Besitzer gesucht – Wem gehören die Drogen?

Germersheim (ots) – Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz leiteten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach der Kontrolle von mehreren Männern ein. Ein Anwohner hatte sich über laute Musik im Bereich des Arrestgebäudes an Fronte Diez beschwert. Daraufhin konnten die Beamten die Störer vor Ort ausfindig machen und kontrollieren.

Im Zuge der Kontrolle konnte auf dem bodenliegend 9,4 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Weiterhin hatte ein 40-Jähriger ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad dabei. Das Fahrrad und die Drogen wurden durch die Beamten sichergestellt.

Betrunken auf dem E-Scooter

Germersheim (ots) – 0,74 Promille stellten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim bei dem Fahrer eines E-Scooters am Samstagabend in der Hans-Graf-Sponeck-Straße fest. Der Fahrer des Rollers wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, Es stellte sich heraus, dass der Scooter ordnungsgemäß zugelassen, der Fahrer aber alkoholisiert war. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gegen den 34-Jährigen erfasst.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Schwegenheim (ots) – In der Nacht von Freitag 31.07.2020 auf Samstag 01.08.2020 wurden aus einem in der Bahnhofstraße in Schwegenheim abgestellten Fahrzeug mehrere Wertgegenstände durch bisher unbekannte Täter entwendet.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Brand löst Einsatz der Polizei und Feuerwehr aus

Bellheim (ots) – Wegen einem Brand auf einem Feld zwischen Bellheim und Rülzheim, rückten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Germersheim und der Feuerwehr Bellheim am Samstagvormittag 01.08.2020 aus. Das abgeerntete Feld war auf einer Fläche von ca. 100 Quadratmeter aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Germersheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte der Fahrer eines metallic-blauen Mercedes ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel vor dem Kreisel in der Münchener Straße. Der Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hierbei wurde der Fahrer beobachtet.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Germersheim zu wenden.