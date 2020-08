Bruchsal – 9-jähriges Mädchen in Wohnung gelockt

Bruchsal (ots) – In Bruchsal hat am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein 27 Jahre alter

Mann eine 9-Jährige unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt und sich dem

Mädchen mit sexuellem Hintergrund genähert. Der Verdächtige konnte anschließend

ermittelt werden und legte ein Geständnis ab.

Nach den Erkenntnissen des Kriminalkommissariats Bruchsal habe der Mann die

Schülerin, die ihn offenbar flüchtig kannte und dort mit einem Tretroller

unterwegs war, angesprochen und veranlasst, mit ihm in seine Wohnung zu kommen.

Anschließend habe sich der 27-Jährige vor dem Kind entblößt und es oberhalb der

Kleidung unsittlich berührt.

Das Mädchen konnte aus der Wohnung flüchten und informierte die Mutter, von der

schließlich umgehend die Polizei verständigt wurde. Der Verdächtige war in der

Folge schnell zu identifizieren. Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Karlsruhe – Erneut Enkeltrickbetrüger in Stadt- und Landkreis Karlsruhe aktiv

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch kam es im Stadt- und Landkreis Karlsruhe erneut zu

betrügerischen Anrufen bei älteren Menschen. Glücklicherweise gelang es den

Betrügern in beiden bekanntgewordenen Fällen nicht, ihren Opfern Geld- oder

Wertgegenstände abzunehmen.

Im ersten Fall meldete sich gegen 14.00 Uhr eine unbekannte Anruferin bei einer

87-jährigen Frau aus Blankenloch und täuschte vor, die Enkeltochter der

Angerufenen zu sein. Bei einem Hauskauf sei sie kurzfristig in finanzielle Not

geraten, weshalb sie nun leihweise 20.000 Euro von ihrer „Großmutter“ forderte.

Die Betrügerin erschien der 87-Jährigen dabei so glaubwürdig, dass diese mit

einem Taxi zu einer Bankfiliale fuhr und dort am Geldautomaten einen

vierstelligen Betrag abhob. Das Taxi bestellten ihr dabei die unbekannten

Betrüger. Wieder zu Hause angekommen schöpfte eine wachsame Nachbarin der

älteren Dame Verdacht von dem Betrugsversuch, verständigte die Polizei und

teilte das in einem erneuten Anruf auch der falschen Enkeltochter mit. So

verhinderte die aufmerksame Nachbarin letztlich eine mögliche Geldübergabe an

die Enkeltrickbetrüger.

Bei einem zweiten Betrugsversuch rief gegen 14.45 Uhr eine Anruferin bei einer

80-jährigen Seniorin aus Hohenwettersbach an und gab ebenfalls vor, die

Enkeltochter zu sein. Auch hier erzählte die unbekannte Anruferin von

kurzfristigen Geldnöten und bat um 15.000 Euro Bargeld. Zudem erkundigte sich

die Betrügerin nach Goldmünzen und -barren. Die misstrauische Seniorin schöpfte

Verdacht und beendete das Telefongespräch. Es kam zu keinen weiteren Anrufen.

Aus aktuellem Anlass bittet die Karlsruher Polizei insbesondere lebensältere

Bürgerinnen und Bürger um Berücksichtigung folgender Ratschläge:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen

melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich

dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder

Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer

Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen

preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um

die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie

dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei

unter der Nummer 110.

Karlsruhe – Flaschen von Balkon auf Straße geworfen

Karlsruhe (ots) – Flaschen und volle Bierdosen hatte ein 30-Jähriger

Mittwochnacht vom Balkon seiner Wohnung auf die Kaiserstraße geworfen. Gegen

23.50 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen informiert, dass ein Mann vom

Balkon im 5. Obergeschoss eines Hauses in der Kaiserstraße Falschen auf die

Straße werfen würde. Hierbei habe ihn eine Flasche nur knapp verfehlt. Auch nach

dem Eintreffen der Streife stellte der bereits polizeilich bekannte 30-Jährige

seine Flaschenwürfe nicht ein. Die Polizei sperrte zunächst die Straße. Hierbei

kam es auch zu Behinderungen des Straßenbahnverkehrs. Da der 30-Jährige die

Wohnungstür nicht öffnete und weiter mit Falschen und Bierdosen warf, wurde die

Türe aufgebrochen. Der Beschuldigte ließ sich widerstandslos festnehmen.

Aufgrund seiner psychischen Auffälligkeiten wurde er in eine Fachklinik gebracht

und dort aufgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4

Promille. Während des polizeilichen Einsatzes verfolgten ca. 50 Schaulustige das

Geschehen. Die Polizei bittet Geschädigte die durch die Flaschenwürfe verletzt

oder gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon

0721/666-3311 zu melden.

Körperverletzung nach anfänglichem Streit

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochabend meldeten sich gleich mehrere Zeugen bei der

Bundespolizei im Karlsruher Hauptbahnhof und machten auf eine Auseinandersetzung

zwischen zwei Personen in der Vorhalle aufmerksam.

Vor Ort stellten die Bundespolizisten einen 34-jährigen Mann als Geschädigten

einer Körperverletzung fest. Nach einem anfänglichen Streit, wurde dieser von

seinem 22-jährigen Ex-Freund körperlich angegangen, wie Zeugen übereinstimmend

berichteten. Der 22-jährige Deutsche hatte ihn dabei gewürgt, geschlagen und

beleidigt. Nach einer kurzen Flucht, konnte der Mann vor dem Hauptbahnhof

festgestellt werden. Noch während der Kontrolle beleidigte er den 34-Jährigen

fortlaufend weiter. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Nach

Abschluss der Maßnahmen wurden beiden Personen Platzverweise für den Karlsruher

Hauptbahnhof erteilt. Anschließend konnten sie ihren Weg fortsetzen.

Karlsruhe – Öffentlichkeitsfahndung nach Betrüger

Karlsruhe (ots) – 80.000 Euro Bargeld erbeutete Anfang Juli ein bislang

unbekannter Betrüger, indem er sich mit einem gefälschten Personalausweis als

vermeintlicher Kontoinhaber ausgab. Die Polizei veröffentlicht nun Bilder des

Mannes und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Am Dienstag, den 7. Juli 2020 suchte ein unbekannter Täter am frühen Nachmittag

die Filiale eines Kreditinstituts in Karlsruhe auf. Dort nannte er die

Kontonummer eines gezielt ausgewählten Opfers und legte einen gefälschten

Personalausweis mit dessen Daten, versehen mit eigenem Passbild vor. Zusätzlich

trug der unbekannte Mann sehr wahrscheinlich eine Perücke und passte sich damit

optisch seinem potentiellen Opfer an. Nachdem es ihm hierdurch gelungen war, den

Bankmitarbeiter von seiner falschen Identität zu überzeugen, erbeutete der

Betrüger 80.000 Euro Bargeld.

Aufgrund der vorliegenden Lichtbilder besteht der konkrete Verdacht, dass

derselbe Täter seit Mitte 2019 gleichgelagerte Taten in Stuttgart, Heilbronn,

Neckarsulm, Ludwigsburg, Freiburg, Düren und Berlin verübt hat.

Durch die Veröffentlichung der Bilder des Täters erhoffen sich die ermittelnden

Beamten der Kriminalpolizei nun Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Fahndung mit den Bildern des Betrügers sind über den folgenden Link

abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-betrug/

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

ca. 55 Jahre alt

etwa 185 cm groß, kräftige Statur

blaue Augen

Brillenträger

fingerlanges, grau-weißes Haar

bekleidet mit blauem Anzug und weißem Hemd

trug Mund-Nase-Maske und Handschuhe

Wer die abgebildete Person erkennt oder weitere Hinweise geben kann wird

gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Unfall: Wer hatte grün?

Karlsruhe (ots) – Am Mittwochnachmittag gegen 16:20 Uhr kam es in Karlsruhe im

Kreuzungsbereich Elfmorgenbruchstraß / Am Großmarkt zu einem Unfall bei dem

glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der angerichtete Sachschaden wird auf

über 5.000 Euro geschätzt.

Ein 61-Jahre alter Pedelec-Fahrer fuhr vom Weinweg kommend die mittels Ampel

geregelte Kreuzung über den Fußgänger- und Fahrradüberweg geradeaus in Richtung

Großmarkt. Zum gleichen Zeitpunkt überquerte eine 42-Jährige die Kreuzung von

der Elfmorgenbruchstraße kommend geradeaus in Richtung Gerwigstraße. Trotz einer

Vollbremsung touchierte die 42-Jährige mit der Fahrzeugfront den querenden

Pedelec-Fahrer. In der Folge stürzte der Mann zu Boden. Glücklicherweise blieb

er dabei unverletzt. Beide Unfallbeteiligten gaben an bei Grün über die Kreuzung

gefahren zu sein und waren sich nicht einig.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können werden deshalb

gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer

0721/ 49070 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Unfall betrunken verursacht

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, den ein 66-Jahre alter BMW-Fahrer mit 0,8 Promille am

Mittwochabend angerichtet hat.

Gegen 21:50 Uhr geriet der Fahrer auf der Landesstraße 607, Höhe eines

Discounters, vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung von der

Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr er eine Verkehrsinsel. Hierbei platze der

vordere linke Reifen und die Ölwanne wurde beschädigt. Im weiteren Verlauf rammt

er die vor ihm fahrende VW-Fahrerin, die dadurch leicht verletztet wurde.

Anschließend verliert er die Kontrolle über seinen BMW und kommt in einem

Grünstreifen zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten des Polizeireviers Ettlingen starker

Alkoholgeruch entgegen, weshalb der Unfallverursacher erst einmal eine Blutprobe

und seinen Führerschein abgeben musste.

Ettlingen – Beim Abbiegen mit Radfahrer kollidiert

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 31 Jahre alter Radfahrer, als er am

Mittwochabend auf der Pforzheimer Straße von einem Auto übersehen wurde und

dabei nur leichte Verletzungen davontrug.

Kurz vor 21:00 Uhr fuhr ein 50-Jahre alter Honda-Fahrer auf der Pforzheimer

Straße in Richtung Albtal. In Höhe eines Autohauses wollte der Unfallverursacher

nach rechts auf das dortige Gelände abbiegen und kollidierte hierbei mit dem

querenden Fahrradfahrer. In der Folge prallt der 31-Jährige gegen den Kotflügel

und stürzt über die Motorhaube auf den Boden. Mit leichten Verletzungen wurde

der Mann durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der hierbei

entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Verbale Streitigkeit geht in gefährliche Körperverletzung über

Karlsruhe (ots) – Am Mittwoch gegen 23:00 Uhr traf in der Karlsruher Südstadt

ein Pärchen auf zwei Jugendliche und es entwickelte sich zunächst eine verbale

Streitigkeit. Im Bereich der Haltestelle „Werderstraße“ schlug einer der beiden

Jugendlichen, ein 17-jähriger Tatverdächtiger, offenbar mit einer Spraydose auf

den 29-jährigen Geschädigten ein. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in die

Luisenstraße. Hier kam es erneut zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die

31-Jährige Freundin des Geschädigten kam dem 29-Jährigen zur Hilfe und erlitt

hierbei leichte Verletzungen. Der 29-Jährige wurde vor Ort erstversorgt und im

Anschluss in ein Krankenhaus verbracht. Der 17-Jährige Tatverdächtige konnte

festgenommen werden. Die Spraydose wurde sichergestellt.

Karlsruhe – Verkehrskontrollen in der Fußgängerzone Durlach

Karlsruhe (ots) – In Karlsruhe-Durlach fand am Mittwochnachmittag eine

Kontrollaktion zur Überwachung des Verkehrs in der Fußgängerzone statt. Dabei

stellten die Beamten zwei Straftaten sowie 28 Ordnungswidrigkeiten fest und

brachten diese zur Anzeige.

In der Zeit zwischen 14:30 und 16:30 Uhr überwachten Beamte der

Verkehrspolizeiinspektion mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei

den Verkehr in der Fußgängerzone. Dabei wurden 21 Fahrradfahrer sowie sieben

Pkw-Fahrer kontrolliert, die verbotswidrig durch die Fußgängerzone fuhren. Ein

Fahrzeugführer gelangt zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige. Bei

einer weiteren Person wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden.

Karlsruhe – Einbruch in Wohnung

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch,

zwischen 11:00 und 13:00 Uhr, zunächst Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der

Straße „Auf den Lohn“ in Karlsruhe-Durlach. Innerhalb des Gebäudes gelang es den

Dieben eine Wohnungstür aufzubrechen und Diebesgut im Wert von mehreren hundert

Euro zu erbeuten. Es wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Zudem

hinterließen die Einbrecher einen Sachschaden von rund 200 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-3211, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt in Verbindung zu setzen.