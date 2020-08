Stadtpolizei kontrolliert im „Schiffchen“

Am Dienstagabend, 4. August, fanden Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt statt. Der Schwerpunkt lag, wie bereits im Vorfeld kommuniziert, im Bereich „Schiffchen“.

In drei Kontrollintervallen von 18.30 bis 20 Uhr, 21 bis 22 Uhr und 23 bis 0 Uhr wurden die gastronomischen Betriebe in zivil kontrolliert. Dabei wurden in der Goldgasse die meisten Verstöße – Abstandsregelung und fehlende Mund-Nasen-Bedeckung – festgestellt. Ein Restaurant hatte sowohl bei der ersten Kontrolle wie auch bei der dritten Kontrolle gegen die Abstandsregelungen verstoßen. Insgesamt wurden 12 Bußgeldverfahren eingeleitet.

In den vergangenen Monaten fanden regelmäßig Kontrollen in den Gastronomiebetrieben – auch in der Goldgasse – statt. Allein im Juli wurden 113 Gaststätten kontrolliert und daraus resultierend 49 Ordnungswidrigkeits-Verfahren eingeleitet.

Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende und Bürgermeister Dr. Oliver Franz appellieren an die Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger, sich weiterhin an die geltenden Hygieneregeln zu halten und Alltagsmasken so zu tragen, dass sie Mund und Nase bedecken. „Die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener haben in den vergangenen Wochen und Monaten viel Verständnis für Auflagen und Vorschriften sowie eine hohe Disziplin im Kampf gegen das Coronavirus gezeigt. Damit wir die dadurch erzielten Erfolge nicht gefährden, appellieren wir dringend, weiterhin Abstand zu wahren, auf Hygiene zu achten und, da wo es eng wird, eine Alltagsmaske zu tragen“.

Mehr Informationen zu Quarantänebestimmungen, aktuelle Fallzahlen sowie weitere Hinweise rund um das Corona-Virus sind unter www.wiesbaden.de/coronavirus zu finden.

Mehrere Einsatzstellen beschäftigen über Stunden die Feuerwehr Wiesbaden

Zu Beginn der neuen Hitzewelle waren die Wiesbadener Einsatzkräfte erneut stark gefordert. Unterschiedlichste Einsätze gab es zu bewältigen.

Wohnungsbrand in Schierstein

Um 8:25 wurde der Feuerwehr Wiesbaden ein Wohnungsbrand in der Rheingaustraße in Wiesbaden Schierstein gemeldet. Es wurden noch betroffene Personen im Gebäude vermutet.

Es brannte in einem an den Wohnbereich angrenzenden Anbau auf circa vier Quadratmetern qm. Die Brandausbreitung auf das Wohnzimmer konnte trotz bereits zersplitterter Fenster durch die Feuerwehr verhindert werden.

Zwei Personen, die sich selbst aus dem Gebäude begeben hatten, wurden im Freien betreut. Eine Person wurde mit leichter Rauchgasverletzung in eine Klinik transportiert. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Schierstein und Biebrich. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und der technischen Einsatzleitung Rettungsdienst im Einsatz.

Flächenbrand in Kloppenheim

Gegen 13:35 wurde der Feuerwehr Wiesbaden über mehrere Notrufe auf die 112, gemeldet, dass es im Stadtteil Kloppenheim auf der Gemarkung „Hackenbaum“ eine starke Rauchentwicklung gebe.

Daraufhin wurden erste Einheiten der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr entsendet.

Vor Ort wurde ein Vegetationsbrand festgestellt.

Da auf dem freien Gelände keine Wasserversorgung vorhanden war, wurden weitere wasserführende Fahrzeuge nachalarmiert. Die Einsatzkräfte konnten innerhalb von 30 Minuten die Ausbreitung des Brandes stoppen und die Vegetationsfläche ablöschen. Der Brand hatte sich bis dahin auf einer Fläche von 160 x 45 Metern ausgebreitet.

Da auf der Brandfläche auch ein größerer Misthaufen in Brand geraten war, beschäftigte dieser die Einsatzkräfte über mehrere Stunden, da dieser aufwändig abgelöscht werden musste, um hier auch die letzten Glutnester zu erreichen.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr mit Einsatzkräften aller drei Feuerwachen, die Freiwilligen Feuerwehren Kloppenheim, Heßloch, Bierstadt, Erbenheim und Sonnenberg, sowie die Logistikgruppe der Freiwilligen Feuerwehr zur Versorgung der Einsatzkräfte.

Der Rettungsdienst stand mit einem Fahrzeug zur Absicherung bereit.

Arbeitsunfall auf Baustelle

Gegen 14:45 kam es zeitgleich zur Brandbekämpfung in Kloppenheim auf einer Baustelle in der Nähe des Hauptbahnhofs zu einem Arbeitsunfall. Hierbei stürzte ein 45 jähriger Bauarbeiter von einem Gerüst circa fünf Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Der Verunfallte wurde durch den Rettungsdienst in der Baugrube erstversorgt. Parallel dazu wurde durch Kräfte der Feuerwehr Wiesbaden die technische Rettung mittels Baukran und Spezialtrage vorbreitet. Während der Rettung wurde der Verletzte durch einen Höhenretter betreut und anschließend in einen Schockraum einer Wiesbadener Klink transportiert.

