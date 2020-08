Bundespolizei vollstreckt im Hauptbahnhof drei Haftbefehle

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt am Main (ots) – Am vergangenen Wochenende konnten Beamte der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof drei Männer festnehmen, die von verschiedenen Staatsanwaltschaften mit Haftbefehlen gesucht wurden. Am Samstagabend 01.08.2020 war es ein 33-jähriger Mann der den Beamten gegen 22 Uhr als erstes ins Netz ging. Bei einer Routinekontrolle stellte sich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Oder wegen Diebstahl und Hehlerei gesucht wurde.

Am frühen Sonntagmorgen 03.08.2020 folgten dann ein 23-jähriger Mann, den die Staatsanwaltschaft Hannover wegen Diebstahl suchte und wenig später ein 54-Jähriger gegen den die Staatsanwaltschaft Offenbach am Main wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz einen Haftbefehl erwirkt hatte. Außer dem 23-Jährigen, der den bestehenden Haftbefehl gegen Zahlung von 1.365 Euro abwenden konnte, ging es für die beiden Anderen direkt in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim.

Frankfurt: Verkehrskontrolle – Aus dem Verkehr gezogen

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(dr) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 03.08.2020 endete in Fechenheim für einen 34-jährigen Mann die Fahrt in einer Verkehrskontrolle. Aufgrund von gleich mehreren festgestellten Verstößen musste er das Auto schließlich stehen lassen.

Ein Skoda-Fahrer war gegen etwa 0:30 Uhr auf der Hanauer Landstraße unterwegs und fuhr zu dieser Zeit in eine von Beamten des 18. Polizeireviers eingerichtete Kontrollstelle. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei seiner Durchsuchung fanden sie außerdem ein verbotenes Messer und geringe Mengen an Marihuana sowie Amphetamine. Das Rauschgift und das Messer stellten sie sicher. Zudem besteht der Verdacht, dass der Angehaltene das Auto unter dem Einfluss von berauschenden Mittel führte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 34-Jährige schließlich zu Fuß nach Hause gehen. Den Mietwagen musste er stehen lassen.

Auch zwei andere Personen nahmen mit den Regeln im Straßenverkehr nicht ganz so genau und fielen im Laufe der Nacht negativ bei den Kontrollen auf. Ein Autofahrer hatte ebenso nicht die erforderliche Fahrerlaubnis, ein anderer hatte deutlich zu viel Alkohol im Blut. 1,9 Promille zeigte das Messgerät an. Für beide war die Fahrt beendet.

Frankfurt: Täterfestnahme nach Diebstahl von Motorroller

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(wie) – Am 01.08.2020 gegen 20:30 Uhr wurden zwei jugendliche Tatverdächtige nach Verdacht des Diebstahls eines Motorrollers während einer Verkehrskontrolle festgenommen.

Einer Funkstreife des 18. Polizeireviers fiel das Kleinkraftrad auf, das mit zwei Personen besetzt war, und sie entschloss sich zu einer Kontrolle. Nachdem die Haltesignale der Streife und auch ein Rotlicht einer Ampel missachtet wurden, konnte der Motorroller gestoppt werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Roller am 29.07.2020 als gestohlen gemeldet wurde.

Die jugendlichen Tatverdächtigen (15 und 16 Jahre) stritten den Vorwurf des Diebstahls allerdings ab. Sie gaben aber an, den Roller irgendwie gefunden zu haben und die Helme lagen praktischerweise auch schon dabei. Gegen beide Jugendlichen läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls eines Kleinkraftrads und unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, gegen den jugendlichen Fahrer ebenfalls noch ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Der Roller wurde vorläufig sichergestellt. Der eigentliche Besitzer des Zweirades konnte zwischenzeitlich über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt werden. Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten überstellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen