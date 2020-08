Mannheim: 21-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des Diebstahls in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde am 06.08.2020 durch das

Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 21-jährigen wohnsitzlosen Mann aus

Marokko erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, im Stadtteil

Mannheim-Neckarstadt einen Diebstahl begangen zu haben.

Der Tatverdächtige soll am Mittwochnachmittag, 05.08.2020, auf der Verkehrsinsel

in der Brückenstraße einer 49-jährigen Frau das Mobiltelefon aus dem Fahrradkorb

entwendet haben. Ein Zeuge, der auf den Diebstahl aufmerksam gemacht wurde,

verständigte sofort die Polizei und verfolgte den Tatverdächtigen. Der

21-Jährige konnte kurz darauf im Rahmen der Fahndung durch eine Polizeistreife,

die im Rahmen der Einsatzkonzeption #SichereNeckarstadt im Einsatz war, unweit

des Tatorts festgenommen werden.

Gegen den 21-Jährigen wurde am 06.08.2020.2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Mannheim durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen.

Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des

Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Inwiefern der 21-Jährige für weitere gleichgelagerte Straftaten im Bereich

Mannheim-Neckarstadt als Tatverdächtiger in Betracht kommt, ist Gegenstand der

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers

Mannheim-Neckarstadt.

Mannheim-Luzenberg: Auffahrunfall nach Unachtsamkeit

Mannheim-Luzenberg (ots) – Am Mittwoch kam es gegen 18:20 Uhr in der Auffahrt

von der Akazienstraße zur Hafenbahnstraße Richtung „Zum Herrenried“ zu einem

Verkehrsunfall. Der 85-jährige Fahrer eines Mitsubishi fuhr aufgrund von

Unachtsamkeit auf den Toyota einer 61-jährigen Frau auf. Die Frau wurde dabei

leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt über 10.000EUR. Beide Fahrzeuge wurden

abgeschleppt.

Mannheim-Käfertal: Auffahrunfall nach Rückstau

Mannheim-Käfertal (ots) – Am späten Mittwochnachmittag kam es gegen 17:30 Uhr in

der Rollbühlstraße, kurz nach der Kreuzung Kallstadterstraße, zu einem

Auffahrunfall an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Aufgrund eines Rückstaus in

der Kreuzung reagierte eine 22-jährige Opel-Fahrerin zu spät und fuhr auf einen

Ford auf, der dadurch auf den davorstehenden Opel geschoben wurde. Insgesamt

wurden vier leichtverletzte Personen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der

Sachschaden beträgt rund 10.000EUR. Trotz des Sachschadens konnte mit allen PKWs

die Fahrt fortgesetzt werden.

Mannheim-Herzogenried: Renitenter Fahrgast ohne Fahrschein

Mannheim (ots) – Ein renitenter Fahrgast ohne Fahrschein wurde am Mittwochmorgen

im Stadtteil Herzogenried handgreiflich gegenüber einem Fahrkartenkontrolleur

der rnv. Der Kontrolleur sprach den 20-jährigen Fahrgast der Linie 3 an und

forderte ihn auf, seinen Fahrschein vorzuweisen. Dieser entgegnete, er habe

weder Ausweis noch Fahrschein und versuchte, aus der Bahn zu flüchten. Als sich

der Fahrkartenkontrolleur ihm in den weg stellte, stieß er ihn beiseite und

flüchtete in eine Bahn der Linie 1. Die Bahn setzte ihre Fahrt fort und hielt

wenig später an der folgenden Haltestelle „Carl-Band-Straße“. Beim Eintreffen

einer Polizeistreife konnte der 20-Jährige unmittelbar nach dem Öffnen der Türen

festgenommen werden. Er wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

gebracht, von wo er nach Feststellung seiner Identität wieder auf freien Fuß

entlassen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Erschleichen von

Leistungen ermittelt.

Mannheim-Oststadt: 68-jährige Kraftradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend im Stadtteil Oststadt

zog sich eine 68-jährige Leichtkraftroller-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Die

Frau war gegen 18.30 Uhr mit ihrem 125er-Roller auf der Renzstraße in Richtung

Friedrichsring unterwegs. Sie befuhr zunächst die Abbiegespur zur Collinistraße,

wechselte auf Höhe der Collinistraße nach links und stieß dabei gegen den BMW

eines 32-jährigen Mannes, der seinerseits zunächst auf der linken Spur der

Renzstraße in Richtung Friedrichsring fuhr und kurz vor der Kollision auf die

mittlere Fahrspur gewechselt hatte. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 68-Jährige

vom Roller und zog sich Verletzungen in Form von Rippenprellungen zu. Sie begab

sich selbständig in ärztliche Betreuung. Ihr Roller war nicht mehr fahrbereit

und musste abgeschleppt werden. Es war Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro

entstanden.

Mannheim-Oststadt: 68-jährige Kraftradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend im Stadtteil Oststadt

zog sich eine 68-jährige Leichtkraftroller-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Die

Frau war gegen 18.30 Uhr mit ihrem 125er-Roller auf der Renzstraße in Richtung

Friedrichsring unterwegs. Sie befuhr zunächst die Abbiegespur zur Collinistraße,

wechselte auf Höhe der Collinistraße nach links und stieß dabei gegen den BMW

eines 32-jährigen Mannes, der seinerseits zunächst auf der linken Spur der

Renzstraße in Richtung Friedrichsring fuhr und kurz vor der Kollision auf die

mittlere Fahrspur gewechselt hatte. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 68-Jährige

vom Roller und zog sich Verletzungen in Form von Rippenprellungen zu. Sie begab

sich selbständig in ärztliche Betreuung. Ihr Roller war nicht mehr fahrbereit

und musste abgeschleppt werden. Es war Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro

entstanden.

Mannheim: Brand in Hochhaus, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) – Gegen 19.40 Uhr gerieten abgestellte Gegenstände auf einem

Balkon im 4. OG eines Hochhauses in der Murgstraße in Brand. Durch die

Berufsfeuerwehr konnte das Brandgeschehen, welches zwischenzeitlich auf die

darüberliegenden Stockwerke übergegriffen hatte, schnell gelöscht werden. Aus

dem 12-stöckigem Hochhaus wurden vorsorglich 35 Personen evakuiert und vor Ort

durch die Einsatzkräfte betreut. Fünf leicht verletzte Personen wurden durch den

Rettungsdienst behandelt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind eingeleitet.

*mm