Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 02.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Frau durch Hundebiss verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 02.08.2020, gegen 19:50 Uhr wurde in der Straße An der Eselshaut in Mußbach eine 50-jährige Frau durch einen Hund verletzt. Sie wurde nach bisherigem Ermittlungsstand von einem Labradormischling zunächst angesprungen und in den rechten Unterarm und in die rechte Wade gebissen. Sie wurde durch den Rettungsdienst ärztlich versorgt. Der Labradormischling war scheinbar nur kurz von seinem Besitzer von der Leine befreit worden. Zwei Zeugen kamen der Frau zu Hilfe. Der 57-jährige Hundehalter war vor Ort, der Labradormischling wurde vor Eintreffen der Polizei nach Hause gebracht. Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet und die zuständige Ordnungsbehörde der Stadt wird informiert.

Neustadt: Beim Ladendiebstahl erwischt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 59-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht versuchte am 01.08.2020 gegen 09:30 Uhr in der Filiale eines Drogeriemarktes in Neustadt Kosmetikartikel zu entwenden. Er steckte eine Flasche Parfüm im Wert von ca. 75 Euro unter sein Hemd und bezahlte die Ware nicht. Er wurde allerdings beobachtet und vom Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Den 59-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Friedelsheim: Kontrollstelle auf der Autobahn 650

Friedelsheim – A650 (ots) – Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim richteten am Sonntag, 02.08.2020, in den frühen Abendstunden auf der A650 bei Friedelsheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen eine Kontrollstelle ein, um den Wochenendausflugsverkehr zu kontrollieren, der von der Weinstraße in die Vorder- und Kurpfalz zurückfuhr.

Folgende Verstöße wurden geahndet:

1. Ein 66-Jähriger hatte einen Alkoholwert von 0,68 Promille, weswegen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

2. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weswegen ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt

untersagt wurde.

3. Einem 59-Jährigen wurde die Weiterfahrt präventiv untersagt, da er einen Atemalkoholwert von 0,45 Promille hatte.

4. Einem 37-jährigen Fahrzeugführer wurde ebenfalls kurzzeitig präventiv die Weiterfahrt untersagt, da er einen Atemalkoholwert von 0,38 Promille hatte. Er durfte die Fahrt zu

einem späteren Zeitpunkt fortsetzen.

5. Weiterhin konnte bei einem Fahrzeugführer festgestellt werden, dass ein Hund völlig ungesichert im Fußraum des Beifahrers mitfuhr. Der Hund wurde mittels mitgeführtem Spezialhundegurt nachgesichert. Hinweis: Ein Hund gilt als Ladung, so dass bei einer Nichtsicherung ein Verstoß gegen die Ladungssicherungsvorschriften vorliegt.

6. Bei zwei weiteren Fahrzeugführern konnte eine Atemalkoholkonzentration von 0,1 Promille festgestellt werden, die jedoch zu keinen polizeilichen Maßnahmen führte.

Insgesamt war das Ergebnis aus polizeilicher Sicht bei einem Durchfluss von über 200 Fahrzeugen trotz der o.g. Verstöße in der Relation zu dem Fahrzeugdurchfluss erfreulich. Nicht desto trotz werden die Kontrollstellen auch in den nächsten Wochen der Sommermonate intensiv fortgeführt.

Carlsberg: 11-Jährige auf Skateranlage bedroht

Carlsberg, Bergstraße – 02.08.2020, 21:20 Uhr (ots) – Auf der Skateranlage in Carlsberg kam es gestern zu einer Auseinandersetzung: Ein 72-Jähriger hatte sich scheinbar über Lärmbelästigung durch zwei 11-Jährige beschwert. Der 72-Jährige habe die Kinder dann von seinem Grundstück aus mit „einer Art Pistole“ bedroht. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 72-Jährige offensichtlich mit einer sog. Deko-Waffe (Vorderlader-Pistole) hantierte. Dieser stand auch erheblich unter Alkoholeinwirkung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Grünstadt: Täter einer Sachbeschädigung identifiziert – Amphetamin gefunden

