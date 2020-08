Karlsruhe – Raubdelikt in der Nordweststadt

Karlsruhe – Ein 50-jähriger Mann wurde am Sonntag gegen 20:25 Uhr in der

Karlsruher Siemensallee Opfer eines Raubdeliktes. Er war auf dem Gehweg auf Höhe

einer dortigen Straßenbahnhaltestelle unterwegs. Ein bislang unbekannter Täter

näherte sich von hinten an den Geschädigten, drehte diesen an der Schulter zur

Seite und sprühte ihm im Anschluss eine Flüssigkeit in die Augen. Der 50-Jährige

war kurzzeitig nicht mehr in der Lage zu sehen. Bei dieser Gelegenheit

entwendete der Tatverdächtige das Mobiltelefon und den Geldbeutel des

Geschädigten. Im Anschluss stieg der Räuber in einen Linienbus des

Schienenersatzverkehrs und fuhr in Richtung des Städtischen Klinikums davon.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-3611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Pfinztal – Erheblich alkoholisierter LKW-Fahrer verursacht mehrere Verkehrsunfälle

Karlsruhe – Ein stark betrunkener LKW-Lenker streifte am Sonntagabend in

Pfinztal-Berghausen einen entgegenkommenden PKW sowie ein am Straßenrand

geparktes Auto. Im weiteren Verlauf überfuhr der Mann in der Karlsruher Oststadt

zwei rote Ampeln, bevor seine Trunkenheitsfahrt von der Polizei gestoppt wurde.

Um 21.07 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei den verdächtigen

Sattelschlepper, dessen Lenker seine Fahrt trotz Kollisionen mit einem Fahrzeug

im Gegenverkehr und einem weiteren am Straßenrand unbeirrt fortsetzte. Zuvor sei

der Lastwagen Schlangenlinien gefahren und dabei auch mehrfach auf die

Gegenfahrbahn geraten. Der Zeuge fuhr hinter dem Unfallverursacher her und

teilte der Polizei laufend dessen Position mit. Während seiner Fahrt überfuhr

der LKW-Fahrer mindestens zwei rote Ampeln in der Oststadt. Auf der Durlacher

Allee konnte eine Polizeistreife den Sattelschlepper schließlich anhalten und

mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Unfälle verhindern.

Der 31-jährige LKW-Lenker wirkte erheblich alkoholisiert. Er war nicht mehr in

der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Auch eine Verständigung mit den

Beamten war aufgrund sprachlicher Differenzen kaum möglich. Der Fahrer wurde auf

das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach gebracht, wo ihm eine Blutprobe zur genauen

Bestimmung seiner Alkoholisierung entnommen wurde.

Bei einer ersten Inaugenscheinnahme von Zugmaschine und Sattelauflieger fielen

zudem erhebliche technische Mängel auf, die nun einer genaueren Begutachtung

bedürfen.

Auch kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden, dass der Unfallfahrer noch

weitere geparkte Fahrzeuge touchiert und beschädigt hat. Bei einer Abfahrt der

angenommenen Fahrtstrecke des LKW stellte die Polizei auf der Hauptstraße in

Pfinztal-Söllingen einen weiteren, geparkten PKW mit frischen Unfallschäden

fest. Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0721 4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung

zu setzen.

Pfinztal – Erheblich alkoholisierter LKW-Fahrer verursacht mehrere Verkehrsunfälle

Karlsruhe – Ein stark betrunkener LKW-Lenker streifte am Sonntagabend in

Pfinztal-Berghausen einen entgegenkommenden PKW sowie ein am Straßenrand

geparktes Auto. Im weiteren Verlauf überfuhr der Mann in der Karlsruher Oststadt

zwei rote Ampeln, bevor seine Trunkenheitsfahrt von der Polizei gestoppt wurde.

