Polizei Eschwege

36-Jähriger Randalierer leistet massiven Widerstand bei Festnahme

Eschwege (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war die Polizei in Eschwege im Einsatz, nachdem um kurz vor 01.00 Uhr den Beamten ein Randalierer im Bereich Höhenweg/Albertstraße gemeldet worden war, der lauthals umher schreien und dabei gegen geparkte Fahrzeuge treten würde.

Die Beamten wurden im Rahmen ihrer Absuche letztlich an der Kreuzung Höhenweg/Boyneburger Tor auf den Tatverdächtigen aufmerksam, der bei seiner Festnahme durch die Beamten massive Beleidigungen ausstieß, sich wild gebärdete und der Maßnahme aktiv wiedersetzen wollte. Nachdem es den Beamten schließlich gelang, den Mann unter Kontrolle zu bringen und ihm Handfesseln anzulegen, trat der Tatverdächtige während seines Verbringens zum Funkstreifenwagen dann unvermittelt in Richtung Gesicht eines Beamten und verletzte diesen dabei leicht.

Auf der Polizeidienststelle in Eschwege führten die Beamten mit dem Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen 36-Jährigen aus Eschwege handelt, einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,37 Promille ergab. Aufgrund seines andauernden sprunghaften und hoch aggressiven Allgemeinzustands erfolgte im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen der Transport und die Unterbringung in der Psychiatrie des Eschwege Klinikums.

Wie in einer ersten Nachschau festgestellt wurde, könnte der alkoholisierte Mann mindestens 2 Autos in der Albertstraße durch Tritte beschädigt haben, Genaueres müssen hier aber die weiteren Ermittlungen ergeben. Der 36-Jährige muss sich nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und ggfs. Sachbeschädigung verantworten.

Wildunfälle

(ots) – Bei einem Wildunfall auf der Landesstraße L 3227 zwischen Mäckelsdorf und Hetzerode ist am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr ein Schaden von 2.500 Euro am Auto eines 44-Jährigen aus Eschwege entstanden. Der Mann hatte auf besagter Strecke ein Reh erfasst, welches nach dem Unfall nicht mehr auffindbar war.

(ots) – Mittwochmorgen 05.08.2020 gegen 05.50 Uhr kollidierte ein 51-jähriger Autofahrer aus Meißner mit einem Reh, als er auf der Landesstraße L 3241 zwischen Weidenhausen und Eschwege unterwegs war. Dadurch entstand am Auto ein geringer Schaden von 200 Euro.

Verkehrskonflikt in der Baustelle von Waldkappel; Pkw befährt gesperrten Bereich und verletzt Bauarbeiter leicht

(ots) – Am Dienstagmittag 04.08.2020 kam es gegen 13.50 Uhr zu einem Verkehrskonflikt in der Baustelle bei Waldkappel im Bereich der ehemaligen Bundesstraße B 7 in Höhe Harmuthsachsen.

Ein 62-Jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hatte die Straße aus Richtung Hessisch Lichtenau kommend in Richtung Waldkappel offenbar unberechtigt und trotz Verbots durch die Beschilderung mit dem Zeichen 250 (Verbot für Fahrzeuge aller Art) befahren und war dann leicht gegen einen 31-jährigen Bauarbeiter geprallt, der auf das Verhalten des 62-Jährigen aufmerksam geworden war und den Autofahrer zum Anhalten bewegen wollte. Der 31-Jährige erlitt offenbar eine Prellung am Knie, die dadurch entstand, dass der 62-Jährige mit seinem Auto nicht rechtzeitig zum Stillstand kam, als der Bauarbeiter sich vor dem Fahrzeug postierte. Weiterer Schaden entstand nicht.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben die Heckscheibe eines gelben Pkw Skoda Fabia beschädigt und dadurch einen Schaden von 500 Euro verursacht. Das Ganze geschah auf einem Parkplatz in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Sontra und wurde von der Geschädigten am Dienstagmorgen um 10.00 Uhr festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Alleinunfall – 18-Jähriger leicht verletzt

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Großalmerode hat am Dienstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er um kurz nach 17.00 Uhr mit seinem Auto von Wichmannshausen in Richtung Sontra unterwegs war. Der junge Mann geriet offenbar aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, verunfallte und kam dann letztlich an einer 2 Meter tiefen Böschung am Rande eines Maisfeldes zum Stehen.

Das Fahrzeug, an dem ein Schaden von ca. 8.000 Euro entstand, musste letztlich abgeschleppt werden. Der junge Mann klagte über Schmerzen im Rücken- und Nackenbereich, wurde aber nach kurzer ambulanter Behandlung im Klinikum Werra-Meißner in Eschwege wieder entlassen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unbekannte beschädigen Imbisswagen durch Feuer – Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagvormittag 11.00 Uhr und Dienstagmittag 14.00 Uhr sind Unbekannte in einen abgestellten Imbiss-Anhänger eingedrungen und haben dort ein Feuer gemacht. Dadurch wurde der Innenraum des Imbisswagens beschädigt.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Der Imbisswagen stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Leipziger Straße von Walburg geparkt. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Ermittlungen gegen 53-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr

Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat am Dienstagabend Ermittlungen gegen einen 53-Jährigen aus Hessisch Lichtenau aufgenommen, der alkoholisiert mit einem Motorroller in Hessisch Lichtenau im Bereich Kirchgasse/Schmiedegasse unterwegs gewesen sein soll.

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung trafen die Beamten der Polizei in Hessisch Lichtenau den mutmaßlichen Rollerfahrer schließlich in einer Gaststätte an und unterzogen den Mann einer Kontrolle. Die Beamten führten mit dem Mann gegen 23.55 Uhr einen Atemalkoholtest durch, der mit einem Ergebnis von 2,53 Promille positiv verlief, so dass sich der Mann im weiteren Verlauf auch einer Blutentnahme unterziehen musste. Der 53-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht – Polizei ermittelt Verursacher bereits nach kurzer Zeit

Die Polizei in Witzenhausen ermittelte am Dienstagnachmittag schon nach kurzer Zeit einen 21-jährigen Autofahrer aus Witzenhausen, der zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr einen Unfall verursacht und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen hatte.

Der 21-Jährige war auf einem geteerten Verbindungsweg zwischen Mündener Straße und Albshäuser Straße in Witzenhausen unterwegs. Als der Mann im Bereich einer Eisenbahnunterführung einem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger Platz machen wollte und zurücksetzte, stieß er mit seinem Fahrzeug gegen einen Gartenzaun, wodurch an dem Zaun ein Schaden von 50 Euro entstand. Nachdem der Mann daraufhin die Unfallstelle verließ, konnte er im Zuge der Unfallaufnahme und der weiteren Ermittlungen schnell ausfindig gemacht werden. Der 21-Jährige muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Wie jetzt der Polizei in Witzenhausen angezeigt wurde, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Tatzeitraum zwischen dem 28.07.2020, 07.00 Uhr und dem 04.08.2020, 14.00 Uhr einen geparkten Pkw beschädigt. Das betroffene Fahrzeug, ein blauer Pkw Hyundai, stand zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Walburger Straße in Witzenhausen geparkt.

Der entstandene Schaden an der vorderen Stoßstange des Hyundai wird auf etwa 800 Euro beziffert. Hinweise nimmt in dem Fall die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen