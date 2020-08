Ingelheim – Fußgängerin verletzt sich leicht bei Zusammenstoß mit Radfahrer

Ingelheim – Dienstag, 04.08.2020 19:20 Uhr

Ein zehnjähriger Fahrradfahrer fährt auf dem rechten Gehweg der Bahnhofstraße in

Richtung Gartenfeldstraße. Aufgrund eines leichten Gefälles an dieser Stelle der

Straße, sieht der Fahrradfahrer eine Fußgängerin, die ihm entgegenläuft zu spät

um noch rechtzeitig bremsen zu können. Die 56-jährige Fußgängerin stürzt

daraufhin in eine anliegende Hecke und wird dabei leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

Einbruch in mehrere Kellerabteile

Mainz – Dienstag, 28.07.2020, 10:00 Uhr bis Dienstag, 04.08.2020, 11:30

Uhr

Unbekannte Täter brechen in einem Gebäude in der Rheinstraße in vier

Kellerabteile ein und durchwühlen diese. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit

ermittelt. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Mainz – Dienstag, 04.08.2020, 08:50 Uhr

Ein Taxifahrer parkt in der Alten Universitätsstraße am rechten Fahrbahnrand auf

dem dort ausgewiesenen Taxi-Standplatz. Eine Fahrradfahrerin befährt die Alte

Universitätsstraße vom Höfchen kommend. Der Taxifahrer sieht die Radfahrerin

nicht und öffnet seine Fahrertür. Es kommt zur Kollision und die Radfahrerin

stürzt. Die 68-Jährige wird verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

50-jähriger wird Opfer eines Tötungsdeliktes Gemeinsame Pressmeldung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz.

Bingen – Am vergangenen Montagmorgen gegen 09:30 Uhr wird von Beamten der

Polizeiinspektion Bingen ein männlicher Leichnam in einer Wohnung im Stadtteil

Bingerbrück aufgefunden. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage wird von einem

Tötungsdelikt ausgegangen. Nachdem die Kriminaldirektion Mainz im Auftrag der

Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen übernommen hat, kann bereits am

Montagmittag ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Es handelt sich um den

19-jährigen Wohnungsinhaber, gegen den am Dienstag, dem 04.08.2020, vom

Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz Untersuchungshaft wegen Totschlags

angeordnet wird. Im Zuge der ersten Ermittlungen kann der Verstorbene

identifiziert werden, es handelt sich um einen 50-jährigen Mann aus Bingen. Die

Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der

laufenden Ermittlungen.