Mannheim: Die Chippendales „Get Naughty!“-Tour auf 30. Oktober 2022 verschoben

Mannheim – Die legendären Chippendales verlegen aufgrund der aktuellen Lage und den damit verbundenen Vorgaben ihre geplante Get Naughty!-Tour ins Jahr 2022. Ursprünglich wollten die Gentlemen aus Las Vegas im Herbst dieses Jahres ihre neue Show in Deutschland zeigen – und im November ihren Fans in Mannheim einen unvergesslichen Abend bescheren. Ein Ersatztermin wurde gefunden!

Die heißeste und erfolgreichste Revueshow für Frauen von 16 bis 99 Jahren ist nun am 30. Oktober 2022 im Rosengarten in Mannheim zu erleben. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die Papierberge türmen sich auf deinem Schreibtisch? Du rennst von einem Termin zum nächsten? Der Haushalt müsste auf Vordermann gebracht werden? GET NAUGHTY! Brich aus dem Alltagstrott aus und gönne dir einen Abend mit deinen besten Freundinnen bei den Chippendales! Ihre neue Show lässt jeden Stress vergessen und weckt deine kühnsten Träume. Auf jeder Deutschland-Tour werden ungefähr 1.320 Unterhemden zerrissen und 12 Dosen Kokosöl geleert – für dich! Sie trainieren täglich – für dich!

Die Gentlemen aus Las Vegas geben alles, um die perfekte Show hinzulegen. Neben Erotik, Leidenschaft und Humor, beeindrucken sie ihre Fans mit Live-Gesang, atemberaubendem Tanz und spektakulären Live-Performances an Klavier und Gitarre. Die Männer aus dem Bilderbuch veranstalten ein sexy Bühnenfeuerwerk. Und das Beste: Sie haben Erfahrung darin! Die Geschichte der Chippendales begann bereits vor 40 Jahren. Nur die Cutiepies mit ihrem Markenzeichenden berühmten Kragen und Manschetten versetzen die Damen spielerisch in Euphorie und Verzückung. Sie sind DAS ORIGINAL und das spürt man auch! Wie keine Zweiten verstehen es die durchtrainierten Traummänner, den richtigen Ton zu treffen und nahezu alle Fantasien zu bedienen: von sanft und gefühlvoll über lustig und locker bis dominant und leidenschaftlich.

Termin: Die Chippendales – „Get Naughty!“ 2022

Sa, 27.11.2021, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

So, 30.10.2022, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Preise: ab 58,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: www.myticket.de, www.bb-promotion.com

01806 – 777 111 (20ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60ct/Anruf aus dem Mobilfunk)

und an allen bekannten Vorverkaufsstellen