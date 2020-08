Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe (KA) Karlsruhe – Zwei Tatverdächtige nach schwerem Raub in Untersuchungshaft

Karlsruhe – Nach einem schweren Raub Mitte April 2020, bei dem zunächst

unbekannte Täterschaft ein Ehepaar in ihrem Haus in Karlsruhe-Durlach unter

Vorhalt einer Pistole gefesselt und sodann Bargeld und Schmuck entwendet hatte,

führten die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe und der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe zur Identifizierung von zwei Beschuldigten. Gegen

die aus Georgien stammenden Männer im Alter von 30 bzw. 42 Jahren erging

Haftbefehl.

Der 30-jährige Tatverdächtige, der sich in Deutschland unter falschen

Personalien aufhielt, befindet sich bereits seit Juni in einem gesonderten

Verfahren in Untersuchungshaft. Durch Kräfte des Polizeipräsidiums Karlsruhe und

des Polizeipräsidiums Einsatz konnte nunmehr auch der 42-jährige Tatverdächtige

festgenommen werden.

Karlsruhe – Mutmaßlicher Diebstahl einer Dunstabzugshaube – Eigentümer gesucht!

Karlsruhe – Am frühen Sonntagmorgen konnten zwei mutmaßliche Diebe in der

Karlsruher Weststadt vorläufig festgenommen werden, als sie eine

Dunstabzugshaube abtransportierten. Die Polizei ist nun noch auf der Suche nach

den Eigentümern des Geräts.

Gegen 05:30 Uhr konnte ein Anwohner zwei verdächtige Personen dabei beobachten,

wie Sie zunächst ein größeres und scheinbar neuwertiges Elektrogerät in einem

Hinterhof in der Wendtstraße versteckten. Kurz darauf kehrten die zwei

Verdächtigen zurück, um das Gerät mit einem Handwagen abzutransportieren.

Aufgrund des verdächtigen Verhaltens verständigte der Zeuge die Polizei.

Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-West konnten die zwei 39

und 54 Jahre alten Männer nur wenige Minuten später widerstandslos vorläufig

festnehmen. Bei dem von ihnen transportierten Gerät handelte es sich um eine

Dunstabzugshaube der Marke Novy im Wert von mehreren hundert Euro.

Eine schlüssige Erklärung, wie die offenbar neuwertige und noch nicht

installierte Dunstabzugshaube in ihren Besitz gelangte, konnten die beiden

Verdächtigen nicht abgeben.

Die Polizei ist daher noch auf der Suche nach den Eigentümern der

Dunstabzugshaube und bittet diese sowie mögliche weitere Zeugen, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Die beiden polnischen Verdächtigen wurden nach Beendigung der strafprozessualen

Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Karlsruhe – Roller entwendet

Karlsruhe – Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag zwischen 20 und 09

Uhr einen Motorroller in Karlsruhe-Rintheim entwendet. Der Roller der Marke AGM

Motors war zuvor in der Haid-und-Neu-Straße in der Nähe eines Hauses gegenüber

der Straßenbahnhaltestelle Hirtenweg abgestellt und gegen Diebstahl gesichert.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt unter 0721/666-3211 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Am 28. Juli konnte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe beim zuständigen Amtsgericht

einen Haftbefehl gegen einen 21-jährigen Slowaken erwirken. Der Mann soll in den

vergangenen Wochen mindestens neun zum Teil hochwertige Fahrräder und E-Bikes

entwendet haben.

Ein Zeuge hatte im Bereich Steinmannstraße in einem Feld mehrere unter einer

Plane versteckte Fahrräder entdeckt und die Polizei verständigt. Nach einem

kurzen Fluchtversuch konnte der Tatverdächtige in der Nähe des Verstecks durch

Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden.

Der bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getretene

Tatverdächtige hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz.

Karlsruhe – Drei Beschuldigte in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat am Dienstag beim zuständigen Amtsgericht

Haftbefehle gegen zwei jeweils 53 Jahre alte Frauen und einen 25-jährigen Mann

erwirkt.

Die drei aus Ungarn stammenden Tatverdächtigen sollen am Montagnachmittag in der

Karlsruher Innenstadt in arbeitsteiligem Vorgehen die auf dem Rücken getragenen

Rucksäcke zweier Passanten geöffnet und nach stehlenswerten Gegenständen

durchsucht haben. Eine Zeugin hat die Vorfälle beobachtet und die Polizei

verständigt. Bei der Festnahme konnten die Beamten ein Pfefferspray

sicherstellen.

Geschädigte von Taschendiebstählen werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721/666-3311, zu melden.

Karlsruhe – Pkw fährt auf Lkw auf

Karlsruhe – Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von rund 15.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen

auf der Bundesautobahn 5 ereignet hat.

Gegen 04:50 Uhr fuhr ein Sattelzug den kombinierten Beschleunigungs- und

Verzögerungsstreifen zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Mitte und

Karlsruhe-Durlach. Zur gleichen Zeit wechselte der 42-jährige Unfallverursacher

vom rechten Fahrstreifen auf den Verzögerungsstreifen und übersah dabei den vor

ihm fahrenden Sattelzug zu spät. In der Folge fuhr der Caddy-Fahrer auf den

Sattelzug auf. Durch den Aufprall wurde der 42-Jährige leicht verletzt und

musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die

Unfallaufnahme musste der Verzögerungsstreifen sowie der rechte Fahrstreifen

gesperrt werden. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden.

Bruchsal – Pkw beschädigt und abgehauen

Bruchsal – Einen Schaden von geschätzten 2.000 Euro hinterließ am Dienstag

zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeugführer auf einem

Parkplatz der Karl-Berberich-Straße und fuhr weg, ohne sich weiter darum zu

kümmern.

Der oder die Unbekannte stieß dort gegen die Stoßstange und die linke Hintertür

eines geparkten Opel Astra. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich

beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 zu melden.

Bretten – Süßigkeitenautomat aufgebrochen

Karlsruhe – Unbekannte haben am Brettener Bahnhof einen

Süßigkeitenautomaten aufgebrochen und dabei einen Sachschaden von etwa 1.000

Euro verursacht. Ob auch etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt.

Am Dienstagabend meldete ein Passant gegen 18:30 Uhr, dass der am Gleis 1 des

Brettener Bahnhofs aufgestellte Süßigkeitenautomat offenbar aufgebrochen wurde.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die alarmierten Polizeibeamten fest,

dass die Täter den Automaten vermutlich mit einem Winkelschleifer gewaltsam

öffneten, um an die enthaltene Geldkassette und die Waren zu gelangen. Ob sie

dabei auch etwas mitgenommen haben, ist noch Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Der am Automat verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000

Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannte versuchten Geldautomaten aufzubrechen

Karlsruhe – Unbekannte Täter haben im Laufe der vergangenen Tage versucht,

einen Geldautomaten in einer dauerhaft geschlossenen Bankfiliale in

Karlsruhe-Dammerstock aufzubrechen.

Am Dienstagabend meldete ein Wachdienstmitarbeiter verdächtige Spuren im

ehemaligen Schalterraum der Bank in der Nürnberger Straße. Die Spurenlage

deutete darauf hin, dass die unbekannten Täter zunächst ein Fenster aufgehebelt

und sich so Zugang zum ehemaligen Schalterraum verschafft hatten. Aus bislang

unbekannten Gründen brachen die Täter ihren Diebstahlversuch jedoch ab und

flohen in unbekannte Richtung. Womöglich befürchteten sie, entdeckt zu werden.

Der Einbruchsversuch lässt sich allenfalls auf den Zeitraum zwischen 28. Juli,

12.00 Uhr und 04. August, 17.00 Uhr eingrenzen. Zeugen oder Hinweisgeber werden

gebeten, sich unter 0721 666 3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt

in Verbindung zu setzen.

Karlsbad – Zeuge stellt Unfallflüchtigen

Karlsruhe – Der 64-jährige Fahrer eines Sattelzuges streifte am Dienstag

gegen 13:30 Uhr mit seinem Auflieger einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand

abgestellten VW. Der Sattelzugfahrer wollte von der Gotenstraße in Karlsbad nach

links in die Eisenbahnstraße einbiegen. Nach dem Verkehrsunfall entfernte er

sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen Zeugen konnte der

Unfallflüchtige einige hundert Meter von der Örtlichkeit entfernt beim Entladen

festgestellt werden. Beamte des Polizeireviers Ettlingen kamen vor Ort, um

entsprechende Personalien aufzunehmen. An dem geschädigten Pkw entstand ein

Sachschaden von etwa 7000 Euro.

Bad Schönborn – Baum vorsätzlich beschädigt

Karlsruhe – Einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursachte ein

bislang unbekannter Täter, indem er an einem in Bad Schönborn-Mingolsheim

gepflanzten Ahornbaum Wintersalz streute und den Baumstamm ansägte.

Entlang der Ahornstraße in Mingolsheim stehen mehrere Ahornbäume. Am

Dienstagvormittag wurden dort Schnittarbeiten an den unter den Bäumen

befindlichen Pflanzen durchgeführt. Dabei bemerkte ein Gärtner der Gemeinde,

dass unter einem der Ahornbäume größere Mengen Winterstreusalz verteilt wurde.

Zudem wies der Baumstamm einen mehrere Zentimeter tiefen Schnitt auf, der um den

gesamten Stamm herum verlief. Dieser wird voraussichtlich zum langsamen

Absterben des Baumes führen. Falls der Baum entfernt und neu gepflanzt werden

muss, beläuft sich der Schaden auf mindestens 10.000 Euro.

Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn haben die Ermittlungen wegen

gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bitten mögliche Zeugen oder

Hinweisgeber, sich unter 07253/80260 zu melden.

Persönliche Gegenstände am Ufer – Große Suchaktion eingeleitet

An einem Baggersee in Karlsdorf fand ein Spaziergänger am gestrigen Abend persönliche Gegenstände einer Person am Ufer des Sees. Da unklar war wo sich die dazugehörige Person befindet wurde daraufhin durch die Polizei die Alarmierung der Rettungskräfte veranlasst. Die Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard wurde von der Integrierten Leitstelle in Karlsruhe gegen 21:30 Uhr mit dem Alarmstichwort „Person im Wasser“ an einen Baggersee alarmiert. Zeitgleich wurde das DLRG samt Booten und Tauchern sowie der Rettungsdienst durch die Leitstelle mitalarmiert. Auch ein Hubschrauber der Polizei befand sich Anflug.

Aufgrund der Größe des Areals galt es für die ersten eintreffenden Kräfte der Feuerwehr zuerst Kontakt mit der Polizei aufzunehmen umso genauere Informationen zu erlangen damit die eigenen sowie die nachrückenden Kräfte besser koordiniert werden konnten. Nach ersten Angaben konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich aufgrund der aufgefundenen Gegenstände eine Person im Wasser befindet.

Daraufhin wurde zunächst der Uferbereich rund um die Fundstelle nach weiteren Spuren abgesucht sowie zeitgleich über Lichtmasten der Feuerwehrfahrzeuge sowie mit mehreren Stativen und Scheinwerfern die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Das DLRG brachte zwei Rettungsboote, eines war mit Sonar ausgestattet, zu Wasser und auch Taucher machten sich bereit um die Suche im Wasser einzuleiten. Mehrere Taucher-Trupps gingen rund um die Fundstelle ins Wasser und begannen großflächig den Grund des Sees abzusuchen. Das Sonarboot fuhr ebenfalls den gesamten See ab um eventuell weiter entfernt eine Person zu entdecken.

Der eingetroffene Rettungshubschrauber kreiste währenddessen ebenfalls über dem Areal des Sees und unterstütze durch einen Scheinwerfer die Rettungskräfte im Wasser aus der Luft. Nach einer rund zweistündigen und intensiven Suche im Wasser konnte keine Person ausfindig gemacht werden. Daher entschieden sich die Rettungskräfte in Absprache mit der Polizei die Maßnahmen einzustellen. Die polizeilichen Ermittlungen hingegen wurden in der Nacht noch weitergeführt.

Die Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard war unter der Leitung des Stellvertretenden Kommandanten Patric Paulus mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften im Einsatz. Das DLRG war mit acht Fahrzeugen, zwei Booten und insgesamt 45 Kräften an der Einsatzstelle. Die Koordination der Kräfte des DLRG übernahm Bezirksleiter Timo Imhof. Seitens des Rettungsdienstes war mit insgesamt vier Fahrzeuge und 7 Kräften unter organisatorischer Leitung von Wolfgang Göthel vor Ort.

Ebenfalls waren der verständigte Bürgermeister von Karldorf-Neuthard Sven Weigt sowie der Stellvertretende Kreisbrandmeister Dominik Wolf zur Einsatzstelle gekommen um sich vor Ort ein umfassendes Bild der Lage zu verschaffen.

Karlsruhe – Swimming-Pool aus Garten entwendet

Karlsruhe – Bislang unbekannte Diebe entwendeten im Zeitraum zwischen

Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag, 12:25 Uhr, einen Swimming-Pool aus dem Garten

eines Wohnanwesens in der Schwetzinger Straße in Kalrsruhe-Hagsfeld. Offenbar

verschafften sich die Diebe Zutritt auf das Gelände indem sie ein Zaunstück

entfernten.Der sechseckige Pool hat einen Durchmesser von rund 3,6 Meter und ist

etwa 1,6 Meter hoch. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf etwa 250 Euro

geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/96718-0, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Diebstahl beim Naturfreundehaus Grötzingen

Karlsruhe – Unbekannte Täter haben am Montagabend oder in der Nacht zum

Dienstag drei Kühlschränke aufgehebelt, die im Außenbereich des

Naturfreundehauses Grötzingen stehen und Limonadenflaschen daraus gestohlen.

Eine Zeugin stellte den Diebstahl am Dienstagmorgen fest und verständigte die

Polizei. Neben dem entwendeten Diebesgut entstand dem geschädigten Verein auch

ein Sachschaden von mehreren hundert Euro durch das Aufhebeln der Kühlschränke.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 49070

mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.