Landau: Die Polizei-News

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Landau (ots) – In der Nacht auf Montag ereignete sich gegen 04:00 Uhr in der – An 44 – in Landau ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 49-jährige Autofahrerin gegen eine geparkten PKW prallte. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich gegenüber den Polizeibeamtem Hinweise, dass die Verursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Der Frau wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. An dem Pkw der Frau konnten weitere frische Unfallspuren festgestellt werden, die bislang keiner Unfallstelle zugeordnet werden können. Die Fahrerin war mit ihrem roten Mercedes zuvor im südwestlichen Teil Landaus unterwegs.

Zeugen oder Geschädigte eines Unfalles, welcher mit der Fahrt der 49-jährigen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Roller geklaut und in Brand gesteckt

Landau-Godramstein (ots) – Die Feuerwehr und Beamte der Polizeiinspektion Landau rückten am Sonntagnachmittag zu einem brennenden Motorroller in einem Feldweg zwischen Godramstein und Nußdorf aus. Der Roller wurde durch das Feuer gänzlich zerstört. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Fahrzeug zuvor mutwillig in Brand gesetzt worden war. Zudem verdichteten sich Hinweise, dass es sich bei dem Wrack um die Überreste eines bereits im März dieses Jahres im Stadtgebiet Landau gestohlenen Motorrollers handelt.

Zeugen, welche den Vorfall beobachteten, oder im Vorfeld der Tat im Bereich der dortigen Feldwege entsprechende verdächtige Personen mit einem Motorroller beobachteten, werden aufgerufen, sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.