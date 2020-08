Mannheim-Neckarstadt-West: 22-Jähriger mit Tritten und Schlägen traktiert – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Bereits am Dienstag, 28.07.2020 wurden ein 22-jähriger Mann im

Stadtteil Neckarstadt-West von einem 29-jährigen Hausmitbewohner mit Tritten und

Schlägen traktierte. Zwischen den beiden Männern war es gegen 22 Uhr vor einem

Anwesen in der Fröhlichstraße wegen einer beschädigten Wohnungstür zu

Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf der 29-Jährige sein Opfer gegen den

Körper, das Gesicht und die Beine schlug und trat. Außerdem würgte er den

22-Jährigen mit beiden Händen, bis zwei Zeugen einschritten und den 29-Jährigen

wegzogen.

Das Opfer hatte Kratz- und Schürfwunden am Hals erlitten, zudem schmerzte seine

kürzlich operierte Schulter und durch das Würgen zog er sich eine Einblutung am

Auge zu.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese und

die beiden Zeugen, die dem 22-Jährigen zu Hilfe geeilt waren, werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim: Zwei Brüder im Alter von 21 und 24 Jahren wegen Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Haft

Mannheim – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehle gegen zwei 21 und 24 Jahre alte Brüder erlassen. Beide stehen im

Verdacht, gemeinschaftlich unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge getrieben zu haben.

Die Tatverdächtigen sollen spätestens seit Mai 2020 Marihuana angekauft haben,

um dieses anschließend in Kleinmengen gewinnbringend an Abnehmer

weiterzuverkaufen.

Bereits am 04.05.2020 konnten in einem Gebüsch auf einem Spielplatz in den

Innenstadt-Quadraten fünf Plomben Marihuana sichergestellt werden, die den

beiden Tatverdächtigen zuzuordnen waren. Der 21-Jährige führte rund 900 Euro

mutmaßliches Dealgeld mit sich. Bei einer anschließenden Durchsuchung der

Wohnung des 24-Jährigen wurden weitere rund 3.000 Euro mutmaßliches Dealgeld

aufgefunden und sichergestellt.

Im Zuge der folgenden langfristigen und intensiven Nachforschungen der

Ermittlungsgruppe Rauschgift konnten durch die Staatsanwaltschaft Mannheim beim

Amtsgericht Mannheim Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden jungen

Männer erwirkt werden. Bei der Vollstreckung beider Beschlüsse konnten die

Brüder in ihren Wohnungen festgenommen werden. Eine Durchsuchung der Wohnungen

förderte rund 70 verkaufsfertig vorbereitete Cliptüten mit jeweils 2,4 bis 2,7

Gramm Marihuana zutage.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurden beim Amtsgericht Mannheim

Haftbefehle gegen die zwei Tatverdächtigen wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr

erwirkt. Sie wurden am Mittwoch, 05.08.2020, dem Haft- und Ermittlungsrichter

beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung der Haftbefehle wurden

sie in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe

Rauschgift bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.