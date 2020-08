Darmstadt

Zwei junge Männer bei Auseinandersetzung verletzt

Darmstadt (ots) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen wurden am frühen Sonntagmorgen (02.08.) ein 17 und ein 19-Jähriger verletzt. Gegen 3.30 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten zwei Verletzte im Bereich der Weinbergstraße und Klappacher Straße.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Frage nach Feuer Ausgangspunkt des zunächst verbalen Streits zwischen zwei Gruppen in der Orangerie. Schließlich entwickelte sich daraus eine handfeste Auseinandersetzung.

In diesem Zusammenhang soll ein bislang noch nicht identifizierter Tatverdächtiger seinem 19-jährigen Kontrahenten mit einem Messer am Kopf verletzt haben. Dieser erlitt eine Schnittverletzung und musste in einem Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Auch der 17 Jahre alte Verletzte kam in eine Klinik.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief noch ohne Erfolg. Die Ermittlungen zu den Beteiligten sowie den genaueren Hintergründen dauern derzeit noch an. Hinweise von bislang noch unbekannten Zeugen nimmt die Darmstädter Polizei unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Zigaretten aus Lieferfahrzeug entwendet

Darmstadt (ots) – Ein bislang noch unbekannter Täter hatte es bei einem Diebstahl am vergangenen Montag (27.07.) auf ein Päckchen mit Zigaretten abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Kriminelle gegen 12 Uhr einen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um von der Ladefläche des gelben Lieferfahrzeugs ein Packet mit den Tabakwaren zu entwenden.

Der Fahrer hatte seinen Wagen kurz unbeaufsichtigt zurückgelassen und ein Geschäft am Luisenplatz beliefert. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl und sah eine Person, die er nicht näher beschreiben konnte, in Richtung westliche Rheinstraße flüchten. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebebeten, sich unter der Rufummer 06151/969-0 mit der Ermittlungsgruppe Darmstadt City in Verbindung zu setzen.

Zwei Verletzte bei Kollision auf Kreuzung

Darmstadt (ots) – Zwei Leichtverletzte und rund 30.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag (03.08.), gegen 13.30 Uhr, auf der Kreuzung Rheinstraße/Hindenburgstraße.

Ein 66 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Rheinstraße in Richtung Innenstadt und bog an der Kreuzung nach links ab. Zur gleichen Zeit fuhr eine 30-jährige Autofahrerin auf der Rheinstraße stadtauswärts. Auf der Kreuzung kam es dann zum Unfall. Beide Fahrzeuginsassen zogen sich leichte Blessuren zu. Mehrere Fahrspuren der Hindenburgstraße waren aufgrund der Bergungsarbeiten bis 14.30 Uhr voll gesperrt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-3710.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Groß-Zimmern (ots) – Ein Mehrfamilienhaus in der Straße “Im Boden” rückte in das Visier Krimineller. Der Einbruch wurde der Polizei am Freitagmittag (31.7.) gemeldet und kann bis zum Mittwoch, den 15.Juli, zurückliegen.

Die Kriminellen gelangten über die Terrassentür ins Innere der Wohnung und durchwühlten dort mehrere Räume. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten die Unbekannten mehrere Zehntausend Euro. Im Anschluss suchten sie das Weite.

Wer Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Wichtige Zeugin nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Pfungstadt (ots) – Am Samstagnachmittag (1.8.) gegen 16.45 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Mainstraße ein Unfall, bei dem der mutmaßliche Verursacher flüchtete.

Nach derzeitigem Kenntnisstand streifte der Fahrer mit seinem KIA einen daneben geparkten Kombi der Marke BMW und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Eine Zeugin, von der keine Personalien feststehen, teilte dies dem Geschädigten bei seiner Rückkehr mit.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Pfungstadt nach der Zeugin sowie weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06157/95090 zu erreichen.

Zielrichtung Katalysator – Diebe haben es auf mehrere Autos abgesehen

Weiterstadt (ots) – Auf mindestens fünf Katalysatoren hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag (01.08.) im Stadtgebiet von Weiterstadt abgesehen. Im Schutze der Dunkelheit montierten die Kriminellen in der Groß-Gerauer Straße, im Südring sowie in den Straßen Im Wingertsberg, Vorm Niederend und Vorm Heiligen Kreuz an dort abgestellten Fahrzeugen die Bauteile der Abgaseinrichtung ab. Mit der Beute suchten die Diebe anschließend unerkannt die Flucht.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers zu melden (06151/969-3810).

Unbekannter entwendet Gabelstapler – Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Auf einen roten Gabelstapler hatte es ein Unbekannter am Freitagabend 31.7.2020 gegen 20.30 Uhr, in der Aschaffenburger Straße abgesehen.

Zeugen meldeten der Polizei, wie sich ein Mann Zutritt zum Firmengelände verschaffte und mit dem Gabelstapler davonfuhr. Auf einem Parkplatz, in der Nähe des Geländes, stellte der Unbekannte die Arbeitsmaschine wieder ab und flüchtete zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Der Flüchtige soll zwischen 18-25 Jahre alt sein und eine Sonnenbrille aufgehabt haben. Neben einer schwarzen Baseballmütze, trug er außerdem eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt. Wie er den Gabelstapler entwenden konnte, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/96560 zu erreichen.

Zwei Leichtverletzte bei Wohnungsbrand

Seeheim-Jugenheim (ots) – Am Samstag (01.08.) gegen 15:45 Uhr meldeten mehrere Anwohner der Rettungsleitstelle einen Brand in einem Reihenhaus in Seeheim. Die 40-jährige Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Lebensgefährten spazieren. Ihre drei und seine beiden Kinder hielten sich im Haus auf.

Nach ersten Erkenntnissen entstand vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Lampe ein Brand in einem Zimmer im 1. Stock. Die 12-jährige Tochter des Lebensgefährten erlitt in der Folge, ebenso wie der 83-jährige Nachbar, der beim Herausholen der Kinder half, eine Rauchgasvergiftung. Beide wurden zur Versorgung in Darmstädter Krankenhäuser eingeliefert.

Der Sachschaden wird vom Hauseigentümer auf ca. 75.000 EUR geschätzt. Das Obergeschoss des Hauses ist aktuell unbewohnbar. Die Bewohner sind anderweitig untergekommen.

Die Feuerwehr Seeheim war mit 26 Einsatzkräften vor Ort, ebenso drei Rettungswagen und ein Notarzt. Die polizeiliche Aufnahme erfolgte durch eine Streife der Polizeistation Pfungstadt. Die weiteren Brandermittlungen erfolgen am Montag durch die entsprechenden Kollegen der Kriminalpolizei.

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Babenhausen-Langstadt (ots) – Am Freitag, 31.07.2020, befuhr gegen 21:00 Uhr ein 42-jähriger Rennradfahrer aus Frankfurt die K108 von Langstadt in Richtung Harpertshausen. Hierbei wurde er von einem 22-jährigen Babenhäuser, der mit seinem Pkw in gleicher Richtung unterwegs war, beim Überholen berührt. Der Radfahrer stürzte und landete verletzt im Straßengraben. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort, verlor jedoch an der Unfallstelle ein Fahrzeugteil.

Im Rahmen einer Fahndung nach dem Fahrzeug konnten sowohl das Fahrzeug, als auch der mutmaßliche Fahrer ermittelt werden. Diesen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung sowie unterlassener Hilfeleistung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Rennradfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Groß-Gerau

Widerstand und Beleidigung- Anzeige gegen 16-Jährigen

Riedstadt-Goddelau (ots) – Weil Anwohner sich in der Nacht zum Sonntag 02.08.2020 gegen 5.30 Uhr über laute Musik am Bahnhof beschwerten, überprüften Beamte der Polizeistation Groß-Gerau dort anschließend mehrere Jugendliche. Ein 16-Jähriger tat sich hierbei besonders hervor. Er ging, trotz mehrfacher Aufforderung stehen zu bleiben, in provozierender Weise immer weiter auf die Polizisten zu und wurde daher schlussendlich von den Beamten mit Handfesseln fixiert. Aufgrund seines heftigen Widerstands wurden hierbei mindestens 2 Beamte aber auch der 16-Jährige leicht verletzt.

Als ihm von den Ordnungshütern zwecks medizinischer Versorgung die Handfesseln wieder abgenommen wurden, wurde er erneut aggressiv und beleidigte die Beamten auf unflätigste Weise. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,88 Promille an. Der 16-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Jugendlichen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Zwei Katalysatoren erbeutet – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Auf die Katalysatoren eines in der Waldstraße geparkten Opel sowie eines in der Gaydoulstraße abgestellten VW, hatten es Unbekannte in der Nacht zum Montag (03.08.) abgesehen. Die Täter entfernten vermutlich mit einem Rohrschneider die Katalysatoren von den Unterböden der Fahrzeuge und suchten anschließend mit der Beute das Weite.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots) – Am Sonntag (02.08.) um 11.04 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Dacia, der in der Mörfelder Straße 24 in Groß-Gerau am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 150 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an dem linken Außenspiegel beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 entgegen.

Gasgrill auf Terrasse in Flammen

Gernsheim (ots) – Am Samstagabend (1.8.) brannte ein Gasgrill auf der Terrasse eines Dreiparteienhauses in der Gernotstraße. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden ist nach ersten Schätzungen etwa 10.000 Euro hoch.

Über Notruf gingen gegen 19 Uhr mehrere Meldungen ein, dass eine Terrasse in Flammen stehen würde und Gefahr bestehe, dass das Feuer auf das Haus überschlagen könnte. Während die örtliche Wehr und zwei Rettungswagen auf der Anfahrt waren, wurde das Feuer bereits durch den 37-jährigen Wohnungsinhaber gelöscht. Die Feuerwehr Gernsheim übernahm die Nachlöscharbeiten.

Nach ersten Ermittlungen konnte Gas unkontrolliert aus der Propangasflasche entweichen und sich am eingeschalteten Grill entzünden. Durch die Flammen wurde die Hausfassade, als auch die Kunststoffdielen auf der Terrasse beschädigt. Wegen der Hitzeentwicklung schmolzen mehrere Kunststoffstühle sowie ein Rollladen.

