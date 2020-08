Drogenfund bei Personenkontrolle

Germersheim

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz leiteten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Dienstagnachmittag nach der Kontrolle von mehreren Männern ein. Während der Kontrolle im Bereich des Arrestgebäudes an Fronte Diez konnten bei einem 40-Jährigen 8,3 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Die Drogen wurden durch die Beamten sichergestellt.

Maximiliansau – Bei Verkehrskontrolle Polizeibeamte beleidigt

Maximiliansau

Maximiliansau; Am 04.08.2020 führten Beamte der Bereitschaftspolizei in der Zeit von 06:00 – 08:00 Uhr eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Durchfahrtsverbot zwischen Hagenbach und Maximiliansau durch. Gegen 07:30 Uhr wurde ein 41-jähriger PKW Fahrer kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unberechtigt die ehemalige L 555 befuhr und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da er während der Kontrolle die Beamten auch mehrfach beleidigte erwarten ihn jetzt mehrere Strafanzeigen. Da der 41-Jährige nach der Kontrolle auch mehrfach versuchte in den Straßenverkehr zu laufen, wurde er in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus überstellt.

Minfeld- Polizeihubschrauber hilft bei Personensuche

Minfeld

Minfeld; Bei der Suche nach einer möglicherweise hilflosen Person wurde am 05.08.2020 in der Zeit von 09:00 – 10:00 Uhr auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Eine Mitteilerin hatte gegen 06:40 Uhr im nördlichen Feldbereich von Minfeld mögliche Hilferufe gehört. Der Bereich wurde mit mehreren Polizeikräften abgesucht. Eine hilflose Person oder eine andere Einsatzlage konnte jedoch nicht festgestellt werden. Die Einsatzmaßnahmen wurden um 10:00 Uhr beendet.