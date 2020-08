Wer hat den Schaden verursacht?

Kaiserslautern (ots) – Einen dicken Kratzer im Lack ihres Autos hat eine Frau am

Dienstagnachmittag in Kaiserslautern festgestellt. Die 35-Jährige war sich

sicher: Als sie ihr Auto – einen Mercedes Kleinbus – gegen 13.45 Uhr auf dem

Parkplatz des Saturn-Marktes in der Merkurstraße abgestellt hat, war der Kratzer

noch nicht da. Aber als sie gegen 14.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, entdeckte

die Frau sofort die Beschädigung an der A-Säule (vorne rechts neben der

Windschutzscheibe) des Fahrzeugs.

Wie es zu dem Kratzer kam und wer ihn verursacht hat, ist bislang unklar. Die

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben und Hinweise auf den

Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

Zusammenstoß auf dem Bürgersteig

Kaiserslautern – In der Lauterstraße sind am Dienstagnachmittag ein

Autofahrer und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Nach den derzeitigen

Erkenntnissen fuhr der 30-jährige Radfahrer auf dem Bürgersteig entgegen der

Fahrtrichtung stadtauswärts. Ein 18-jähriger Autofahrer kam aus einer

Grundstücksausfahrt und wollte auf die Lauterstraße auffahren. Als er den

Bürgersteig erreichte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Biker, der von rechts kam

und gegen die Beifahrerseite des Pkw prallte.

Der 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und klagte über Schmerzen, er

verzichtete jedoch auf eine ärztliche Versorgung vor Ort und ließ sich von

seiner Mutter abholen. |cri

Renitenter Ladendieb kassiert drei Anzeigen

Kaiserslautern – Mit einem aggressiven Ladendieb hatte es der Hausdetektiv

eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße am Dienstag zu tun. Der

Sicherheitsmitarbeiter hatte einen Mann erwischt, der eine Packung Fleisch und

ein Messer eingesteckt hatte und nicht dafür bezahlen wollte. Als er ihn

ansprach, reagierte der Dieb aggressiv.

Auch gegenüber den hinzugezogenen Polizeibeamten änderte der 61-Jährige sein

Verhalten nicht. Den Vorwurf des Diebstahls bestritt er.

Weil der Täter den Hausdetektiv zusätzlich mehrfach beleidigte und auch mit dem

Einkaufswagen verletzte, wird gegen den 61-Jährigen jetzt wegen Ladendiebstahls,

Beleidigung und Körperverletzung strafrechtlich ermittelt. |cri

Wegen Schlangenlinien aufgefallen

Kaiserslautern – Wegen ihrer unsicheren Fahrweise ist eine Autofahrerin in

der Nacht zu Mittwoch im Stadtgebiet aufgefallen. Eine Streife stellte gegen 1

Uhr in der Fischerstraße bei dem Pkw leichte Schlangenlinien fest, stoppte

daraufhin den Wagen und unterzog die 34-jährige Frau am Steuer einer Kontrolle.

Während der Überprüfung zeigte die Fahrerin deutliche Ausfallerscheinungen und

gab spontan zu, am vergangenen Wochenende „Speed“ (Amphetamin) konsumiert zu

haben. Die Frau wurde daraufhin zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle

gebracht; ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf

die 34-Jährige kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |cri

Aufmerksamer Zeuge meldet Unfallflucht

Kaiserslautern – Ein aufmerksamer Zeuge hat am Montagmittag in der

Gabelsbergerstraße eine Unfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet. Der

30-Jährige hatte gesehen, wie ein Lkw auf seinem Weg in Richtung Mainzer Straße

einen VW Touran, der am rechten Fahrbahnrand stand, im Vorbeifahren touchierte

und beschädigte. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort.

Dank des Kennzeichens, das der Zeuge sich gemerkt hatte, konnte eine

Polizeistreife den Lkw wenig später ausfindig machen und den Fahrer

kontrollieren. An dem Mercedes Atego wurden passende Spuren, die zu dem Unfall

passten, festgestellt. Der 61-jährige Fahrer gab an, nichts von dem Anstoß

bemerkt zu haben.

Weil vom VW-Fahrer weit und breit nichts zu sehen war, wurde eine Nachricht am

Fahrzeug hinterlassen. Der Halter meldete sich wenig später auf der Dienststelle

und wurde über den Vorfall informiert.

An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an den Unfallzeugen. Ohne seine Hilfe

wäre die Aufklärung des Unfalls vermutlich nicht möglich gewesen. |cri

Taschendieb nutzt Gelegenheit

Kaiserslautern – Eine junge Frau ist am Dienstagvormittag im Stadtgebiet

Opfer von Taschendieben geworden. Wie die 27-Jährige der Polizei meldete, hielt

sie sich gegen halb 12 in einem Bekleidungsgeschäft in der Eisenbahnstraße auf.

Während sie sich umschaute, hatte sie ihre Tasche an ihren Kinderwagen gehängt;

die Tasche war offen, der Geldbeutel lag darin.

Eine unbekannte Täterin nutzte die „Gelegenheit“ und bediente sich – wenig

später stellte die 27-Jährige fest, dass aus ihrer Geldbörse die Scheine

verschwunden sind.

