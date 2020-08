Sattelzug umgekippt (siehe Foto)

Hagenbach (ots) – Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch 05.08.2020 um 10.40 Uhr, mit seinem mit Kies beladenen Sattelzug die Auestraße in Hagenbach von der Habsburger Straße aus kommend in Richtung Kieswerk Willersinn. Ewa 400 Meter nach dem Bahnübergang wich er einem entgegenkommenden Lkw aus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei rutschte der Sattelzug von der Fahrbahn und kippte vollständig nach rechts in ein Maisfeld.

Der 56-Jährige konnte sich selbstständig und unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Der Sattelzug musste entladen werden, bevor er durch einen Kranwagen aus dem Feld gehoben und abgeschleppt werden konnte. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die freiwillige Feuerwehr Hagenbach verständigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Größeren Flächenbrand verhindert

Hatzenbühl (ots) – Am Mittwoch 05.08.2020 um 19:34 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Wörth ein Flächenbrand im Feld neben der Kreisstraße 10 von Hatzenbühl in Richtung Herxheim gemeldet.

Die freiwillige Feuerwehr Hatzenbühl hatten beim Eintreffen der Polizei die etwa 10 Quadratmeter große Brandfläche bereits gelöscht und das Ausbreiten eines größeren Flächenbrands verhindert. Als Brandursache wird Selbstentzündung vermutet.

Verkauf von Gartengeräten führt zu Polizeieinsatz

Lustadt (ots) – Zu einem nicht alltäglichen Polizeieinsatz kam es am Donnerstag 06.08.2020 kurz nach Mitternacht in der Speyerer Straße. Eine Anwohnerin hatte der Polizei einen Einbruch in ein Nachbaranwesen gemeldet. Weiterhin seien mehrere Täter vor Ort. Die sofort entsandten Polizeibeamten konnten den Sachverhalt schnell aufklären.

Bei den “Einbrechern” handelte es sich um Kaufinteressenten für Gartengeräte. Der Eigentümer des betroffenen Wohnanwesen hatte die Geräte über ein Onlineportal zum Verkauf angeboten. Mit Blick auf die eher ungewöhnliche Abholzeit, war die Verständigung der Polizei nachzuvollziehen.

Auto fährt in Vorgarten

Bellheim (ots) – Am Montagabend 03.08.2020 landete ein Auto in einem Vorgarten in der Postgrabenstraße in Bellheim und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Um 19:24 Uhr befuhr die 40-jährige Verkehrsteilnehmerin die Postgrabenstraße in Bellheim und verlor auf gerader Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass sie nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei fuhr die Verkehrsteilnehmerin in einen angrenzenden Vorgarten und kollidierte mit der Hauswand.

Durch den Zusammenstoß wurde die 40-Jährige leicht verletzt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizisten feststellen, dass die 40-jährige Fahrzeugführerin deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 4,25 Promille.

Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde sichergestellt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Das verunfallte Auto musste durch einen Krahn aus dem Vorgarten geborgen werden.

Tageswohnungseinbruch

Jockgrim (ots) – Die Mutter eines Hauseigentümers in der Fliederstraße meldete am Mittwoch 05.08.2020 um 15.10 Uhr, bei der Polizeiinspektion Wörth einen Einbruch in das Anwesen ihres Sohnes, der sich zum diesem Zeitpunkt in Urlaub befand.

Am Wohnanwesen wurden Bohrlöcher am Fenster festgestellt. Im Inneren waren diverse Schränke und Behältnisse durchwühlt worden. Hinsichtlich des Schadensausmaßes konnten noch keine Angaben gemacht werden.