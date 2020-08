Vandalismus an Weinbergshütten

Hahnheim, Moosberghütte – Weinbergshütte Neuberg (ots)

An der Mossberghütte kam es in den vergangenen Tagen wiederholt zu Vandalismusschäden. Wie der örtl. Bauern- und Winzerverein mitteilt, wurde am Dienstag, 04.08.20 an der Mossberghütte eine Hinweistafel zerstört. Glasflaschen wurden in der Hütte aufgeworfen und die Holzstühlen lagen um die Hütte zerstreut im Gebüsch. Beschädigte Stühle aus der Hütte am Hahnheimer Neuberg wurden zur Mossberghütte verbracht und lagen dort herum. Weiterhin lag eine Vielzahl von Flaschen und Müll, in und um die Hütte verteilt. Der Schaden wird auf ca. 700,- – 1000,- Euro beziffert. Dien Polizei Oppenheim (Tel: 06133-9330) bittet um Hinweise, zu Personen und Fahrzeugen, die an den Hütten festgestellt werden.

In den letzten Tagen und Wochen wird vermehrt bekannt, dass in allen örtlichen Gemarkungen, die dort befindlichen Schutzhütten oder hergerichteten Sitzgruppen, durch Personengruppen stark frequentiert werden. Insbesondere das sommerliche Wetter lädt dazu ein. Leider werden die mitgebrachten Flaschen und Verpackungen nicht wieder mitgenommen sondern in den angrenzenden Weinbergen oder an den Sitzgruppen direkt entsorgt. Die Polizei bittet um Hinweise, wenn sich in der Gemarkung größere Personengruppen treffen, damit geeignete Maßnahmen, auch in Absprache mit den Ordnungsämtern der Verbandsgemeinden, getroffen werden können. Festgestellte Zuwiderhandlungen können mit Bußgeldern geahndet werden.

Einbruchsdiebstahl in Lokal in Frei-Weinheim

Ingelheim (ots) – Mittwoch, 05.08.2020, 18:00 bis 18:40 Uhr

Unbekannte Täter verschaffen sich gewaltsam Zugang zu einem Lokal in

Frei-Weinheim und versuchen erfolglos einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln.

Auch der Versuch in ein Büro des Lokals zu gelangen misslingt. Sie entwenden

eine Überwachungskamera sowie zwei Flaschen Desinfektionsmittel.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fahrversuche von Führerscheinanwärtern auf Großparkplätzen

Mainz-Bretzenheim (ots) – In der aktuellen Ferienzeit werden immer häufiger

Autofahrer festgestellt, die ein Fahrzeug führen, ohne im Besitz einer

erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Dies zeigt sich in Mainz-Bretzenheim, wo die Beamten der Polizeiinspektion Mainz

3 in den vergangenen Wochen insgesamt vier Fälle wegen des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis auf einem Großparkplatz festgestellt haben. Verantwortlich hierfür

sind Führerscheinanwärter, die am späten Abend oder in der Nacht auf dem nahezu

leeren Parkplatz des Gutenbergcenter, meist in Begleitung des Fahrzeughalters

auf dem Beifahrersitz, ihre ersten Fahrversuche machen.

Das Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum ohne die dazu

erforderliche Fahrerlaubnis stellt nach §21 StVG ein Fahren ohne Fahrerlaubnis

und damit eine Straftat dar. Ebenso ist es nach Abs. 1 II unter Strafe gestellt,

als Halter eines Kraftfahrzeugs das Fahren ohne Fahrerlaubnis anzuordnen oder

zuzulassen.

Für den Fahrneuling kann dies nicht nur strafrechtliche Konsequenzen mit sich

führen, sondern auch den ersehnten Führerschein in weite Ferne rücken.

