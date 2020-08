Ludwigshafen: Jetzt noch fürs Wintersemester 2020/21 an der HWG Ludwigshafen bewerben

Ludwigshafen – Ob Betriebswirtschaftslehre mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Personalwesen, Logistik, Wirtschaftsinformatik, Soziale Arbeit oder Weinbau & Oenologie: Noch bis zum 20. August 2020 können sich Studieninteressierte für bestimmte Studiengänge der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG LU) bewerben. Einen guten Überblick über das Studienangebot und die Bewerbungsmodalitäten bietet dabei die Übersichtsseite des StudierendenServiceCenters (SSC) unter https://www.hwg-lu.de.

Auch für einige Master- bzw. MBA-Programme ist nach wie vor eine Bewerbung möglich: so für den berufsbegleitenden MBA-Studiengang Human Resources Management, das berufsbegleitende Masterprogramm Projektmanagement, oder den deutsch-französischen dualen Masterstudiengang Weinbau & Oenologie. Bewerbungsende ist hier wie auch für die berufsbegleitenden MBA-Fernstudiengänge – u.a. Internationale Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensführung oder Digital Finance, Strategie & Accouting – allerdings jeweils der 15. August.

Aufgrund des Corona-bedingt verschobenen Bewerbungszeitraums verschiebt sich der Semesterstart für Erstsemester: Vorlesungen für das Wintersemester 2020/21 für Bachelorstudierende in den Vollzeitprogrammen im ersten Fachsemester beginnen an der HWG LU, ebenso wie an allen anderen rheinland-pfälzischen Hochschulen, nach derzeitigem Stand am 2. November 2020. Die Vorlesungen für Studierenden der höheren Semester starten dagegen voraussichtlich plangemäß am 28. September 2020. Für das Wintersemester 2020/2021 ist derzeit ein Mix aus Digital- und Präsenzlehre vorgesehen.

Nähere Informationen zur Bewerbung finden Sie auf den Seiten des StudierendenServiceCenters der Hochschule unter:

https://www.hwg-lu.de/service/studierendenservicecenter-ssc/fuer-studieninteressierte