Allgemeine Erinnerung

Die Feuerwehr erinnert allgemein daran, dass sich in Zeiten langer Trockenheit die Waldbrand- und Flächenbrandgefahr erhöht. Informieren Sie sich vor dem Betreten von Wald- und Heidegebieten über die aktuelle Waldbrandwarnstufe und folgen Sie den Empfehlungen der Behörden. Rauchen Sie nicht, entzünden Sie keine offenen Feuer und parken Sie nicht auf ausgedörrten Grünflächen. Melden Sie jedes Feuer sofort unter der europäischen Notrufnummer 112.

Auseinandersetzung vor Gaststätte, Wiesbaden-Bierstadt, Venatorstraße, 06.08.2020, 01.55 Uhr,

(pl)Bei einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte in der Venatorstraße in

Bierstadt wurde in der Nacht zum Donnerstag ein 35-jähriger Mann so schwer

verletzt, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der 35-Jährige

war gegen 01.55 Uhr in der Gaststätte mit drei Männern in einen verbalen Streit

geraten, welcher auf der Straße in eine handfeste Auseinandersetzung ausuferte,

in deren Verlauf der Geschädigte durch Schläge und Tritte verletzt wurde. Als

sich ein 28-jähriger Freund des Verletzten in die Auseinandersetzung einmischte,

wurde auch dieser geschlagen. Bei den Angreifern soll es sich um drei etwa 20-30

Jahre alte Männer gehandelt haben, die alle Badeschlappen trugen. Zwei seien ca.

1, 80 Meter groß sowie kräftig gewesen. Der Dritte wurde als etwa 1,70 Meter

groß und schmal beschrieben. Zeugen der Auseinandersetzung und Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

Pferd auf Weide verletzt, Wiesbaden, Adamstal, 05.08.2020, 11.00 Uhr bis 12.20 Uhr,

(pl)Auf einer Pferdeweide im Bereich des Hofguts Adamstal in Wiesbaden ist am

Mittwoch zwischen 11.00 Uhr und 12.20 Uhr ein Pferd so schwer verletzt worden,

dass das Tier ärztlich versorgt werden musste. Die Schnittverletzung wurde am

Mittwochmittag am vorderen, rechten Bein festgestellt. Hinweise auf ein

mögliches Tatmittel konnten bisher nicht festgestellt werden. Es ist nicht

auszuschließen, dass unbekannte Täter dem Pferd die Schnittverletzung zugefügt

haben. Personen, die im Bereich der Pferdeweide verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Erneute Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt, Wiesbaden, 05.08.2020, 16.00 Uhr bis 23.00 Uhr,

(pl)Im Rahmen des Programms „Gemeinsam sicheres Wiesbaden“ wurden am

Mittwochabend zwischen 16.00 Uhr und 23.00 Uhr im Wiesbadener Stadtgebiet erneut

Kontrollen durchgeführt. Einsatzkräfte der Polizeidirektion Wiesbaden sowie der

Bereitschaftspolizei waren sowohl uniformiert als auch in zivil unterwegs und

unterzogen an verschiedenen Örtlichkeiten insgesamt 32 Personen einer Kontrolle.

Hierbei wurde bei einer Kontrolle am Faulbrunnenplatz ein Verstoß gegen das

Betäubungsmittelgesetz festgestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus wurde die Einhaltung der seit Januar 2019 bestehenden

Waffenverbotszone überprüft. Verstöße konnten erfreulicherweise nicht

festgestellt werden.

Balkontürscheibe beschädigt, Wiesbaden, Bülowstraße, Festgestellt: 05.08.2020,

(pl)Unbekannte Täter haben innerhalb der vergangenen Tage in der Bülowstraße die

Balkontürscheibe einer Wohnung beschädigt. Die Bewohner stellten die

Beschädigung am Mittwoch, nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub fest. Ersten

Ermittlungen zufolge ist es nicht auszuschließen, dass die Scheibe mit einer

Zwille beschossen worden ist. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung

zu setzen.

Brennende Hecke, Wiesbaden, Philipp-Holl-Straße, 05.08.2020, 19.40 Uhr,

(pl)In der Philipp-Holl-Straße brannte am frühen Mittwochabend eine Hecke. Der

Brand wurde gegen 19.40 Uhr bemerkt und von der verständigten Feuerwehr

gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Kurz vor dem

Feuer wurden durch Zeugen mehrere Jugendliche in der Nähe der Hecke gesehen. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen

oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt, Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, 05.08.2020, 15.40 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall

auf dem Gustav-Stresemann-Ring schwer verletzt. Der Motorradfahrer war gegen

15.40 Uhr von der Viktoriastraße kommend auf dem Gustav-Stresemann-Ring in

Richtung Fritz-Reuter-Straße unterwegs. Als er sich dann der Ampel näherte und

das vor ihm fahrende Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr er mit

seinem Motorrad auf das Fahrzeug auf. Bei dem Aufprall wurde der 19-Jährige

schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Auseinandersetzung nach Drohnenflug Idstein, Weiherwiese, 05.08.2020, gg. 10.15 Uhr

(ho)Aufgrund eines Drohnenfluges im Bereich der Idsteiner Fußgängerzone ist es

gestern zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein

38-jähriger Mann hatte gegen 10.15 Uhr im Bereich der Weiherwiese eine Drohne

mit Kamera aufsteigen lassen. Dies bemerkte ein 44-jähriger Passant, der den

Vorfall mit seinem Handy aufnahm. Dies schien dem 38-Jährigen nicht zu gefallen,

worauf er sein Gegenüber aufforderte, die Handyaufnahmen zu unterlassen und ihm

gelichzeitig Schläge androhte. Der 44-Jährige verständigte die Polizei, die

gegen den 38-Jährigen ein Strafverfahren einleitete.