Verkehrsunfall

Bad Hersfeld – Am Mittwoch, 05.08.2020, gegen 8:30 Uhr, befuhren ein 44jähriger Fahrer eines Opel Astra aus Fulda und ein 46 jähriger Fahrer eines FCA Italy aus Rotenburg die B 27 in Richtung Innenstadt. Der Fahrer aus Fulda musste verkehrsbedingt bremsen, der Rotenburger fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Mittwoch, 05.08.2020, 10:30 Uhr, befuhr ein unbek. Fahrer eines Wohnmobils Renault Va Ahorn den linken Fahrstreifen der B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Ein 54 jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Mühlhausen befuhr den rechten Fahrstreifen in gleiche Richtung. Plötzlich fuhr der Fahrer des Wohnmobils immer weiter nach rechts, vermutlich um den Fahrstreifen zu wechseln, so dass sich die beiden Außenspiegel streiften. Der Fahrer des Sattelzuges bremste, wich weiter nach rechts aus und touchierte dabei die Schutzplanke. Der Verursacher entfernte sich und fuhr auf die A4 Richtung Kirchheim weiter. Der Fahrer des Sattelzuges konnte sich das Kennzeichen notieren, die Ermittlungen dauern noch an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.200 Euro. Hinweise von evt. Zeugen bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Schenklengsfeld – Am Dienstag, 04.08.2020, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 66 jähriger Radfahrer aus Schenklengsfeld in Wüstfeld den „Langen Weg“ aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Wippershain. In diesem Moment überquerte ein freilaufender Hund die Straße. Der Radfahrer kollidierte mit dem Hund, kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am 04.08.2020, 16:25 Uhr – 05.08.2020, 06:40 Uhr, parkten ein unbek. Fahrzeugführer und eine 30 jährige Fahrerin eines VW Passat aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz hinter einem Wohnhaus in der Breitenstraße. Der Fahrzeugführer beschädigte ihren Pkw und entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Fulda

Am Mittwoch, den 05.08.2020, kam es gegen 12.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Eine 54-jährige Mercedes-Fahrerin aus Mannheim befuhr die Straße Am Emaillierwerk in Fahrtrichtung Petersberger Straße. Beim Abbiegevorgang nach rechts missachtete sie das Verkehrsschild „Vorfahrt gewähren“, sodas es zum Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Ford eines 56-jährigen aus Tann (Rhön) kam. Der 56-jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem 3-jährigen Kind die Petersberger Straße in Fahrtrichtung Am Emaillierwerk. Er geriet nach dem Aufprall ins Schleudern, fuhr nach rechts gegen den Bordstein und kam dort zum Stehen. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 EUR

Frontverkleidung von Roller gestohlen

Fulda – Zwischen Dienstagabend (04.08.) und Mittwochmorgen (05.08.) montierten Unbekannte die Frontverkleidung, inklusive Scheinwerfer, von einem blauweißen Roller der Marke Yamaha ab. Der Roller stand zur Tatzeit „Am Waldschlößchen“ in einer von der Straße einsehbaren Hofeinfahrt. Nach derzeitigem Kenntnisstand beträgt der Sachschaden rund 100 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zweiradfahrer gestürzt

Radmühl – Am Montag (03.08.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Zweiradfahrer mit seinem Leichtkraftrad der Marke Peugeot die Kreisstraße von Freiensteinau nach Radmühl. Plötzlich sprang ein Reh auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern, wich der 17-jährige mit seinem Zweirad aus. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Leichtkraftrad, stürzte und blieb im Straßengraben liegen. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Zusammenstoß mit dem Reh fand nicht statt.

Diesel gestohlen

Philippsthal – In der Nacht zu Mittwoch (05.08.) brachen Unbekannte den Tankdeckel an einem VW Transporter auf. Im Anschluss zapften sie aus dem Tank circa 30 Liter Diesel ab. Das Fahrzeug war im Bereich der Mühlenstraße abgestellt gewesen. In unmittelbarer Nähe des Tatortes wurde an einem weiteren Fahrzeug, einem Ford Transit, versucht der Tankdeckel aufzubrechen, was jedoch missglückte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 180 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld – In der Nacht von Dienstag (04.08.) auf Mittwoch (05.08.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Hopfengarten“ ein. Die Täter hebelten eine Terrassentüre auf und gelangten so in das Gebäude und durchsuchten dies. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld – Am Dienstag (04.08.), zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Mistelweg einzubrechen. Die Täter hebelten an der Terrassentür, konnten diese jedoch nicht öffnen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Bedrohung in Wohnsitzlosenunterkunft

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (05.08.), gegen 09:00 Uhr, kam es zu einer Bedrohung innerhalb einer Unterkunft für Wohnsitzlose in der Straße „Am Ententeich“. Ein 36-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz bedrohte einen 38-jährigen Bewohner der Unterkunft mit einem Messer. Dieser konnte sich in seinem Zimmer einschließen und die Polizei alarmieren, welche den Täter festnahm. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Zum Zeitpunkt der Tat stand der Täter erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und wurde bei der Polizei ausgenüchtert. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de