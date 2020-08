Ludwigshafen: Neues Eulen-Trikot für die Saison 20/21

Ludwigshafen – Das Eulen-Trikot für die Saison 2020/21 ist ein besonderes: Dank der Unterstützung von über 1.500 Fans ist das Motto „Wir stehn zusammen“ Programm. Die Namen der Fans stehen zusammen sowohl auf den roten Heim-, als auch auf den schwarzen Auswärtstrikots und zeigen den großen Schulterschluss zwischen Club, Team, Partnern und Fans in Zeiten großer Herausforderung.

Das mit dem neuen Ausrüster hummel entworfene Trikot stellt damit den Wert der Identifikation absolut in den Vordergrund, der für die Eulen ohnehin stets von großer Bedeutung ist. Kein Wunder also, dass das Team sofort begeistert vom neuen Dress war: „Mir gefällt es sehr gut, wie das neue Logo verarbeitet wurde und die Namen auf dem Rücken sind natürlich ein Highlight. Das zeigt, wie viele Leute auch in dieser schweren Zeit hinter uns stehen. Wir werden viel Spaß haben .“, schwärmt Max Neuhaus, der auch die Aufgabe des Kleiderwarts innehat.

Die Identifikation ist es, die uns gemeinsam durch eine außergewöhnliche Saison tragen wird. Mehr denn je ist der Club auf den Support aller angewiesen, um in und mit den Trikots Ludwigshafen in der stärksten Liga der Welt, der LIQUI MOLY HBL, zu repräsentieren. Dabei sind die Eulen Repräsentanten für Rheinland-Pfalz, für Ludwigshafen und selbstverständlich auch für die Trikot-Partner. Neben TWL, Lotto Rheinland-Pfalz, der GAG Ludwigshafen sind auch die Sparkasse und HCL Logistics vertreten. Neben den Partner-Logos wird auch das neue Eulen-Logo optimal im Trikot integriert und vereint damit Klassik und Moderne.

„Es ist schon beachtlich, wie viel Message ein Trikot übermitteln kann und ich bin geneigt, zu sagen, dass das diesjährige Trikot an Identifikation schwer zu überbieten ist. Fest steht, dass die diesjährigen Trikots prägend für eine Saison und Zeit sein werden, die uns lange in Erinnerung bleiben. Umso schöner, dass es uns gemeinsam mit hummel, unseren Partnern und Fans gelungen ist, ein Trikot nun in der Hand zu halten, das sichtbar den Teamgeist, die Verbundenheit und unsere Zukunftsgedanken darstellt“, sehnt Geschäftsführerin Lisa Heßler den Moment herbei, wenn die Eulen erstmals im Oktober in den neuen Trikots offiziell auflaufen.

Die bereits bestellten Fan-Trikots werden im Laufe des Augusts nach Hause versandt. Zu bestellen gibt es die Trikots, heim und auswärts, sodann außerdem im Online-Shop, wenn auch ein tolles hummel-Gewinnspiel auf alle Fans wartet.