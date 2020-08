Ludwigshafen: Stadtnotizen 05.08.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Durchgang am Berliner Platz wieder breit genug für Radfahrer

Die Abrissarbeiten der Pilzhochstraße sind so weit fortgeschritten, dass Fußgänger und Radfahrer mittlerweile deutlich mehr Raum zu Verfügung haben, um die Strecke zwischen Berliner Platz und Mundenheimer Straße zu passieren. Am heutigen Mittwochnachmittag, 5. August 2020, wurde ein zweiter Durchgang von der Südlichen Innenstadt zur Stadtmitte hergestellt. Dies bedeutet, dass Radfahrer, die diesen zusätzlichen Durchgang verwenden, nicht mehr dazu angehalten sind, ihre Räder zu schieben. Beim Passieren des bisherigen, schmaleren Durchgangs müssen die Fahrradfahrer immer noch absteigen.

Die Zeit des Schiebens sei nun vorbei, erklärt Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt. „Nach acht Monaten können die Radfahrerinnen und Radfahrer wieder direkt von der Mundenheimer Straße zur Innenstadt fahren“, ergänzt er.

Nächste WhatsApp-Bürgersprechstunde mit OB Steinruck

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck lädt am Mittwoch, 12. August, von 15 Uhr bis 17 Uhr, zur nächsten Bürgersprechstunde per WhatsApp ein. Bürger können sich durch den Messenger-Dienst wieder mit ihren persönlichen Anliegen an die OB wenden.

In ihrer WhatsApp-Sprechstunde antwortet die OB auf Bild-, Text- und Sprachnachrichten. Die Mobilfunknummer dafür lautet: 0162 2514802.

Die Stadtverwaltung bittet dabei um einen fairen und respektvollen Umgangston. Anrufe oder Videoanrufe sind nicht möglich. Es gelten wieder die allgemeinen Geschäftsbedingungen von „WhatsApp“.

Ortsvorsteherbüro Maudach geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Maudach ist in der Zeit von Freitag, 7. August 2020, bis einschließlich Freitag, 14. August 2020, geschlossen. Die Vertretung übernimmt in dieser Zeit Andreas Olbert, er ist per E-Mail andreasolbert@aol.com oder Telefon 0177-4934538 erreichbar.