Korbach: Die Polizei-News

14-jähriges Mädchen belästigt – Zeugin gesucht

Allendorf(Eder)-Battenfeld – (ots) – Am Freitag 31.07.2020 erstattete die Mutter einer 14-Jährigen Anzeige wegen sexueller Belästigung bei der Polizei in Frankenberg. Die 14-jährige Tochter war am Sonntag 26.07.2020 mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Rennertehausen und Battenfeld unterwegs. Sie hielt an einer Bank an, um eine kurze Pause zu machen. Dabei wurde sie von einem Mann angesprochen.

Der fremde Mann kam ihr dabei sehr nahe und deutete an dass er wiederkommt, wenn eine in der Nähe befindliche Frau weg sei. Das Mädchen erzählte daraufhin sofort der Frau von der Belästigung durch den Mann. Dieser hatte sich zwischenzeitlich mit seinem Fahrrad entfernt.

Die Polizeistation Frankenberg ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und bittet um Hinweise zu dem Verdächtigen.

Die von dem Mädchen angesprochene Frau wird gebeten, sich bei der Polizei Frankenberg, Tel. 06451/72030, zu melden. Es soll sich um eine ältere Frau mit einem kleinen weißen Hund handeln.

Der verdächtige Mann wurde wie folgt beschrieben:

etwa 35 Jahre alt, groß und schlank. Fast eine Glatze, hinten wenige grau/weiße Haare. Er trug eine Brille mit runden großen Gläser und grauem Gestell. Bekleidet war er mit grauem T-Shirt und Jeanshose. Der Mann fuhr ein weißes Mountainbike mit Teilen in rot und schwarzer Aufschrift. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise zum Tatverdächtigen,

Telefon: 05631/971 160 oder -161.

Bad Wildungen-Odershausen – Einbruch in Zimmerei

(ots) – In der Nacht von Freitag 31.07.2020 auf Samstag 01.08.2020 brachen unbekannte Täter in einen Zimmereibetrieb in Bad Wildungen-Odershausen ein. Sie erbeuteten Bargeld und eine Kettensäge. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter überstiegen einen Zaun und gelangten so auf das Firmengelände. Nachdem sie ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten, konnte sie in das Firmengebäude einsteigen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse und entwendeten Bargeld sowie eine Akkukettensäge der Marke Stihl. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Vöhl-Schmittlotheim: Unerlaubte Abfallentsorgung im ehemaligen Steinbruch

(ots) . Am Freitagabend 31.07.2020 zeigte ein Mitarbeiter der Gemeinde Vöhl bei der Polizei Frankenberg an, dass im ehemaligen Steinbruch von Vöhl-Schmittlotheim unerlaubt Abfall entsorgt wurde. Bei dem Abfall handelt es sich um Glas, Altreifen, Elektronik, Batterien und Asbestplatten.

Da der entsorgte Abfall umweltgefährdend ist, hat die Polizei Frankenberg ein Ermittlungsverfahren wegen einer Umweltstraftat eingeleitet und bittet unter der Telefonnummer 06451/72030 um Hinweise zum Verursacher. Die genaue Tatzeit konnte bisher nicht eingegrenzt werden.

