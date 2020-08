Junger Mann geschlagen und getreten – Tatverdächtiger nach Presseaufruf ermittelt, Wiesbaden, Wallufer Platz, 05.07.2020, 00.20 Uhr,

(pl)Durch einen Presseaufruf ist es dem 3. Polizeirevier mit Hilfe einer

aufmerksamen Frau gelungen, den mutmaßlichen Täter einer zurückliegenden

gefährlichen Körperverletzung zu ermitteln. Die Polizei hatte die Bevölkerung in

einer Pressemitteilung um Hinweise gebeten, nachdem am Sonntag, den 05.07.2020,

um kurz nach Mitternacht ein junger Mann auf dem Wallufer Platz von einem bis

dato unbekannten Täter geschlagen und am Boden liegend getreten wurde. Der

beschriebene Täter trug einen auffällig roten Jogginganzug und hatte lange,

dunkle Haare. Am vergangenen Samstagabend meldete sich eine Frau bei der

Polizei, welche angab, die beschriebene Person soeben am Wallufer Platz gesehen

zu haben. Der an diesem Abend erneut mit einem auffällig roten Jogginganzug

bekleidete und langhaarige Mann konnte daraufhin von den verständigten

Polizisten als Tatverdächtiger identifiziert werden. Bei der Kontrolle wurden

bei dem 22-jährigen Tatverdächtigen zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden und

sichergestellt. Dieser Fahndungserfolg zeigt sehr deutlich, wie ungemein wichtig

Hinweise aus der Bevölkerung für die polizeilichen Ermittlungen und somit für

die Aufklärung von Straftaten sind. Bitte unterstützen Sie die Polizei daher

weiterhin aktiv bei der Aufklärung und der Verhinderung von Straftaten, indem

Sie verdächtige Beobachtungen oder Hinweise direkt der zuständigen

Polizeidienststelle melden oder den Notruf unter der Telefonnummer 110

kontaktieren.

Wohnung von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, 02.08.2020, 10.00 Uhr bis 04.08.2020, 10.30 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagvormittag und Dienstagvormittag wurde eine Wohnung im

Kurt-Schumacher-Ring von Einbrechern heimgesucht. Die Täter öffneten gewaltsam

die Eingangstür der betroffenen Wohnung und durchsuchten anschließend die

Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Über das mögliche Diebesgut ist derzeit

noch nichts bekannt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher erbeuten Bargeld, Wiesbaden, Adelheidstraße, 03.08.2020, 18.30 Uhr bis 04.08.2020, 04.45 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in einer Bäckerei in der Adelheidstraße haben unbekannte Täter

in der Nacht zum Dienstag Bargeld erbeutet. Die Täter brachen zwischen 18.30 Uhr

und 04.45 Uhr in die Räumlichkeiten ein und ließen anschließend das in der Kasse

befindliche Wechselgeld mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung

zu setzen.

Navigationsgerät ausgebaut, Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Marx-Straße, 03.08.2020, 18.00 Uhr bis 04.08.2020, 06.45 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben in der Nacht zum Dienstag aus einem in der

Karl-Marx-Straße geparkten VW Transporter das fest installierte Navigationsgerät

entwendet. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in den

Fahrzeuginnenraum ein und bauten anschließend das Navi aus. Der entstandene

Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit

der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen.

Brennende Großraummülltonne, Wiesbaden, Geschwister-Scholl-Straße, 04.08.2020, 19.00 Uhr,

(pl)Am frühen Dienstagabend brannte im Wendehammer der Geschwister-Scholl-Straße

eine Großraummülltonne. Der Brand wurde gegen 19.00 Uhr bemerkt und von der

verständigten Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500

Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen

und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu

melden.

