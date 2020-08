41-Jähriger auf Supermarktparkplatz angegriffen – Zeugen gesucht

Kassel-Waldau (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend auf einem Supermarktparkplatz im Kasseler Stadtteil Waldau einen 41-Jährigen angegriffen, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Als das Opfer sein Handy aus der Tasche nahm, um die Polizei zu verständigen, riss der Unbekannte dem Mann das Mobiltelefon aus der Hand und flüchtete.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bisher noch unklar. Mehrere Zeugen hatten gegen 18:50 Uhr wegen der Auseinandersetzung auf dem Parkplatz an Görlitzer Straße, Ecke Liegnitzer Straße, die Polizei alarmiert.

Wie die ersten Ermittlungen der hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Ost ergaben, war der verletzte 41-Jährige aus Kassel aus bislang unbekannten Gründen mit dem ihm unbekannten Mann in Streit geraten. Im weiteren Verlauf soll der Täter das Opfer geschlagen und getreten haben. Nachdem der 41-Jährige angekündigt hatte, die Polizei zu rufen, riss ihm der Unbekannte das Handy aus der Hand und rannte in Richtung Breslauer Straße davon. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief anschließend ohne Erfolg.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

männlich, 45 bis 50 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, dicke Figur, wenige graue Haare, Rest Glatze, osteuropäisches Erscheinungsbild, trug ein Shirt im “Hawaii-Look”, eine kurze Hose und eine Bauchtasche.

Die Beamten des Regionalen Ermittlungsgruppe suchen nun nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

5 Männer überfallen, würgen und schlagen 20-Jährigen

Kassel-Mitte (ots) – Ein 20-Jähriger aus Kassel ist nach dessen Angaben am vergangenen frühen Samstagmorgen, gegen 02:00 Uhr in der Kasseler Innenstadt “Hinter der Kommödie” von fünf unbekannten Tätern angegriffen und um seine Geldbörse beraubt worden. Dabei sollen ihm die Täter mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihn gewürgt haben. Der 20-Jährige konnte sich glücklicherweise befreien und vom Tatort flüchten.

Zwei der unbekannten Täter konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen führen die für Raubdelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei. Sie suchen Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben oder Hinweise geben können.

Bei dem Tatort handelt es sich um den Bereich des dortigen Parkhauses unweit einer Apotheke in der Straße “Hinter der Kommödie”. Nach Schilderung des Geschädigten sei er gegen 02:00 Uhr dort von den fünf jungen Männern angesprochen worden. Sie sollen ihn in ein kurzes Gespräch verwickelt haben, in dessen Verlauf plötzlich einer der Täter ihn angegriffen und in den “Schwitzkasten” genommen habe. Derselbe Täter habe ihn auch mehrfach mit der Hand gegen den Kopf geschlagen. Dabei sei ihm seine Geldbörse mit einem kleineren dreistelligen Betrag sowie Ausweis und Bankkarte entwendet worden. Die Tätergruppe habe sich anschließend in Richtung Innenstadt entfernt.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Funkstreife des Polizeireviers Mitte eine Gruppe junger Männer im Nahbereich feststellen. Die Personen flüchteten bei Eintreffen der Polizei. Einen der flüchtenden Personen konnte die Funkstreifenbesatzung festnehmen. Eine weitere an der Fahndung beteiligte Funkwagenbesatzung nahm einen zweiten mutmaßlichen Mittäter im Innenstadtbereich fest.

Täterbeschreibung:

Alle männlich, 18-25 Jahre.

Ein Täter von mitteleuropäischem Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, blonde Haare, blaue Augen, sprach mit Akzent.

Ein weiterer Täter mit südländischem Erscheinungsbild, bekleidet mit Jogginghose, trug Basecap und Umhängetasche der Fa. Eastpack.

Sowie ein Täter mit dunkler Hautfarbe, schmalem Gesicht und Überbiss.

Wer den Kriminalbeamten des K 35 Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter 0561-9100 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen