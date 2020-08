Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Mutterstadt) Laserkontrolle der Polizei

Am Dienstagnachmittag zwischen 14:30 und 15:30 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Laserkontrolle in der Schifferstadter Straße durchgeführt. 28 Fahrzeuge haben gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Der Schnellste ist mit 53 km/h gemessen worden. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich.

Bobenheim-Roxheim – Geklärte Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugin

Die 71-jährige Fahrerin eines VW Golf parkte ihr Fahrzeug gestern gegen 11:00 Uhr in einer Parkbucht parallel zur Fahrbahn in der Marktstraße in Bobenheim-Roxheim. Ein 83-Jähriger parkte kurze Zeit später rückwärts mit seinem Fahrzeug, einem Mercedes B 200, aus einer Parkbucht aus und beschädigte dabei das andere Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde glücklicherweise von einem unabhängigen Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet. An beiden Fahrzeugen entstanden Lackschäden in einer Höhe von jeweils 600 EUR.