Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(dr) – Am späten Dienstagabend 04.08.2020 gegen 22:20 Uhr, fuhren Beamte des 4.Polizeireviers über die Gutleutstraße. Dort sahen die Polizisten einen Mann der mit seinem Oberkörper in einem geparkten Cabriolet steckte. Umgehend hielten die Beamten an und begaben sich zu dem Pkw.

Noch vor Ort stellte sich heraus, das dass Stoffdach des Cabriolet aufgeschlitzt war und der Mann wohl etwas im Innenraum des Cabriolet suchte. Zudem hatte er zwischenzeitlich zwei Damen-Handtaschen aus dem Auto geholt und neben sich auf den Boden gestellt.

Bei dem 32-jährigen Wohnsitzlosen klickten nun die Handschellen.

Das Diebesgut konnte einer geschädigten Frau, welche kurze Zeit später an ihrem Fahrzeug erschienen war, wieder übergeben werden.

Was jedoch blieb, war der Schaden am aufgeschlitzten Stoffdach. Der 32-jährige Mann kam nach seiner Festnahme in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

