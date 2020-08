Alkoholisierte Fahrer vom Fahren abgehalten

Kaiserslautern (ots) – Zwei Trunkenheitsfahrten haben Polizeibeamte in der Nacht

zu Donnerstag in der Innenstadt verhindert.

Kurz nach 1 Uhr fiel der Streife „Am Altenhof“ ein geparkter Pkw auf, in dem

eine Frau auf dem Fahrersitz saß. Als die Beamten die Dame ansprachen, konnten

sie ihre Alkoholfahne riechen. Ein freiwilliger Atemtest bescheinigte der

33-Jährigen einen „Pegel“ von 1,57 Promille.

Der Frau wurde deshalb der Fahrtantritt untersagt und die Autoschlüssel

vorsorglich sichergestellt. Die 33-Jährige kann ihn bei der Polizei abholen,

wenn sie wieder nüchtern ist.

Nur wenige Minuten später entdeckten Polizeibeamte in der Spittelstraße in Höhe

eines Lokals einen jungen Mann, der gerade einen E-Scooter aktivieren wollte.

Sein Atem roch nach Alkohol, einen Test lehnte der 21-Jährige jedoch ab. Ihm

wurde dennoch untersagt, mit dem E-Scooter zu fahren, und vorsorglich wurde er

auch auf die möglichen Konsequenzen hingewiesen, falls er doch auf einen Roller

steigen sollte. Der 21-Jährige machte sich daraufhin zu Fuß auf den Heimweg.

|cri

Unfall und Fahrerflucht mit mehr als 2 Promille

Kaiserslautern (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Autofahrer am

späten Mittwochabend in der Danziger Straße einen Unfall gebaut – und ist

anschließend abgehauen. Die Polizei konnte mit Hilfe eines aufmerksamen Zeugen

den Verantwortlichen ausfindig machen. Auf den Mann kommt jetzt ein

Strafverfahren zu. Seinen Führerschein ist der 56-Jährige vermutlich für längere

Zeit los.

Der Autofahrer war kurz nach 22 Uhr mit seinem Renault Megane aus Richtung

Merkurstraße gekommen und wollte nach links in die Danziger Straße einbiegen.

Dabei kam er jedoch von der Fahrbahn ab und streifte auf dem Gehweg den Mast der

Ampelanlage.

Obwohl sich der Mann dabei einen erheblichen Schaden an seinem Auto zuzog,

setzte er seine Fahrt fort und stellte den Pkw schließlich auf einem Parkplatz

ab. Anschließend machte er sich zu Fuß aus dem Staub.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, folgte dem Wagen und verständigte

die Polizei. Der Pkw wurde zwecks Beweissicherung sichergestellt und

abgeschleppt.

Nachdem das Fahrzeug abgeschleppt war, tauchte der Fahrer wieder auf. Der

56-Jährige war stark alkoholisiert. Laut Schnelltest hatte er 2,18 Promille. Dem

Mann wurde eine Blutprobe entnommen; seinen Führerschein musste er abgeben. |cri

Schaden auf Sportplatz angerichtet

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben am Mittwoch im Stadtteil

Siegelbach auf dem Gelände eines Sportvereins Sachschaden angerichtet. Die

Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 / 369 –

2250.

Am späten Nachmittag fiel Verantwortlichen auf, dass sich Unbekannte gewaltsam

Zugang zu dem Gelände am Ortsrand verschafft haben. Mit roher Gewalt drückten

sie zunächst einen Zaun herunter und demolierten dann ein Fußballtor.

Der Schaden wird auf insgesamt mehrere hundert Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt

zwischen 11 und 16.50 Uhr. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die

Ermittlungen laufen. |cri

Turnschuhe aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Auf noch nicht geklärte Weise haben sich Diebe in der

Saarstraße Zugang zu einem Auto verschafft. Den Unbekannten gelang es in der

Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 21.30 und 5.45 Uhr, in den Opel

Insignia einzudringen.

Am frühen Mittwochmorgen stellte der Besitzer fest, dass aus dem Wagen

verschiedene Gegenstände verschwunden sind. Die Täter erbeuteten unter anderem

Kreditkarten, Personalausweis, Führerschein und ein Paar Turnschuhe der Marke

„New Balance“.

Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631

/ 369 – 2250 entgegen. |cri

Auto macht sich selbständig

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Sozusagen davongerollt ist einem

Paket-Auslieferer am Mittwochnachmittag in Niederkirchen sein Fahrzeug. Der

33-jährige Mann hatte seinen Fiat Ducato gegen 14.20 Uhr in der Straße

„Hahnenhügel“ abgestellt und war ausgestiegen, um Pakete auszuliefern. Offenbar

sicherte er dabei den Wagen nicht genügend ab, so dass er sich in der

abschüssigen Straße selbständig machte und allein losrollte. Die „Geisterfahrt“

endete an einer Hauswand.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

|cri

Feuerlöscher gestohlen und Pulver versprüht

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen

ermittelt die Polizei im Bereich St.-Quentin-Ring/Kantstraße. Unbekannte Täter

haben hier aus einem Mehrfamilienhaus zwei Feuerlöscher gestohlen und den Inhalt

im nahen Wald versprüht.

Einem Spaziergänger fielen die Feuerlöscher in dem Waldstück an der Kantstraße

auf, weshalb er die Polizei verständigte. Bei ersten Ermittlungen konnten die

Feuerlöscher einem Anwesen im St.-Quentin-Ring zugeordnet werden.

Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wann die Feuerlöscher gestohlen und

versprüht wurden, oder denen die Täter aufgefallen sind, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der

Gaustraße zu melden. |cri

In der Kurve aufgefahren

Kaiserslautern (ots) – In der Europaallee hat es am Mittwochvormittag gekracht.

Ein Autofahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, als sein Airbag auslöste.

Zu dem Unfall kam es gegen 9 Uhr im Kurvenbereich in Fahrtrichtung PRE-Park. Die

61-jährige Fahrerin eines Opel Mokka musste wegen eines stehenden

Baustellenfahrzeugs im Kurvenbereich anhalten. Der 62-jährige Fahrer des

nachfolgenden Seat Ibiza erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den

haltenden Opel Mokka auf.

Durch den Aufprall wurden im Seat beide vorderen Airbags ausgelöst. Durch die

kurze „Explosion“ zog sich der 62-jährige Fahrer leichte Verbrennungen am

Unterarm zu. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen verständigt, der den Mann zur

Untersuchung ins Krankenhaus brachte.

Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht

bekannt. |cri

Bei Fluchtversuch gestürzt

Kaiserslautern (ots) – Beim Versuch, vor der Polizei zu flüchten, ist ein Mann

am Mittwochnachmittag gestürzt und hat sich verletzt. Fahnder der

Kriminalpolizei hatten den 31-Jährigen kurz nach 14 Uhr in der Kantstraße

entdeckt. Weil sie wussten, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt, wollten sie

ihn festnehmen.

Der 31-Jährige ergriff daraufhin die Flucht – er kam aber nicht weit, sondern

stürzte nach wenigen Metern und zog sich Blessuren an Kopf, Knie und Ellenbogen

zu. Anschließend konnte er widerstandslos festgenommen werden.

Nach einer Vorführung beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kaiserslautern

wurde der Mann zur Justizvollzugsanstalt nach Frankenthal gebracht. |cri

Wegen vorbeifahrendem Streifenwagen geduckt

Kaiserslautern (ots) – Einem mutmaßlichen Fahrraddieb ist die Polizei am

Dienstag auf die Schliche gekommen. Ein Polizeibeamter beobachtete gegen 11 Uhr

in der Bahnhofstraße einen Mann, der gerade ein Mountainbike mit einem

Kettenschloss an einem Laternenmast ankettete. Als sich im gleichen Moment ein

Streifenwagen näherte, duckte sich der Mann auffällig hinter einem geparkten

Auto.

Der Polizeibeamte, der zu Fuß und in zivil unterwegs war, sprach den Mann an und

zeigte seinen Dienstausweis. Auf sein Verhalten und das Fahrrad angesprochen,

fing der 33-Jährige an, sich in Widersprüche zu verwickeln, wem das Rad denn

eigentlich gehört.

Bei näherer Betrachtung des Fahrrads stellte der Beamte fest, dass eine am

Rahmen eingestanzte Nummer offensichtlich abgefeilt und mit Farbe übermalt

worden war. Das Rad wurde deshalb bis zur genauen Klärung der

Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Der 33-Jährige war damit einverstanden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Mountainbike um das Fahrrad

handelt, das Anfang Juli einer Frau im Stadtgebiet gestohlen wurde. Die weiteren

Ermittlungen dauern an. |cri

Räuberische Erpressung

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Auf nicht legale Art haben ein Mann und eine

Frau am Mittwochabend im nördlichen Landkreis offenbar versucht, Schulden

einzutreiben. Nach den derzeitigen Erkenntnissen tauchte das Duo gegen 23 Uhr an

der Wohnung eines Mannes in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg auf und

forderte von ihm mehrere hundert Euro Bargeld.

Um die Forderung zu untermauern, hatte das Paar eine Brechstange dabei, und

drohte dem 32-jährigen Mann, ihm damit auf den Kopf zu schlagen, wenn er nicht

bezahlt.

Weil der Mann nicht so viel Bargeld zu Hause hatte, wurde er von dem Paar

aufgefordert, zur Bank zu gehen und Geld von seinem Konto abzuheben. Auf dem

gemeinsamen Weg dorthin konnte der 32-Jährige flüchten. Er verständigte umgehend

die Polizei.

Die ausgerückten Einsatzkräfte machten sich vor Ort auf die Suche nach dem Duo,

konnte die beiden aber nirgends ausfindig machen. Die weiteren Ermittlungen

laufen. |cri

Hochsitz abgebrannt

Kaiserslautern (ots) – Ein brennender Hochsitz ist der Polizei am Mittwochabend

gemeldet worden. Zeugen hatten den Brand gegen 19.45 Uhr entdeckt.

Als die Streife wenig später in der Straße „Im Hagelgrund“ ankam, fanden die

Beamten auf einer Wiese lediglich noch die verkohlten Reste des ehemaligen

Hochsitzes. Sie wurden von der Feuerwehr abgelöscht. Wodurch der Brand ausgelöst

wurde, ist derzeit unklar. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Bei einer ersten Absuche in der Umgebung stellten die Polizeibeamten mehrere

ausgebrannte Sprühdosen fest. Wie lange sie schon dort lagen, ist nicht bekannt.

Zeugen berichteten, dass sich vor dem Brand auf einer Wiese in der Nähe mehrere

Jugendliche aufgehalten hätten. Ihre Aussagen könnten für die Ermittler

hilfreich sein. Sie werden deshalb gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /

396 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri