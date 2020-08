Darmstadt (ots) – Ein versuchter Diebstahl endete am Freitagabend 31.07.2020 in der Franklinstraße in einer handfesten Auseinandersetzung mit 4 Verletzten. Ein Paketbote wollte gegen 18.30 Uhr im Bereich eines dortigen Mehrfamilienhauses ein Paket ausliefern. Vom Anwesen aus beobachtete er dann jedoch, wie sich ein Diebestrio an seinem Fahrzeug zu schaffen machte und versuchte Päckchen aus dem Inneren zu entwenden.

Der Paketzulieferer eilte daraufhin zurück zu seinem Transporter und konnte einen Täter überwältigen und festhalten. Anwohner wurden zudem auf das Gerangel aufmerksam und beobachteten, wie der Dieb den Paketboten mit Pfefferspray attackierte. Die Zeugen kamen dem Auslieferer schließlich zur Hilfe und wurden auf dem dortigen Parkplatz von den beiden zurückkehrenden Komplizen des festgehaltenen Dieb unter anderem mit Eisenstangen angegangen.

Sofort herbeigeeilte Streifen trafen zeitnah am Tatort ein und nahmen den überwältigten 47-Jährigen sowie einen 26-jährigen Mann und eine 25-jährige Frau vorläufig fest. Es wurde bei ihnen das Pfefferspray und eine Eisenstange sichergestellt.

Der Paketauslieferer, zwei Anwohner und der 47-jährige Festgenommene kamen mit Verletzungen in Krankenhäuser. Unter anderem wegen des Verdachts des versuchten, gemeinschaftlichen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung muss sich das Trio jetzt in den eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen