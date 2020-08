Worms – Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad

Worms – Am Dienstag, 04.08.2020, befährt gegen 18:30 Uhr eine 63-jährige

Radfahrerin den Kreisverkehr Lutherring / Stephansgasse. Beim Einfahren in den

Kreisverkehr, aus Richtung Adenauerring kommend, missachtet eine 54-jährige

PKW-Fahrerin die Vorfahrt der Radlerin und kollidiert mit dieser. Die

Radfahrerin kommt dabei zu Sturz und wird leicht verletzt in ein Krankenhaus

eingeliefert. An dem PKW der 54-Jährigen entsteht leichter Sachschaden.

Worms – Verkehrsunfall auf der L440 bei Eich – Wer hat den Schaden verursacht?

Kaiserslautern (ots) – Einen dicken Kratzer im Lack ihres Autos hat eine Frau am

Dienstagnachmittag in Kaiserslautern festgestellt. Die 35-Jährige war sich

sicher: Als sie ihr Auto – einen Mercedes Kleinbus – gegen 13.45 Uhr auf dem

Parkplatz des Saturn-Marktes in der Merkurstraße abgestellt hat, war der Kratzer

noch nicht da. Aber als sie gegen 14.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, entdeckte

die Frau sofort die Beschädigung an der A-Säule (vorne rechts neben der

Windschutzscheibe) des Fahrzeugs.

Wie es zu dem Kratzer kam und wer ihn verursacht hat, ist bislang unklar. Die

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben und Hinweise auf den

Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cribefährt gegen 09:00 Uhr eine

55-Jährige mit ihrem PKW die L440 von der B9 kommend in Richtung Eich. Aus

bisher unbekannter Ursache kommt die 55-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab

und verliert die Kontrolle über ihren Toyota. Der Wagen bleibt in einem

angrenzenden Feld liegen. Die 55-Jährige wird leicht verletzt in ein Krankenhaus

eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch.

Fünf Verletzte und wirtschaftlicher Totalschaden nach Vorfahrtsverstoß auf der L 414 bei Vendersheim

Alzey

Nach einem Unfall am Dienstag auf der Landesstraße 414 zwischen Wörrstadt und Vendersheim besteht bei zwei Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen 17.15 Uhr wollte ein 20-jähriger Mann von Wörrstadt kommend nach links in Richtung Vendersheim abbiegen. Hierbei missachte er den Vorrang eines entgegenkommenden PKWs eines 26-jährigen, welcher durch die Kollision nach rechts von der Fahrbahn abkommt. Beim Unfall wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Im Einsatz befanden sich die drei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und die freiwilligen Feuerwehren Wörrstadt, Partenheim und Vendersheim.