Grünstadt, Friedrich-Ebert-Straße – 02.08.2020, 21:00 Uhr (ots) – Bereits am 28.07.2020, 23:50 Uhr kam es am Grünstadter Bahnhof zu einer Sachbeschädigung an einem Automaten. Der Täter sprang mit voller Wucht gegen das Gehäuse, wodurch ein Schaden entstand. Eine Videoaufzeichnung lag vor. Am 02.08.2020 kontrollierte die Streife der PI Grünstadt eine Gruppe junger Leute in der Friedrich-Ebert-Straße. Ein Beamter hatte den Täter der Sachbeschädigung wiedererkannt, es handelte sich um einen 20-Jährigen aus Grünstadt. Bei der Personendurchsuchung eines 25-Jährigen (ebenfalls aus Grünstadt) wurden zwei Beutelchen mit Amphetamin in seiner Hosentasche aufgefunden.

Grünstadt: Unfallflucht – Polizei sucht weißen Nissan Micra

Grünstadt, B 271, Einmündung Obersülzer Straße (L 453) – 02.08.2020, bis 23:30 Uhr (ots) – Ein Zeuge informierte die PI Grünstadt, weil er im o.a. Einmündungsbereich ein umgefahrenes Verkehrsschild (Richtungstafel) und Fahrzeugteile gefunden hatte. Offenbar hatte jemand die Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel „rasiert“ und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Aufgrund von Fahrzeugteilen an der Unfallstelle dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Nissan Micra (aktuelles Modell) handeln. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug machen? Der PKW müsste im Frontbereich (insbes. links) beschädigt sein. Es entstand eine Fremdschaden von ca. 500 Euro.

Haßloch: Verkehrsunfall mit Flucht

Haßloch (ots) – In der Nacht vom 02.08.2020 kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen. In der Müller-Thurgau-Straße in Haßloch kollidierte ein silberfarbener SUV mit einer Begrenzungsmauer und flüchtete im Anschluss. Es konnte Spurenmaterial gesichert werden.

Die Polizeiinspektion Haßloch bittet um Zeugenhinweise.

Forst: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Forst (ots) – Am 02.08.2020 kam es gegen 12:25 Uhr in Höhe einer Überquerungshilfe der L516 zwischen Deidesheim und Forst zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die 22-jährige PKW-Fahrerin befuhr die L516 in Fahrtrichtung Deidesheim. Der 70-jährige Fahrradfahrer befuhr den, parallel zur L516 verlaufenden, Fahrradweg in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der Überquerungshilfe fuhr der Fahrradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache plötzlich und unvermittelt auf die Fahrbahn und wurde von der PKW-Fahrerin frontal erfasst. Vor Ort fanden sich schnell eine Vielzahl von Ersthelfern, welche bei der Versorgung insbesondere des Fahrradfahrers halfen. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm und wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Zeitpunkt des Unfalls.

Forst: Illegales kampieren in einem Naturschutzgebiet

Forst (ots) – Am 02.08.2020 teilte ein aufmerksamer Bürger gegen 10:42 Uhr mit, dass im Naturschutzgebiet am Basaltsee, Forst, mehrere Jugendliche kampieren, baden und grillen. Vor Ort konnte die Situation bestätigt vorgefunden werden. Es konnten mehrere Personen zwischen 18 und 30 Jahren angetroffen werden. Es wurden insgesamt sechs Zelte aufgebaut. Eine Feuerstelle am Ufer soll schon von Vorgängern eingerichtet worden sein und lediglich wieder entzündet. Im Wasser trieb ein Schlauchboot. Während der Personalienfeststellung gab eine der anwesenden Personen total gefälschte Personalien zu Protokoll. Es wurden diverse Ordnungswidrigkeitenanzeigen erfasst sowie die anwesenden Personen mit einem Platzverweis der Örtlichkeit verwiesen.

Weisenheim am Berg: Unfallflucht durch aufmerksamen Zeugen geklärt

Weisenheim am Berg (ots) – Am 02.08.2020 gegen 20:45 Uhr beschädigte eine 42-jährige Fahrzeugführerin beim Ausparken einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW nicht unerheblich und entfernte sich danach, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen des PKWs der Unfallverursacherin abgelesen und der Polizei mitgeteilt werden. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte die Verursacherin festgestellt und zur Sache angehört werden – es wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5500EUR.