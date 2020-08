Fahrerflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Samstag 01.08.2020 auf Sonntag 02.08.2020 zwischen 18-01:00 Uhr, wurde ein parkender Hyundai in der Ganderhofstraße von einem vorbeifahrenden Auto beschädigt. Der oder die UnfallverursacherIn entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Hyundai entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 02.08.2020 gegen 23:15 Uhr kam ein 28-Jähriger im Kreuzgraben mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Verkehrsschildern. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der junge Mann sein Auto zurück und fuhr weiter.

Dank zweier aufmerksamer Zeugen, konnte der 28-Jährige kurze Zeit später ausfindig gemacht werden. Am Auto waren sichtbare Unfallschäden zu erkennen und es entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille.

Mofa geklaut

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Unbekannte stahlen im Osloer Weg ein rotes Piaggio-Mofa, das dort von Freitagmittag 31.07.2020, 14:30 Uhr bis Sonntagabend 02.08.2020, 21:15 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt war.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu wenden, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.