Herborn: Zivile Kontrollen führen zu Drogenfund

Beamte “in Zivil” der Herborner Polizeistation haben Dienstagabend (04. August) zur Bekämpfung der Drogenkriminalität Kontrollen durchgeführt. Insgesamt überprüften sie etwa 25 Personen. Im Zeitraum von drei Stunden stellten sie bei den Kontrollen am Schießplatz sowie des angrenzenden Dillufers zwei Joints, Marihuana, Haschisch, Amphetamine sowie einen Crusher sicher. Einer der Betäubungsmittelkonsumenten drehte sich bei lautstarker Musik unter den Augen der zivilen Schutzleute einen Joint. Während er gemütlich auf dem Boden saß, wurde er dann “unsanft” auf den Boden der Tatsachen geholt: Die Beamten zeigten ihm ihre Dienstausweise. In der Folge leiteten sie gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. In der Kaiserstraße konnte ein 24-jähriger Asylbewerber aus Eritrea sich nicht ausweisen und legte lediglich eine Duldung vor. Dies ist ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. Einem 19-Jährigen wurde die Fahrt mit seinem Rad zum Verhängnis. Im Walkmühlenweg fiel er der Zivilstreife schlangenlinienfahrend auf. Offenbar stand er unter dem Einfluss von Drogen. Darüber hinaus fanden die Ermittler einen Joint und Amphetamine und nahmen ihn zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache.

Wetzlar: Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Niedergirmes

(ots) – Nach einer Körperverletzung von Montagabend (03. August) in Niedergirmes sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen befand sich gegen 23.20 Uhr ein 59-jähriger Mann offenbar in der Hermannsteiner Straße auf einer Brücke am Bahnhof und lief in Richtung einer Tankstelle. Auf dem Weg traf er auf einen unbekannten Mann und es kam zu einem verbalen Kontakt zwischen beiden. Der Unbekannte schlug ihn daraufhin ins Gesicht.

Das alkoholisierte Opfer flüchtete vermutlich vor dem Täter und lief in Richtung der Wetzlarer Innenstadt. Am Bebelplatz klingelte er an einer Haustür und bat um Hilfe. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der 59-jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Beschreibung des Verdächtigen:

Der Unbekannte hatte sein hellblondes Haar zu einem Zopf zusammengebunden. Er trug ein hellblau-weißes T-Shirt und eine Jeans. Er sprach vermutlich russisch.

Wer hat am Montagabend eine Auseinandersetzung in der Hermannsteiner Straße beobachtet?

Wer konnte Personen beobachten, die in Richtung Innenstadt gelaufen sind?

Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-110.

Dillenburg: Auseinandersetzung zwischen Männern

Zu einem Wohnhaus in der Berliner Straße mussten Dienstagabend mehrere Streifenwagen und ein Rettungswagen ausrücken. Gegen 18.40 Uhr kam es offenbar zu einem Streit zwischen einem

19-Jährigen und 33-jährigen Mann, der in einer handfesten Auseinandersetzung endete.

Es kam offenbar zu Schlägen und Tritten. Die Kontrahenten verletzten sich dabei leicht.

Die Polizei ermittelt gegen die Beteiligten wegen Körperverletzung.

Wetzlar: Widerstand nach Kontrolle eines E-Scooter

Dienstagabend kam es nach einer Kontrolle von E-Scootern in der Braunfelser Straße zu einem Widerstand. Ein 43-jähriger Mann und seine Tochter fielen mit ihren E-Scooter zwei Ordnungspolizisten in der Braunfelser Straße auf. An beiden Rollern waren keine Kennzeichen angebracht. Der 43-jährige Mann verweigerte bei seiner Kontrolle seine Personalien und versuchte zu flüchten. Dabei versuchte er die Ordnungspolizisten anzugreifen, welche daraufhin ihr Pfefferspray einsetzten. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den offenbar alkoholisierten 43-jährigen, der 0,94 Promille pustete, zwecks Blutentnahme mit zur Wache.

Dillenburg: Reizstoff gesprüht

Ein 58-jähriger Mann sprühte am Dienstag (04. August) offenbar mit Reizgas einem 46-jährigen Dillenburger ins Gesicht. Gegen 12.30 Uhr kam es zwischen den Kontrahenten zum Konflikt. Alarmierte Polizisten stellten das Reizgas sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Dillenburg unter 02771/907-0.

Braunfels: Opel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag (03.August) zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr einen geparkten Opel auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Berliner Straße. Als der Besitzer zu seinem grauen Insignia zurückkam, war dieser auf der Fahrerseite beschädigt. Offenbar bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter das Fahrzeug und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter Tel. 06441/9180.

Driedorf: Unfallflucht in der Stadionstraße

Nur 30 Minuten stand ein Audi auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Stadionstraße. Vermutlich beim Öffnen der Tür beschädigte ein Unbekannter den blauen A4 Kombi an der hinteren, linken Tür. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn unter Tel. 02772/47050.