Wer trotzdem nicht aufs Üben verzichten möchte, für den gibt es

Verkehrsübungsplätze, auf denen das Fahren straf- und risikofrei erlernt werden

kann.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ingelheim (ots) – Mittwoch, 05.08.2020 12:30 Uhr

Unbekannte Täter brechen am Mittwochmittag in ein Einfamilienhaus in der

Ortsrandlage von Ingelheim im Bereich Waldeck ein. Sie entwenden mehrere

Werkzeugmaschinen und Akkus. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad

Mainz-Bretzenheim (ots) – Mittwoch, 05.08.2020 19:22 Uhr

Im Südring kommt es am Mittwochabend nach einem Abbiegevorgang zu einem

Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Der 23-jährige Fahrradfahrer

sieht bei seinem Abbiegevorgang den von links kommenden und bevorrechtigten PKW

nicht rechtzeitig und stößt mit seinem Fahrrad gegen den rechten Hinterreifen

des Fahrzeugs. Daraufhin stürzt er und wird leicht verletzt. Sein Fahrrad wird

beschädigt. Der Autofahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch

den Radfahrer können sich Kennzeichenfragmente gemerkt werden, demnach könnte es

sich um ein Fahrzeug aus dem Ortenaukreis handeln.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Raub eines Portemonnaies – Zeugen gesucht

Mainz-Neustadt (ots) – Dienstag, 04.08.2020, 21:45 Uhr

Mit Schlägen, Verletzungen und einer geraubten Geldbörse endet für einen

43-Jährigen aus Lichtenstein der Dienstagabend. Der Geschädigte geht die

Rhabanusstraße in der Mainzer Neustadt entlang, als ihn gegen 21:45 Uhr ein

junger Mann anspricht und nach einer Zigarette fragt. Im selben Moment kommt

eine zweite Person, packt den 43-Jährigen von hinten, schlägt ihm mehrfach ins

Gesicht und entwendet ihm dabei sein Portemonnaie. Hiernach lassen die Personen

vom Geschädigten ab und flüchten zu Fuß. Einer der Täter kann vom Geschädigten

beschrieben werden: etwa 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, schwarze kurze

Haare, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem

genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter

der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl in Bistro

Mainz-Altstadt (ots) – Mittwoch, 05.08.2020, 01:40 bis 09:00 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen hebeln unbekannte Täter die Eingangstür eines Bistros

in der Mainzer Altstadt auf und durchsuchen es. Sie öffnen gewaltsam einen

Spielautomaten und entwenden Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Es liegen

keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Saunabrand im Ferienhaus

Ingelheim-Frei Weinheim (ots) – Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr,

Rettungsdienst und Polizei kommt es am Donnerstagabend im Bereich des

Ingelheimer Strandbades. Ein 32-jähriger schaltet gegen 23:00 Uhr die Sauna in

einer Ferienwohnung ein und bemerkt nach einiger Zeit, dass die Holzwände glühen

und qualmen. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte kann durch schnelles Eingreifen

ein kompletter Brandausbruch verhindert werden. Die gesamte Ferienwohnung ist

allerdings verraucht und die Sauna beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

kommt als Brandursache ein technischer Defekt im Saunaofen in Frage.

Verkehrsunfall auf A60 sorgt für Stau im Berufsverkehr,

Rettungsgasse funktioniert vorbildlich

Am Mittwochmorgen um kurz nach halb acht kam es auf der A60 in Fahrtrichtung Darmstadt an der Ausfahrt Saarstraße /Finthen zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem PKW.

Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt, sie wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr erstversorgt und dann durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in Mainzer Kliniken transportiert.

Durch den Unfall waren beide Spuren der Autobahn blockiert, so dass es im morgendlichen Berufsverkehr sehr schnell zu einem weiten Rückstau kam. Die Feuerwehr lobt an dieser Stelle ausdrücklich das Verhalten der meisten Autofahrer die durch die Bildung der Rettungsgasse ein schnelles Vorankommen der Einsatzkräfte ermöglichte.

Nachdem alle betroffenen Personen versorgt waren, konnte die rechte Fahrspur zügig geräumt und wieder für den Verkehr freigegeben werden. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst mit drei RTW, und einer Notärztin, sowie die Autobahnpolizei mit einem Einsatzfahrzeug an der Unfallstelle im Einsatz.