Darmstadt

Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem versuchten Einbruch in ein Geschäft in der Dieburger Straße sucht die Ermittlungsgruppe Darmstadt City nach Zeugen. Gegen 1.20 Uhr in der Nacht zum Mittwoch (05.08.) wollte ein bislang noch unbekannter Täter mit mehreren Hieben die Scheibe zum Inneren einschlagen. Das Glas wurde zwar beschädigt, jedoch nicht durchbrochen, weshalb die Kriminellen ohne Beute das Weite suchen mussten.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Darmstadt (ots) – Ein Wohnhaus in der Elisabethenstraße geriet am Dienstagabend (04.08.), in der Zeit zwischen 18.45 und 22.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen unbemerkt durch die Eingangstür in die Räumlichkeiten ein und ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen unter anderem eine Armbanduhr, Modeschmuck und Geld mitgehen.

Die Bewohner waren zum Zeitpunkt der Tat zu Hause, bemerkten den Einbruch jedoch nicht.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.

Darmstadt-Dieburg

Überschlag nach Sekundenschlaf

Weiterstadt (ots) – Am 05.08.2020, gegen 02.45 Uhr befanden sich die beiden Insassen eines alten polnischen BMW auf ihrer Urlaubsreise in Richtung Süden. Sie befanden sich auf der A 5 kurz nach der Rastanlage Gräfenhausen-West, als der 34-jährige Fahrer in einen Sekundenschlaf verlief und leicht von der zweiten Fahrspur abkam.

Als der Fahrer wieder erwachte, erschrak er so stark, dass er das Lenkrad verriss. Hierdurch geriet der PKW nach links ins Schleudern und prallte gegen die Betonleitwand. Durch den Aufprall überschlug sich der PKW und blieb total beschädigt auf der vierten Fahrspur auf dem Dach liegen. Die nachfolgenden LKW´s konnten gerade noch dem PKW und den herumliegenden Trümmerteilen ausweichen, bis ein beherzter LKW-Fahrer seinen Lastzug hinter dem BMW zur Absicherung querstellte.

Zur Bergung und Reinigung der Fahrbahn wurde die Autobahn teilweise gesperrt. Die beiden Insassen des PKWs wurden verletzt und kamen ins Klinikum nach Darmstadt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Zeugen nach Einbruch gesucht

Schaafheim (ots) – Nachdem sich Kriminelle Zutritt in eine Wohnung in der Eichendorffstraße verschafften, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die ungebetenen Gäste gelangten im Zeitraum zwischen Montag- (3.8.) und Dienstagmorgen (4.8.) auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus. Dort brachen sie die Tür zu einer Wohnung auf und durchsuchten die Räume nach möglicher Beute. Im Anschluss suchten sie das Weite. Ob die Unbekannten etwas entwendeten ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Schnelle Festnahme nach versuchtem Einbruch in Supermarkt

Alsbach-Hähnlein (ots) – Beamte der Polizeistation Pfungstadt konnten nach einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt “In der Pfarrtanne” am späten Dienstagabend (4.8.) den flüchtigen Tatverdächtigen schnell festnehmen.

Aufmerksame Zeugen alarmierten gegen 22.30 Uhr die Polizei und teilten den Beamten das Treiben des Mannes mit. Hierbei soll er unter Gewalteinwirkung versucht haben, sich Zutritt zum Markt zu verschaffen. Die Scheiben und Türen hielten den Einbruchsversuchen stand, woraufhin der Mann flüchtete. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige schließlich in der Nähe des Marktes angetroffen und festgenommen werden.

Der 19-Jährige musste die Ordnungshüter mit auf die Polizeistation begleiten, wo Anzeige erstattet wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf den vorigen Konsum von Alkohol. Ein Test zeigte 1,39 Promille an. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der 19-Jährige vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Discounter entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.

Groß-Gerau

26-Jähriger bei Alleinunfall tödlich verletzt

Büttelborn (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 67 ist ein 26 Jahre alter Autofahrer am Mittwochmorgen (05.08.) ums Leben gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Mann gegen 6.30 Uhr mit seinem Auto zwischen dem Autobahndreieck Darmstadt und der Anschlussstelle Büttelborn aus bislang noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Laut Zeugenaussagen überschlug sich sein Wagen und prallte gegen einen Baum.

