Beschädigte Gasleitung bei Baggerarbeiten

Böbingen (ots) – Am Morgen des 03.08.2020 kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Bereich der Hauptstraße in Böbingen. Dort wurde bei Baggerarbeiten auf der Straße die Gashauptleitung beschädigt, wodurch es an der betroffenen Stelle zu Gasaustritt kam.

Durch die eingesetzten Feuerwehren aus Böbingen, Gommersheim, Maikammer und Edenkoben mussten die umliegenden Gebäude evakuiert werden. Die Hauptstraße wurde für die Dauer des Einsatzes komplett für den Verkehr gesperrt. Durch den zuständigen Energieversorger konnte die beschädigte Stelle schnell abgedichtet werden, sodass keine Gefahr mehr besteht.

Die Anwohner konnten anschließend in ihre Häuser zurück, verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren waren ca. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr, eine Rettungswagenbesatzung,

sowie eine Streife der Polizei Edenkoben.

Kind bei Unfall verletzt

Bad Bergzabern (ots) – Ein 10-jähriges Kind befuhr mit dem Fahrrad am Sonntag 02.08.2020 gegen 19:20 Uhr, die abschüssige Pestalozzistraße in Richtung Steinfelder Straße. Ohne zu bremsen fuhr das Kind in die Steinfelder Straße ein. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die bevorrechtigte Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind.

Die 10-Jährige wurde bei dem Unfall leichtverletzt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.