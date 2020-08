Rhein-Neckar-Kreis Die Polizei-News

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Anglerheim

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Freitag, 31.07.2020, 16:00 Uhr,

und Mittwoch, 05.08.2020, 20:15, drangen bislang unbekannte Täter in das

Vereinsgebäude des Anglervereins im Ladenburger Fußweg ein, brachen mehrere

Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei entstand ein Sachschaden

von über 2.000EUR. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Schriesheim unter der

06203-61301 oder an das Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer

06201-10030 zu wenden.

Sinsheim-Eschelbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit einem Verletzten

Sinsheim-Eschelbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend kam es gegen

18:15 Uhr auf der Eichtersheimer Straße in Richtung Dühren zu einem

Auffahrunfall. Ein 30-jähriger Fiat-Fahrer bremste sein Fahrzeug aufgrund eines

Rückstaus ab, als ein 23-jähriger Audi-Fahrer auf sein Auto auffuhr. Der

30-jährige Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend

Euro, der Fiat wurde abgeschleppt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 44-jähriger Randalierer greift Polizeibeamte an.

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend verständigten Zeugen in Weinheim die Polizei,

da in einer benachbarten Wohnung eine Person randalieren würde und Schreie zu

Schläge zu hören waren. Beim Eintreffen der Beamten wurde ein 44-jähriger Mann

angetroffen werden, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Dabei habe er auch

einiges Mobiliar zerschlagen. Dessen 21-jährige Tochter hatte sich aus der

Wohnung zu Nachbarn geflüchtet. Die Aggressionen des 44-Jährigen hatten sich

jedoch nicht gegen die 21-Jährige gerichtet, sondern ausschließlich gegen die

Wohnungseinrichtung. Als der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte, schlug

dessen Aggression gegen die Beamten um. Er wurde unter Anwendung von Zwang aus

der Wohnung geführt und zum Polizeirevier Weinheim gebracht. Dabei wurden ihm

Handschließen angelegt. Während des Transports zum Polizeirevier steigerte sich

die Aggression des Mannes immer mehr, sodass er zunächst in der Notarrestzelle

untergebracht werden musste. Nachdem ihm die Handschließen abgenommen worden

waren, ging er mit den Fäusten auf die Polizeibeamten los. Unter Einsatz von

Pfefferspray wurde dem Rasenden schließlich wieder Handschließen angelegt. Er

wurde zunächst zum Spülen der Augen in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend

wurde er in eine Fachklinik eingeliefert, wo er seinen Rausch ausschlafen

konnte.

Gegen den Mann wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.

Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Sägewerk; hoher Sachschaden; Ursache noch unbekannt; Brandexperten der Polizei ermitteln

Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brannte es

am Mittwochnachmittag in einem Sägewerk in der Märzgasse. Über 100

Feuerwehrleute umliegender Freiwilliger Feuerwehren (Heddesbach, Hirschorn,

Eberbach, Heiligkreuzsteinach, Schönau, Neckargemünd und Waldmichelbach) waren

im Einsatz, um das Feuer zu löschen, das, wie die ersten Ermittlungen ergaben,

gegen 15 Uhr in einem Technikraum des Sägewerks seinen Ausgang nahm.

Die Löscharbeiten waren gegen 18.30 Uhr beendet. Eine Brandwache war bis gegen

23 Uhr bereitgestellt.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

rund 100.000.- Euro.

Die Brandexperten des Polizeireviers Eberbach haben die Ermittlungen

aufgenommen.