55-Jährige von Unbekannten unsittlich berührt, Wiesbaden-Sonnenberg, Danziger Straße, 04.08.2020, 11.35 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag zeigte eine 55-jährige Frau bei der Wiesbadener

Polizei an, dass sie vormittags von einem unbekannten Mann unsittlich berührt

wurde. Nach Angaben der Geschädigten war sie gegen 11.35 Uhr auf dem Parallelweg

der Danziger Straße unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen

und im weiteren Verlauf durch unsittliche Berührungen belästigt worden sei. Die

55-Jährige habe geschrien und die Fäuste erhoben, woraufhin der Unbekannte

wegrannte. Der Täter soll etwa 30-40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, muskulös

gewesen sein und ein gepflegtes Erscheinungsbild, schwarze, glatte, kurze Haare

mit Undercut sowie einen gestutzten Vollbart gehabt haben. Er habe eine blaue

Jeans, ein dunkelblaues T-Shirt mit weißem Kragen und weißem Ärmelabschluss

sowie weiß-blaue Turnschuhe getragen. Mögliche Zeugen des Vorfalls und

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Wiesbaden unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter 36-jähriger Randalierer greift Polizisten an, Wiesbaden, Goebenstraße, 04.08.2020, 19.50 Uhr,

(pl)Ein alkoholisierter 36-jähriger Mann randalierte am Dienstagabend im

Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Goebenstraße und griff anschließend

die eingesetzten Polizisten an. Der 36-Jährige hatte gegen 19.50 Uhr im

Hinterhof laut herumgeschrien und seine Aggressionen an Gegenständen

ausgelassen, so dass Anwohner die Polizei verständigten. Als die Beamten vor Ort

eintrafen und den Mann kontrollieren wollten, beleidigte er die Polizisten und

wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Bei dem Widerstand wurde einer

der eingesetzten Polizisten leicht verletzt. Der renitente und erheblich

alkoholisierte Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam

genommen. Er muss sich nun wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in

einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Gemeinsam sicheres Wiesbaden, Stadtgebiet Wiesbaden, 04.08.2020, 13.00 Uhr bis 20.30 Uhr,

(pl)Am Dienstag führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der

Bereitschaftspolizei Kontrollen in der Wiesbadener Innenstadt durch. Im Rahmen

des von Stadt und Polizei gemeinsam initiierten und umgesetzten Programms

„Gemeinsam sicheres Wiesbaden“ finden diese Kontrollen regelmäßig statt. Die

Einsatzkräfte waren zwischen 13.00 Uhr und 20.30 Uhr sowohl uniformiert als auch

zivil im Bereich Luisenplatz, Platz der deutschen Einheit,

Geschwister-Stock-Platz, Warmer Damm sowie in der Fußgängerzone unterwegs und

kontrollierten insgesamt 14 Personen. Hierbei konnten drei Verstöße gegen das

Betäubungsmittelgesetz festgestellt und drei Ermittlungsverfahren wegen

Fundunterschlagung eingeleitet werden. Darüber hinaus wurden zwei Personen

angetroffen, welche zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren. Stadt und

Polizei werden weiterhin regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und

für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Hauswand mit Farbe besprüht, Wiesbaden, An der alten Synagoge, Festgestellt: 03.08.2020, 19.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Straße „An der alten Synagoge“ eine Hauswand

mit silberner Farbe besprüht. Die Schmierereien wurden am Montagabend gegen

19.00 Uhr festgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1.

Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung

zu setzen.

Freilaufende Schafe sorgen für Aufregung, Wiesbaden, Berliner Straße (B455), 05.08.2020, 00.50 Uhr,

