die Flucht-ohne die Beute.

Die Beiden sollten jedoch nicht weit kommen. Wenig später erblickten die Bewohner des Hauses, welche mit ihrem Fahrzeug auf den Weg in den Urlaub waren, die beiden jungen Männer an der oberirdischen U-Bahnstation “Hausen” und alarmierten umgehend die Polizei.

Kurz darauf klickten für den 23- und 26-jährigen Tatverdächtigen in der U-Bahn die Handschellen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mussten die beiden Männer mangels Haftgründe wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Festnahme nach Videoauswertung

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Am Mittwochabend 05.08.2020 konnten Beamte der Bundespolizei eine 48-jährige wohnsitzlose bosnische Staatsangehörige im Frankfurter Hauptbahnhof festnehmen, die im Verdacht steht in den letzten Wochen 4 Taschendiebstähle im Hauptbahnhof begangen zu haben.

Aufgrund der Auswertung von Videoaufzeichnungen hatte eine Streife der Bundespolizei die Frau im Hauptbahnhof wiedererkannt und festgenommen. Nach ihrer Festnahme wurde sie zur Wache gebracht, wo Ermittlungen ergaben, dass ihr insgesamt 4 Diebstähle in den letzten Wochen zugeordnet werden können. In allen Fällen hatte sie Reisenden auf den Rolltreppen vom S-Bahnbereich zu den Fernbahnsteigen von hinten die Taschen und Rucksäcke geöffnet und die Geldbörse entwendet.

Insgesamt entstand durch die Diebstähle ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro. Die Opfer, im Alter zwischen 71 und 78 Jahren hatten die Diebstähle erst später bemerkt und dann bei der Bundespolizei gemeldet. Nach Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wird die Frau heute dem Haftrichter vorgeführt.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

10.August 2020 Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

11.August 2020 Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße

12.August 2020 Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Mainzer Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

13.August 2020 Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

14.August 2020 Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Ostend: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)-(fue) – Am Donnerstag 06.08.2020 gegen 01.45 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hanauer Landstraße zu einem Wohnungsbrand. Drei zu diesem Zeitpunkt anwesende Personen konnten die Wohnung unverletzt verlassen und die Nachbarn warnen.

Ausgangspunkt des Feuers könnten in der Wohnung aufgestellte Teelichter gewesen sein. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden beziffert sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 70.000 EUR.