Trotz sofort alarmierter Rettungskräfte verstarb der 26-Jährige noch an der Unfallstelle. Wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten ist die Fahrbahn derzeit noch in Richtung Rüsselsheim voll gesperrt.

Aufbruch von Gartenhütten in 10 Fällen

Rüsselsheim/Königstädten (ots) – Bisher mindestens 10 Gartenhütten gerieten in der Nacht zum Dienstag 04.08.2020 in das Visier von Kriminellen.

Die Täter brachen die Vorhängeschlösser der Zugangstore zu den Gartenparzellen voraussichtlich mittels Bolzenschneider auf und durchsuchten die Gartenhütten nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Täter auf ihrem Beutezug ohne nennenswertes Stehlgut. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an.

Hinwiese und womöglich weitere Geschädigte in diesem Zusammenhang werden gebeten sich an die Ermittlungsgruppe in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu wenden.

Verkehrspolizei legt Schwertransport still

Mörfelden (ots) – Am Montagmittag (03.08.), kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der A 5 einen Schwertransport. Zwei geladene Holzkisten ragten hierbei seitlich über die Ladefläche.

Der 59-Jährige Fahrer konnte die für den Transport erforderliche Erlaubnis nicht vorlegen.

Die mitgeführten Genehmigungen entsprachen nicht den tatsächlich vorhandenen Maßen und Gewichten des Transports. Die Polizei untersagte daraufhin die Weiterfahrt an Ort und Stelle.

Durch den Unternehmer wurde anschließend ein zweites Transportfahrzeug hinzugezogen.

Drei Kisten mussten mittels Autokran umgeladen werden. Nachdem alle Genehmigungen vorlagen, wurde die Weiterfahrt am nächsten Tag durch die Ordnungshüter wieder gestattet.

Dem Unternehmer droht ein Bußgeld in Höhe von über 2.000 Euro.

Kreis Bergstraße

Filmbeitrag in “Aktenzeichen XY…” zum Banküberfall in Affolterbach

Wald-Michelbach (ots) – Der Raubüberfall am 9.07.2019 in einer Bankfiliale im Ortsteil Affolterbach ist jetzt auch Thema eines Filmbeitrags, der am kommenden Mittwoch (12.08.2020) ab 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung “Aktenzeichen XY…ungelöst” ausgestrahlt wird.

In der Sendung wird eine Ermittlerin der Kriminalpolizei Heppenheim mit Rudi Cerne über den Fall sprechen. In diesem Zusammenhang werden nochmals die Bilder des Täters aus der Überwachungskamera gezeigt.

Staatsanwaltschaft und Polizei fragen: Wer kennt den Mann auf den Überwachungsbildern oder kann Hinweise zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort geben? Wer hat den Täter vor oder nach der Tat beobachtet oder kann Hinweise zu einem möglicherweise von ihm benutzten Fahrzeug geben?

Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat während und nach der Sendung unter der Telefonnummer 06252/706-202 ein Hinweistelefon eingerichtet.

Werkzeug aus Transporter gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Biblis (ots) – Ein blauer Transporter rückte in der Nacht zum Mittwoch (5.8.) in der Bruchrainstraße in das Visier Krimineller. Die Unbekannten entwendeten aus dem Citroen Werkzeuge, unter anderem eine Schleifmaschine. Wie sie an ihre Beute im Wert von mehreren Tausend Euro kamen und diese abtransportierten, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth (ots) – Am Sonntag (02.08.) ereignete sich zwischen 16.45 Uhr und 17.30 in der Erbacher Straße in Höhe eines Backshops ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde das Reklameschild , welches am Anwesen in der Erbacher Straße angebracht ist, durch ein Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Der Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle.

Es muss sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Transporter, LKW oder ähnlich hohes Fahrzeug gehandelt haben. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der

Telefon-Nr. 06252 / 706 – 0 in Verbindung zu setzen.

Parkendes Auto beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots) – Am Sonntag (02.08.2020), zwischen 19:30 h und 21:30 h beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Nibelungenstraße einen parkenden Daimler Chrysler.Durch einen Zusammenstoß beim Ein-oder Ausparken wurde die Heckstoßstange beschädigt.

Die Reparaturkosten belaufen sich auf ca. 2.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viernheim (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag (30.07.2020), 16:00 bis Freitag (31.07.2020), 14:00 h beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen parkenden Audi A4 in der Wilhelm-Leuschner-Straße.Der Audi A4 wurde über die gesamte linke Seite erheblich zerkratzt.

Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 5.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Beute im Elektroladen gemacht

Bensheim (ots) – Zwei Unbekannte erbeuteten in der Nacht zum Mittwoch (5.8.) mehrere Produkte aus einem Elektroladen in der Fehlheimer Straße.

Mit dem Einsatz einer Flex, gelangten die Kriminellen nach derzeitigem Kenntnisstand, gegen 2.30 Uhr, in den Markt und hatten es dort auf mehrere Elektrogeräte abgesehen. Hierbei entwendeten sie unter anderem ein Notebook und ein Tablet. Ersten Ermittlungen zufolge packten sie ihre Beute in große schwarze Taschen und suchten im Anschluss das Weite.

Die Flüchtigen sollen zwischen 1.70 und 1.80 Meter groß sein. Einer von ihnen trug eine dunkle Kapuzenjacke mit blauen Jeans und braunen Schuhen. Der Zweite des Duos hatte einen türkisfarbenen Kapuzenpullover, eine dunkle Jogginghose und helle Schuhe an.

Wem sind die Flüchtigen aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Beute oder zu den Männern geben? Antworten auf diese Fragen erhoffen sich die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Heppenheim. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

Unfall auf Parplatz P2 vom Rhein-Neckar-Zentrum – Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots) – Am Dienstag (04.08.), gegen 10:00 h beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Skoda Rapid, der auf dem Parkplatz P2 ordnungsgemäß parkte. Bei einem Ein- oder Ausparkmanöver wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite des Skoda beschädigt.

Die Reparaturkosten belaufen sich auf ca. 3.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Unfallflucht im Parkhaus Rhein-Neckar-Zentrum – Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – Am Montag (03.08), gegen 14:30 h beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim unachtsamen Öffnen oder Schließen seiner Autotür den neben ihm parkenden Volvo C30, der im Erdgeschoss des Parkauses abgestellt war. Den Fahrzeughalter dieses Autos wird die Reparatur ca. 100 Euro kosten. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim (ots) – Am Dienstag (04.08.), zwischen 14:00 h und 15:45 h wurde ein parkender Audi A3 in der Schwalbenstraße durch ein Ein- oder Ausparkmanöver beschädigt. Den Fahrzeughalter des Audis wird die Reparatur der zerkratzten Heckstoßstange ca. 300 Euro kosten.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Südhessen

Polizei appelliert zur “Halbzeit” der Saison 2020 an Motorradfahrer – Sieben tödliche Unfälle – Lärmvermeidung weiterhin im Fokus

Südhessen (ots) – Nach rund der Hälfte der diesjährigen Motorradsaison zeigt sich das Polizeipräsidium Südhessen besorgt über die Entwicklung der Unfallzahlen. Bei insgesamt 171 Unfällen wurde 38 Biker mit Motorrädern über 125 ccm Hubraum schwer- und 83 leichtverletzt. Sieben Menschen verloren ihr Leben. Im Vergleichszeitraum 2019 gab es 24 Schwerverletzte, 72 Leichtverletzte sowie 3 getötete Motorradfahrer.

Sechs der sieben tödlichen Unfälle ereigneten sich ohne jegliche Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer. In vier Fällen handelte es sich bei den Verunglückten im Odenwaldkreis und im Kreis Bergstraße um ortsfremde Personen. Polizeipräsident Bernhard Lammel sagt in diesem Zusammenhang: “Wir sehen durchaus, dass sich die allermeisten Motorradfahrer an die Regeln halten. Jeder verunglückte Motorradfahrer ist aber einer zu viel. Es wird leider immer noch zu schnell gefahren. Wir appellieren daher insbesondere auch an die Motorradfahrer, welche die örtlichen Gegebenheiten nicht so gut kennen: Der Odenwald und die Bergstraße sind keine Rennstrecken. Fahren Sie stets mit Bedacht!”

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter in den ersten sechs Monaten des Jahres über 4000 Motorradfahrer. Immerhin 77 Fahrern drohen wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen Fahrverbote. 26 Motorräder stellte die Polizei bei den Kontrollen an Ort und Stelle sicher, weil unter anderem Manipulationen an den Auspuffanlagen bemerkt wurden. Bei insgesamt 41 Maschinen war aufgrund unzulässiger Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Die Polizei appelliert daher weiterhin an die Eigenverantwortung der Motorradfahrer. Die Teilnahme am Straßenverkehr durch motorisierte Zweiradfahrer birgt ein hohes Unfall- sowie Verletzungsrisiko. Sich an die Verkehrsregeln zu halten und die Maschine sowie die Ausrüstung vor Fahrtantritt auf einwandfreie Funktionstüchtigkeit überprüfen, sollten hierbei selbstverständlich sein.

Neben den zahlreichen Kontrollen, spielt in diesem Jahr aber auch die Prävention wieder eine große Rolle. Auf großflächigen Plakaten in ganz Südhessen sensibilisiert aktuell Superbike-Champion Markus Reiterberger, das Gesicht der Unfall-Präventionskampagne des Polizeipräsidiums Südhessen “Du hast es in der Hand – Überlasse beim Biken nichts dem Unfall”, die Motorradfreunde und macht mit seinem Slogan: “Racer gehören auf die Rennstrecke und nicht in den Straßenverkehr” auf die Gefahren in diesem Zusammenhang aufmerksam. Zudem fand Ende Juli eine ganz spezielle Präventionsveranstaltung im Odenwaldkreis statt. Im Rahmen einer “Biker Safety Tour” ging es für 16 Bikerinnen und Biker mit Beamten der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen und einem Vertreter des Vereins “Rennleitung 110” rund 1 1/2 Stunden durch den Odenwald. Insgesamt vier Stopps wurden bei der circa 55 Kilometer langen Ausfahrt anschließend eingelegt. Dabei ging es den Polizisten im Dialog mit den Teilnehmenden um örtlich spezifische Präventionsthemen im Zusammenhang mit dem Motorradfahren. Unter anderem wurde die Geschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften und an Straßen mit offener Bebauung, die Lärmvermeidung durch das Verhältnis von Gang, Drehzahl und Geschwindigkeit, enge Straßen ohne Leitlinien oder Fahrstreifenbegrenzungen sowie Fahrbahnverschmutzung im Zusammenhang mit land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen thematisiert.

Ein besonderes Augenmerk legen die Ordnungshüter nach wie vor auf vermeidbaren Lärm, den Motorradfahrer verursachen und der Anwohner erheblich stört. Dazu hat auch Polizeipräsident Bernhard Lammel eine klare Meinung: “Hier gilt nach wie vor “Null Toleranz”. Wer DB-Killer ausbaut und mit viel zu lauten Maschinen unterwegs ist, für den ist die Fahrt an der Kontrollstelle beendet.”

Einen Appell richtet die Polizei aber auch an die Autofahrer: “Achten Sie insbesondere an Kreuzungen und Einmündungen unbedingt auf Motorradfahrer!” Biker gehören zu den schwächeren Verkehrsteilnehmern im Straßenverkehr. Sie haben weder Lenkradairbag noch Knautschzone. Jeder kleine Fehler der Wagenlenker könnte für sie schlimme Folgen haben! Motorradfahrer haben eine deutlich kleinere Silhouette, insbesondere bei schwierigen Licht- oder Wetterverhältnissen kann das gefährlich sein. Aus der Entfernung ist ein Kleinkraftrad auch nicht immer von einer schweren Maschine zu unterscheiden. Die Geschwindigkeit wird deshalb häufig unterschätzt. Zudem ist der Bremsweg bei Bikern in der Praxis meist länger als gedacht.