Kreis Bergstraße

Badeseebesucher mit Gesundheitsproblemen im Krankenhaus verstorben

Bensheim (ots) – Nachdem ein 64 Jahre alter Mann am Samstag (1.8.) im Wasser des Badesees im Berliner Ring schwimmen war, hatte er plötzlich gesundheitliche Probleme. Der Mann erreichte gemeinsam mit seiner 56-jährigen Begleitung die Schwimminsel auf dem See. Dort konnte die 56-Jährige aus dem nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis auf sich aufmerksam machen. Helfer des DLRG setzten gegen 18 Uhr mit dem Boot zur Schwimminsel rüber und leiteten die ersten medizinischen Maßnahmen ein.

Für die weitere Versorgung wurde der Rettungshubschrauber angefordert. Letztendlich wurde der 64-Jährige aus Nordhessen mit einem Krankenwagen in die nächste Klinik gefahren, wo er kurze Zeit später verstarb.

Fahrraddieben keine Chance geben – Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Viernheim (ots) – Die Polizei in Viernheim lädt Interessierte an mehreren Terminen zur kostenlosen Fahrradcodierung auf dem Hof der Polizeistation in der Kettelerstraße ein.

An folgenden Tagen finden die Codierungsaktionen statt:

Montag, 17. August von 8-15 Uhr

Freitag, 28. August von 7-12.30 Uhr

Freitag, 11. September von 7-12.30 Uhr

Montag, 5. Oktober von 8-15 Uhr

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bittet die Polizei in Viernheim um vorige Anmeldung. Diese werden Montag-Freitag von 7-19 Uhr unter der Rufnummer 06204/9377-120 entgegengenommen. Bereits im Rahmen der telefonischen Terminvereinbarung, bitten die Beamten um Mitteilung der Rahmennummer des Fahrrads.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Elektroräder im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Viernheim/Lorsch (ots) – Zwei Elektroräder rückten am vergangenen Wochenende (31.7.-2.8.) in Viernheim in der Beethovenstraße und in Lorsch in der Hirschstraße in das Visier Krimineller.

Auf das weiße Pedelec des Herstellers “Ave” hatten es Unbekannte zwischen Freitagabend (31.7.) und Samstagmorgen (1.8.) abgesehen. Nachdem die Kriminellen das in der Beethovenstraße abgestellte und gesicherte E-Bike erbeuteten, flüchteten sie unerkannt. Wie sie das Rad entwenden konnten, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall werden an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 erbeten.

Am Sonntagmittag (2.8.), im Zeitraum zwischen 12.45 und 13.45 Uhr, machten die Kriminellen in der Hirschstraße Beute. Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen sie das Fahrradschloss auf und entwendeten im Anschluss das weinrote Pedelec der Marke “Univega”. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Auch in diesem Fall hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Birkenau (ots) – Am Freitag, dem 31.07.20, wurde auf dem Parkplatz des Birkenauer Schwimmbades in der Zeit von 13:40 bis 16:35 Uhr ein dort geparkter, silberfarbener Opel Astra Kombi im Bereich der hinteren rechten Ecke beschädigt.

Der Verursacher, vermutl. ein PKW, ist flüchtig. Am Astra entstand eine Schaden von ca. 1.500 EUR. Die Polizeistation Heppenheim ist für Hinweise auf den Verursacher rund um die Uhr unter der Tel. Nr. 06252 70 60 zu erreichen.

Auf Katalysatoren abgesehen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Einhausen (ots) – Auf mindestens drei Katalysatoren hatten es Kriminelle im Zeitraum zwischen Mittwoch (29. Juli) und Freitag (31. Juli) abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand schnitten die Unbekannten die Katalysatoren an drei älteren Fahrzeugen der Marke Opel heraus und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Wägen waren in der Hauptstraße, am Marktplatz und im Neuröder Weg abgestellt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Anwohner oder Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Auch in Weiterstadt und Bischofsheim kam es in den letzten Tagen und Wochen zu ähnlich gelagerten Fällen. Ob diese im Zusammenhang stehen, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

In Garage eingebrochen – Wer kann Hinweise geben?

Lampertheim (ots) – Unter Gewalteinwirkung gelangten Kriminelle am Samstag (1.8.), im Zeitraum zwischen 17 und 21.30 Uhr, in die Garage eines Einfamilienhauses “An der Wormser Straße”.

Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und versuchten nach derzeitigem Kenntnisstand auch in die Wohnräume zu gelangen. Als die Unbekannten an ihrem weiteren Vorhaben scheiterten, flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Ob sie Beute machten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet – Zeugen gesucht

Erbach (ots) – Am Montag, den 03.08.2020, in der Zeit von 12 – 13 Uhr, ereignete sich in der Heinrich-Heine-Straße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Sperrpfosten beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Aufgrund von Zeugenaussagen dürfte es sich bei dem vermeintlichen Unfallverursacher um den Fahrer eines Lieferfahrzeugs handeln, der den Sperrpfosten streifte und beschädigte.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach weiteren Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.

