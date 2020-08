Schönbrunn: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Rettungshubschrauber im Einsatz

Schönbrunn (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Mittwochnachmittag ein

51-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall bei Schönbrunn.

Der Biker war auf der K 4105, zwischen Schönbrunn und Moosbrunn unterwegs, als

er gegen 14.30 Uhr, aus bislang unbekannten Gründen, nach einer langgezogenen

Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Feld zum Liegen kam. Nach

seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine

Klinik geflogen. Über den Gesundheitszustand des Mannes liegen noch keine

Informationen vor.

Die Kreisstraße war zunächst bis gegen 15.30 Uhr für rund eine Stunde voll

gesperrt. Derzeit findet noch die Unfallaufnahme der Verkehrspolizei Heidelberg

und die Bergung des Zweirades statt, sodass die Straße zwischen Schönbrunn und

Moosbrunn noch bis zum Ende der polizeilichen Maßnahmen einseitig gesperrt

bleibt.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Beifahrerseite eingeschlagen – Handtasche entwendet

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagabend wurde in der Straße „Am

Kraichbach“ zwischen Grillhütte und Brücke in der Zeit von 19:00 Uhr und 19:25

Uhr die Beifahrerscheibe eines schwarzen Renault Kadjar eingeschlagen und eine

Handtasche samt Handy, Schlüsseln und persönlichen Papieren entwendet. Der

Diebstahlschaden beträgt ca. 1.500EUR.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880 zu melden.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag kam zwischen es 09:30 Uhr und

10:00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Schlierbach zu einem Verkehrsunfall.

Eine 46-jährige Frau fuhr mit Ihrem Porsche links neben einem LKW auf gleicher

Höhe, als dieser seitlich in die rechte Fahrzeugseite des PKWs stieß. Die Frau

stellte den Schaden erst zu Hause fest, da Sie durch den starken Regen nur von

einem Wasserschwall ausging. Der LKW war weiß und hatte vermutlich ein

Frankfurter Kennzeichen. Am Porsche entstand ein Schaden von ca. 5.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223-92540 zu melden.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall nach gesundheitlichen Problemen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstag gegen 17:00 Uhr kam es auf der

Großsachsener Sraße stadtauswärts, kurz nach dem Ortsschild auf der L541,

vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme zu einem Verkehrsunfall. Ein

56-jähriger Hyundai-Fahrer kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr durch

einen Acker, ehe er am Zaun des örtlichen Bauhofs zum Stehen kam. Anschließend

setzte er zurück, fuhr über landwirtschaftliche Flächen weiter, bis er vor dem

Zaun des Anwesens Eschenweg 14 stehen blieb. Anschließend wurde der Mann mit

einem Krankenwagen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt ca. 6.000EUR

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein 53-jähriger Mann war am Dienstagabend

mit einem gestohlenen Fahrrad in Weinheim unterwegs. Der 53-Jährige fiel einer

Polizeistreifekurz aufgrund seines offenbar stark alkoholisierte Zustand kurz

nach 21 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle „Blumenstraße“ in der

Kurt-Schumacher-Straße auf. Das Mountainbike der Marke Cube habe er Anfang 2020

von einem Unbekannten günstig erworben. Eine nähere Überprüfung des Fahrrades

ergab jedoch, dass dieses im August 2019 aus einem Kellerraum in Weinheim

entwendet worden war. Nun zeigte sich, dass das Fahrrad offenbar doch nicht so

günstig war, denn es wurde zur Rückgabe an den ursprünglichen Eigentümer

sichergestellt. Nun ist neben dem Geld auch noch das Fahrrad weg. Zudem wird

gegen den 53-Jährigen wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.

Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis – Unter dem Einfluss von

Drogen war am Dienstagabend ein 31-jähriger Mann mit seinem Auto im Ortsteil

Leutershausen unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife kurz nach 21 Uhr

auf, als er mit seinem Renault die Beethovenstraße befuhr. Er wurde gestoppt und

einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Beamten deutliche

Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum. Obwohl der Mann mehrfach beteuerte, noch

niemals Drogen konsumiert zu haben, reagierte ein Drogentest positiv auf

Amphetamin. Anschließend wurde dem 31-Jährige eine Blutprobe entnommen. Die

Schlüssel des Renault wurden sichergestellt, dem Mann wurde untersagt, in den

nächsten 24 Stunden ein führerscheinpflichtiges Fahrzeug zu steuern.

Gegen den Mann wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und des

Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist vor Café belästigt Frau / Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagmittag tauchte gegen 12 Uhr

eine männliche Person auf dem Schlossplatz vor einem Café auf, hielt sein

erigiertes Glied in der Hand und starrte hierbei eine 75-jährige Frau an, die in

männlicher Begleitung in dem Café saß. Da sich die Frau belästigt fühlte,

versuchte ihr Begleiter heimlich die Polizei zu verständigen, was der Mann aber

offenbar bemerkte. Er flüchtete daraufhin auf einem schwarzen Damenfahrrad in

Richtung des Bahnhofs Schwetzingen. Trotz sofort eingeleiteter

Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Das

Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre alt

blonde kurze Haare

korpulente Statur mit auffällig großem Brustumfang

bekleidet mit einem türkisfarbenen T-Shirt und einer kurzen blauen Hose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten,

diese dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 mitzuteilen.