Die sechsjährige Tochter hatte die Täterin zwar gesehen, konnte aber nur sagen,

dass es sich um eine Frau gehandelt hat. Eine Personenbeschreibung konnte das

Kind leider nicht abgeben. |cri

Versicherung abgeschlossen, Prämie nicht gezahlt

Kaiserslautern – Wegen Betrugs und mehreren Verstößen gegen das

Pflichtversicherungsgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Mann und eine Frau

aus dem Stadtgebiet. Der 21-jährige Mann und die 44-jährige Frau stehen im

Verdacht, wiederholt für ihre Autos Versicherungen abgeschlossen, aber die

Prämie nicht bezahlt zu haben. Bis die Versicherungsgesellschaften – nach

mehrfachen Zahlungsaufforderungen und Mahnungen – vom jeweiligen Vertrag

zurücktraten, wurden die angemeldeten Fahrzeuge immer wieder im öffentlichen

Straßenverkehr genutzt.

Aufgeflogen war die „Masche“, weil sich die Versicherungen bei der

Zulassungsstelle meldeten. Recherchen führten dann zu dem Mann und der Frau, auf

deren Namen die jeweiligen Fahrzeuge angemeldet wurden. Und dass die Autos auch

ohne gültigen Versicherungsschutz genutzt wurden, lässt sich anhand von

Geschwindigkeits- und Parkverstößen nachweisen, die seit Februar mit diesen

Fahrzeugen begangen wurden.

In einem Fall wurde im Juni der Bruder des 21-Jährigen am Steuer eines solchen

angemeldeten aber nicht versicherten Pkw im Stadtgebiet erwischt. Der 26-Jährige

konnte keinen Führerschein vorlegen. Gegen ihn wird deshalb wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis strafrechtlich ermittelt.

Aktuell sind bereits rund 30 Fälle bekannt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

|cri

Wegen Schlangenlinien aufgefallen

Kaiserslautern – Wegen ihrer unsicheren Fahrweise ist eine Autofahrerin in

der Nacht zu Mittwoch im Stadtgebiet aufgefallen. Eine Streife stellte gegen 1

Uhr in der Fischerstraße bei dem Pkw leichte Schlangenlinien fest, stoppte

daraufhin den Wagen und unterzog die 34-jährige Frau am Steuer einer Kontrolle.

Während der Überprüfung zeigte die Fahrerin deutliche Ausfallerscheinungen und

gab spontan zu, am vergangenen Wochenende „Speed“ (Amphetamin) konsumiert zu

haben. Die Frau wurde daraufhin zwecks Blutprobe zur nächsten Dienststelle

gebracht; ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf

die 34-Jährige kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |cri

Renitenter Ladendieb kassiert drei Anzeigen

Kaiserslautern – Mit einem aggressiven Ladendieb hatte es der Hausdetektiv

eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße am Dienstag zu tun. Der

Sicherheitsmitarbeiter hatte einen Mann erwischt, der eine Packung Fleisch und

ein Messer eingesteckt hatte und nicht dafür bezahlen wollte. Als er ihn

ansprach, reagierte der Dieb aggressiv.

Auch gegenüber den hinzugezogenen Polizeibeamten änderte der 61-Jährige sein

Verhalten nicht. Den Vorwurf des Diebstahls bestritt er.

Weil der Täter den Hausdetektiv zusätzlich mehrfach beleidigte und auch mit dem

Einkaufswagen verletzte, wird gegen den 61-Jährigen jetzt wegen Ladendiebstahls,

Beleidigung und Körperverletzung strafrechtlich ermittelt. |cri

Zusammenstoß auf dem Bürgersteig

Kaiserslautern – In der Lauterstraße sind am Dienstagnachmittag ein

Autofahrer und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Nach den derzeitigen

Erkenntnissen fuhr der 30-jährige Radfahrer auf dem Bürgersteig entgegen der

Fahrtrichtung stadtauswärts. Ein 18-jähriger Autofahrer kam aus einer

Grundstücksausfahrt und wollte auf die Lauterstraße auffahren. Als er den

Bürgersteig erreichte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Biker, der von rechts kam

und gegen die Beifahrerseite des Pkw prallte.

Der 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und klagte über Schmerzen, er

verzichtete jedoch auf eine ärztliche Versorgung vor Ort und ließ sich von

seiner Mutter abholen. |cri

Mann mit Taschenlampe fällt auf

Kaiserslautern – Eine Person mit einer Taschenlampe ist am späten

Dienstagabend in der Entersweilerstraße aufgefallen. Gegen halb 12 ging bei der

Polizei die Meldung ein, dass es sich möglicherweise um einen Einbrecher

handelt, der in ein Lokal eingedrungen ist.

Die ausgerückte Polizeistreife konnte vor Ort allerdings schnell Entwarnung

geben: Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem vermeintlichen

Einbrecher um den Gastwirt. Er war offenbar nach Geschäftsschluss von

Mitarbeitern versehentlich eingeschlossen worden… |cri

Streit unter Nachbarn ruft Polizei auf den Plan

Kaiserslautern – Ein Streit unter Nachbarn hat am Dienstagabend die

Polizei auf den Plan gerufen. Ein junger Mann aus dem östlichen Stadtgebiet

meldete kurz nach 20 Uhr, dass er von seinem Nachbarn mit einer Schusswaffe

bedroht worden sei.

Vorausgegangen war ersten Aussagen zufolge ein Streit zwischen den beiden

Männern. Als der 21-Jährige später an der Tür seines Nachbarn klopfte, habe

dieser beim Öffnen eine Pistole in der Hand gehalten, ihn bedroht und auch

beleidigt. Er sei daraufhin weggerannt – und der Nachbar zurück in seine Wohnung

gegangen. Ob es sich um eine echte Schusswaffe gehandelt hat, konnte der

21-Jährige nicht sagen.

Die ausgerückten Polizeikräfte konnten den 64-jährigen Nachbarn noch am Abend

festnehmen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde eine Softair-Pistole

gefunden. Die Waffe wurde sichergestellt und dem Mann eine sogenannte

Gefährderansprache gehalten. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. |cri