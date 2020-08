Heidelberg: Die Polizei-News

Heidelberg-Bergheim: Unbekannte brechen in Gaststätte ein – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Bergheim (ots) – Eingebrochen wurde am Mittwoch zwischen 00:30 Uhr

und 11:15 Uhr in eine Gaststätte im Landfriedkomplex in der Bergheimer Straße.

Die unbekannten Täter drangen durch ein Oberlicht am Fenster in die Räumlichkeit

ein und entwendeten aus zwei unverschlossenen Schubladen mehrere hundert Euro

Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben der sachdienliche Hinweise

haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der

Telefonnummer 06221-991700 zu melden.

Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch kam es gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung

Neckarstaden/ Fahrtgasse zu einer Kollision zwischen einem 39-jährigen

BMW-Fahrer und einer 26-jährigen Fahrradfahrerin. Aufgrund der blendenden Sonne

übersah der Mann beim Linksabbiegen in die Fahrtgasse die entgegenkommende

Fahrradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß wird die Frau leicht verletzt, der

Sachschaden ist gering.

Heidelberg-Bergheim: Zuerst Pkw im laufenden Verkehr entwendet und nach Festnahme Widerstand geleistet

Heidelberg-Bergheim (ots) – Ein 36-jähriger Mann hielt am Mittwochmittag die

Polizei in Heidelberg auf Trab. Der Mann begab sich gegen 16:30 Uhr in der

Bismarckstraße fußläufig zu einem an einer roten Ampel verkehrsbedingt haltenden

Pkw und lehnte sich in das geöffnete Beifahrerfenster. Er drohte dem 37-jährigen

Fahrer damit, ihn anzuspucken, woraufhin dieser befürchtete, er wolle sein Auto

stehlen. Aus Furcht stieg er aus und bat andere Verkehrsteilnehmer um Hilfe.

Diesen Moment nutzte der 36-Jährige, stieg in das verlassene Auto und fuhr

davon. Nur kurze Zeit später stellte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers

Heidelberg-Mitte das Auto und nahm den Dieb fest. Dieser leistete hierbei

Widerstand und versuchte zu flüchten, woraufhin die Beamten Pfefferspray

einsetzen mussten. In der Gewahrsamszelle randalierte der Mann dann weiter,

beleidigte mehrere Beamte, trat und schlug nach ihnen und biss einem Beamten ins

Bein. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber

fortsetzen. Nach einer Alkoholüberprüfung zeigte sich, dass der Mann über 1,5

Promille hatte, zudem Bestand der Verdacht auf eine aktuelle Beeinflussung von

Betäubungsmitteln. Es stellte sich zudem heraus, dass dem Mann erst vor wenigen

Monaten die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen worden ist. Nachdem ihm eine

Blutprobe entnommen worden ist, nüchterte er in der Gewahrsamszelle aus und

wurde am nächsten Morgen entlassen.

Heidelberg: Banner mit politischer Botschaft angezündet; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Banner

von einem bislang unbekannten Täter angezündet, das an einer Hausfassade in der

Klostergasse im Stadtteil Wieblingen angebracht war.

Das Bettlaken, das mit einer politischen Botschaft zur Flüchtlingsrettung

versehen war, wurde rechtzeitig von einem unbekannten Helfer gelöscht, sodass es

nicht vollständig verbrannte. Darüber hinaus blieb die Hausfassade unbeschädigt.

Das Dezernat Staatschutz der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu der Person, die das Laken anzündete, bzw. zu dem

Helfer/Helferin, die das Feuer löschte oder diese Person selbst werden gebeten,

sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier

HD-Süd, Tel.: 06221/34418-0 in Verbindung zu setzen.