(pl)Acht freilaufende Schafe haben in der Nacht zum Mittwoch in Wiesbaden für

Aufregung gesorgt und einen größeren Einsatz ausgelöst. Die in Höhe der

Bushaltestelle „Im Hahn“ auf der Berliner Straße (B 455) in Richtung

Mainz-Kastel laufenden Tiere wurden der Polizei gegen 00.50 Uhr gemeldet,

woraufhin mehrere Streifenwagen und auch die Berufsfeuerwehr vor Ort fuhren. Da

eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs nicht ausgeschlossen werden konnte,

wurde die B 455 ab der Ausfahrt „Erbenheim Nord“ in Fahrtrichtung Mainz-Kastel

voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Darüber hinaus wurde eine

Rundfunkwarnmeldung veranlasst, um Autofahrerinnen und Autofahrer über die

Gefahr in Kenntnis zu setzen. Nachdem der Versuch eines der Schafe zu fassen

scheiterte und die Herde sich gegen die Fahrtrichtung weiterbewegte, wurden die

Schafe von den Streifen „eingekesselt“, um die Kontrolle über die Herde zu

bekommen. Mit Unterstützung des Nottierarztes und eines hinzugerufenen

Landwirtes konnten die Schafe schließlich behutsam und verletzungsfrei in dessen

Tieranhänger geladen werden. Außer der ganzen Aufregung mit der Polizei waren

die Schafe wohlauf und gesund.

Rheingau-Taunus-Kreis

Einbrecher stehlen Zigaretten, Niedernhausen, Bahnhofstraße, 05.08.2020, festgestellt gg. 05.30 Uhr

(ho)In der vergangenen Nacht sind Einbrecher in einen Kiosk in der Bahnhofstraße

in Niedernhausen eingebrochen und haben dort eine unbestimmte Anzahl von

Zigaretten gestohlen. Die Täter zerstörten eine Glastür und drangen so in das

Geschäft ein. Es ist davon auszugehen, dass die Einbrecher bei der Tat gestört

wurden und flüchteten, da noch diverses Diebesgut vor Ort war, welches erkennbar

zum Abtransport bereitgestellt war. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Betrunkener beschädigt geparkte Fahrzeuge, Idstein, Wörsdorf, Ringgasse, 04.08.2020, gg. 22.15 Uhr

(ho)Ein 52-jähriger Mann hat gestern Abend im betrunkenen Zustand in Wörsdorf

randaliert und dabei mehrere Pkw teilweise erheblich beschädigt. Zeugen meldeten

den Mann im Bereich der Ringgasse und beschrieben ihn den Einsatzkräften. Der

Verdächtige konnte kurze Zeit später angetroffen und festgenommen werden. Den

Zeugenaussagen zufolge soll er gegen mindestens 4 geparkte Fahrzeuge getreten

haben. Da der Mann erheblich betrunken war, wurde er in Gewahrsam genommen.

Darüber hinaus wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Augenzeugen und in Frage kommende weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit

der Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu

setzen.

Kennzeichen im Briefkasten – Polizei sucht den Finder, Taunusstein, Aarstraße, 27.07.2020,

(ho)Der regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Rheingau-Taunus sucht nach

dem Finder eines Kennzeichens, welches am 27.07.2020 im Briefkasten des

Polizeipostens in Taunusstein steckte. Mitarbeiter des Postens fanden das

Westerwälder Kennzeichen (WW) am Morgen zum Arbeitsbeginn und nahmen daraufhin

die Ermittlungen auf. Es stellte sich heraus, dass das Kennzeichen

möglicherweise im Zusammenhang mit mehreren Straftaten stehen könnte. Daher ist

es von Bedeutung in Erfahrung zu bringen, wer das Kennzeichen an welcher Stelle

gefunden und beim Polizeiposten eingeworfen hat. Der Finder oder Hinweisgeber

werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 zu melden.

Einbruch in Gartenhaus, Hallgarten, Distrikt Geiersberg, festgestellt am 03.08.2020, gg. 16.00 Uhr

(ho)Am Montagnachmittag wurde in Hallgarten der Einbruch in eine Gartenhütte

festgestellt. Die Täter verschafften sich durch die Eingangstür gewaltsam Zugang

und stahlen aus dem Innenraum eine Kettensäge und einen Sportbogen samt Pfeilen.

Die Rüdesheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise

unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.