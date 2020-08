Vater lässt 12-Jährige Auto fahren

Ludwigshafen (ots) – Eine Strafanzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet einen 41-Jährigen aus Ludwigshafen. Er hatte am 05.08.2020 gegen 17:22 Uhr seine 12-jährige Tochter auf einer Parkfläche vor der Friedrich-Ebert-Halle mit dem Auto fahren lassen.

Wir appellieren eindringlich: Lassen Sie Personen ohne Führerschein nie mit dem Auto fahren. Nutzen Sie ausschließlich offizielle und speziell dafür ausgerichtete Verkehrsübungsplätze, wenn Sie mit Fahranfängern ab 16 Jahren üben wollen.

Geldkarte geraubt

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen 06.08.2020 gegen 5 Uhr wurde einem 35-Jährigen aus Mannheim am Bahnhof Ludwigshafen Mitte eine Bankkarte geraubt. Ein bislang Unbekannter hatte ihn angesprochen und plötzlich seinen Geldbeutel gefordert, während er auf ihn einschlug und nach ihm trat. Als der Mannheimer daraufhin stürzte, konnte der etwa 25-jährige Täter nach einer Bankkarte greifen und flüchteten.

Es liegt folgende Täterbeschreibung vor:

Ca. 1,75 m groß, kurze dunkelblonde Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Festnahme nach mehreren Verkehrsstraftaten in Ludwigshafen-Oggersheim

Ludwigshafen (ots) – Ein 53-Jähriger wurde am 05.08.2020 durch zivile Kräfte der Polizeiwache Oggersheim nach umfangreichen und zielgerichteten Fahndungsmaßnahmen in der Mannheimer Straße festgenommen.

Zuvor hatte er mit einem unterschlagenen PKW vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf einem Tankstellengelände in Ludwigshafen-Oggersheim einen anderen PKW touchiert und war auf dessen Fahrzeuginsassen losgegangen. Nachfolgend flüchtete er von der Örtlichkeit. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der bereits vorbestrafte 53-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Bei der Kontrolle war er erneut in dem unterschlagenen Fahrzeug unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,85 Promille, ein Urintest verlief positiv auf Kokain. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Unterschlagung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt, Straßenverkehrsgefährdung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, versuchter Körperverletzung und Beleidigung.

Er wurde am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Einbruch in Restaurant

Ludwigshafen (ots) – Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich am 05.08.2020 gegen 04:50 Uhr, Zugang zu einem Restaurant in der Erzbergstraße. Im Innern bediente der oder die TäterIn sich an Lebensmitteln und Getränken. Bargeld oder Wertgegenstände wurden nicht entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruchsversuch in Kiosk

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 04.08.2020, 20 Uhr und dem 05.08.2020, 12:37 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Kiosk in einer Gartenanlage in der Brunckstraße einzudringen. Es blieb beim Versuch. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.