Neustadt: Verkehrsunfall auf der BAB 65 mit Verletzten

Neustadt an der Weinstraße – Vier Verletzte ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Mittwochabend, 05.08.2020, auf der Autobahn 65.

Nach Polizeiangaben befuhr ein Fiat 500 L Fahrer, in dem sich noch zwei weitere Personen befanden, von der Anschlussstelle Neustadt Süd auf die Autobahn in Richtung Ludwigshafen. Kurz hinter der Einfädelspur wechselte er auf die Überholspur. Dabei übersah er einen auf der Überholspur herannahenden VW Golf Kombi. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Fiat schleuderte nach rechts und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der VW Golf Kombi kam einige Meter weiter auf dem Standstreifen zum Stehen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren alle Personen noch im Fiat, der Golf Fahrer konnte sein Fahrzeug selbst verlassen. Er kam mit dem Rettungshubschrauber Christoph 5 in die Unfallklink. Die zwei Personen im Fond des Fiats konnten nach der Stabilisierung des Fahrzeuges mit Stab-Fast von den Rettungskräften über die Fahrertür herausgeholt werden. Für die Person im Heck musste das Dach geöffnet und abgeklappt werden. Sie kam ebenfalls nach der Erstversorgung mit dem zweiten Rettungshubschrauber Christoph 112 in die Unfallkinik. Die beiden anderen Personen aus dem Fiat kamen durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Parallel zu der medizinischen Versorgung stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und unterstützte die Polizei bei der Sperrung des Autobahnabschnitts. Der Autobahnabschnitt war bis kurz vor 20:00 Uhr zur Unfallaufnahme und Bergung komplett gesperrt. Ebenso unterstützte die Feuerwehr die Polizei bei der Absperrung der Anschlussstelle Neustadt-Süd und Neustadt-Nord.

An Rettungskräften waren vor Ort 13 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit über 50 Einsatzkräften, Polizei, Rettungsdienst mit drei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug und die Abteilung Gesundheit des Katastrophenschutzes der Stadt Neustadt.

Information der Polizei:

A65 Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittwoch, 05.08.2020, erhält die zuständige Polizeiinspektion Edenkoben gegen 18:10 Uhr die Mitteilung über einen schweren Verkehrsunfall auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Die Unfallstelle befindet sich zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord.

In der Folge musste die A65 für ca. 1 Stunde bis um ca. 19:15 Uhr voll gesperrt werden. Mittlerweile ist die Vollsperrung aufgehoben. Die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Ludwigshafen bleibt zwischen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord weiterhin für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein mit 3 Personen besetzter PKW der Marke Fiat die A65 in Richtung Ludwigshafen auf der rechten Fahrspur. In Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd wollte der Fiat-Fahrer einem auffahrenden PKW Platz machen und wechselte hierzu auf die linke Fahrspur. Hierbei übersah er einen bereits auf der linken Fahrspur befindlichen VW Golf. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Fiat nach rechts von der Fahrbahn geschleudert wurde und auf dem Fahrzeugdach zum liegen kam. Die drei Fahrzeuginsassen mussten von der Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Nach derzeitigem Stand sind diese leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des VW Golf wurde durch den Aufprall ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Neustadt und Lachen-Speyerdorf, mehrere Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber, sowie drei Funkstreifenwagen der Polizei.