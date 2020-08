Nachtrag zu: Badeunfall bei Waldsee

Waldsee

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Samstagnachmittag (01.08.2020) war ein 66-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis bei einem Badeunfall in Waldsee verstorben. Eine Obduktion ergab jetzt, dass todesursächlich Ersticken bei Ertrinken in Süßwasser war.

Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen weiterhin nicht vor.

Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Am 04.08.2020, gegen 09:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L523, Nähe Teichgartenweg. Ein 52-jähriger Autofahrer touchierte das Motorrad eines 51-Jährigen, worauf dieser stürzte. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

Autoscheibe eingeschlagen

Am Dienstagnachmittag in der Zeit von 14:20 – 15:30 Uhr wurde in der Horstackerstraße ein Auto beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerstörten die Seitenscheibe des geparkten schwarzen Audi Cabriolets.

Wer hat am Dienstagnachmittag etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfallflucht dank eines Zeugen geklärt

Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr kam es in der Rheingönheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Mann habe mit seinem Transporter ein Straßenschild gestreift und anschließend die Unfallörtlichkeit verlassen. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Diese konnten den geflüchteten Fahrer in der Mundenheimer Straße kontrollieren. An dem Schild entstand ein Schaden in Höhe von 50 Euro. Gegen den 58-Jährigen wird nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Ludwigshafen: FW Ludwigshafen: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Süd

(UG) Am 04.08.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 22:11 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in der Arnulfstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus einem Fenster sichtbar. Es brannte Essen auf einem Herd. Das Feuer wurde gelöscht und die Wohnung belüftet. Die Mieterin wurde wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren 12 Kräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.