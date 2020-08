B10 Annweiler – LKW missachten Durchfahrtsverbot

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierten Beamte der Landauer Polizei den Schwerlastverkehr auf der B10. Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Überwachung des bestehenden Nachtfahrverbotes für LKW. Da drei der kontrollierten Fahrer über keine Ausnahmegenehmigung verfügten, und der Be- und Entladeort nicht im zulässigen Bereich lag, wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Unfall mit fast 2 Promille – Schweigenhofen – Windhof

Eine 65-jährige Frau befuhr am 04.08.2020, gegen 14:00 Uhr, mit ihrem Renault Kangoo die L546 in Richtung Schweighofen. Am Windhof streifte die Fahrerin infolge des Alkoholeinflusses und zu geringen Seitenabstandes einen rechts geparkten Lkw. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,9 Promille. Der 65-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein einbehalten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3600.- Euro. Der Renault Kangoo musste abgeschleppt werden.