Um 21.07 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei den verdächtigen

Sattelschlepper, dessen Lenker seine Fahrt trotz Kollisionen mit einem Fahrzeug

im Gegenverkehr und einem weiteren am Straßenrand unbeirrt fortsetzte. Zuvor sei

der Lastwagen Schlangenlinien gefahren und dabei auch mehrfach auf die

Gegenfahrbahn geraten. Der Zeuge fuhr hinter dem Unfallverursacher her und

teilte der Polizei laufend dessen Position mit. Während seiner Fahrt überfuhr

der LKW-Fahrer mindestens zwei rote Ampeln in der Oststadt. Auf der Durlacher

Allee konnte eine Polizeistreife den Sattelschlepper schließlich anhalten und

mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Unfälle verhindern.

Der 31-jährige LKW-Lenker wirkte erheblich alkohoKarlsruhe – Freier von zwei Unbekannten

zusammengeschlagen und ausgeraubt

Karlsruhe – Ein 35-jähriger Mann geriet am Freitagabend in einer

Karlsruher Wohnung in Streit mit einer Prostituierten, die daraufhin weitere

Hilfe verständigte. Wenige Sekunden später sollen zwei unbekannte Tatverdächtige

in die Wohnung gestürmt sein, die auf den Freier einschlugen, sein Handy und

Geldbeutel entrissen und ihn aus der Wohnung warfen.

Gegen 20.45 Uhr traf sich der Geschädigte in einer Mietwohnung in der östlichen

Kaiserstraße mit einer 19-jährigen Prostituierten. Dorthin hatten sich die

beiden über ein Internetportal zuvor verabredet. Als es während des Treffens zu

Unstimmigkeiten zwischen dem 35-Jährigen und der Frau kam, verließ diese das

Zimmer und informierte zwei weitere Frauen, die sich ebenfalls in der Wohnung

aufhielten, über den Streit. Kurze Zeit später sollen zwei unbekannte Männer,

bei denen es sich offensichtlich um Bekannte der Prostituierten handelte, die

Wohnung betreten haben. Ohne Zögern schlugen die beiden dem Freier zufolge auf

diesen ein und forderten Bargeld. Dann hätten sie ihm unter weiteren Schlägen

sein Handy und seine Geldbörse abgenommen. Letztendlich sei der Geschädigte

gewaltsam aus der Wohnung befördert worden. Von dort lief er hilfesuchend zu

einem benachbarten Schnellimbiss und erstatte im Anschluss Anzeige beim

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz.

Noch am Abend durchsuchten Polizeibeamte die fragliche Wohnung, trafen dort

zunächst aber niemanden mehr an. Auch vom Raubgut fehlte jede Spur. Um 02.00 Uhr

kehrten die Beamten erneut zu der Wohnung zurück, trafen dort die 19-jährige

Prostituierte an und brachten sie zur Identitätsfeststellung auf das

Polizeirevier. Bei der Durchsuchung ihrer Gepäckstücke fanden die Polizisten

rund acht Gramm Marihuana. Die Frau wurde nach zweifelsfreier Klärung ihrer

Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihr Mobiltelefon behielten die

Polizeibeamten zur weiteren Aufklärung der im Raum stehenden Straftaten ein.

Neben dem Raubdelikt zum Nachteil des 35-jährigen Freiers und des

Drogenverstoßes ermittelt die Polizei nun auch wegen verbotener Prostitution.

Aufgrund der anhaltenden infektionsschutzrechtlichen Beschränkungen sind solche

Dienstleitungen derzeit nicht zulässig.

Der Geschädigte konnte die Angreifer lediglich als „arabischstämmig“

beschreiben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung

zu setzen.lisiert. Er war nicht mehr in

der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Auch eine Verständigung mit den

Beamten war aufgrund sprachlicher Differenzen kaum möglich. Der Fahrer wurde auf

das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach gebracht, wo ihm eine Blutprobe zur genauen

Bestimmung seiner Alkoholisierung entnommen wurde.

Bei einer ersten Inaugenscheinnahme von Zugmaschine und Sattelauflieger fielen

zudem erhebliche technische Mängel auf, die nun einer genaueren Begutachtung

bedürfen.

Auch kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden, dass der Unfallfahrer noch

weitere geparkte Fahrzeuge touchiert und beschädigt hat. Bei einer Abfahrt der

angenommenen Fahrtstrecke des LKW stellte die Polizei auf der Hauptstraße in

Pfinztal-Söllingen einen weiteren, geparkten PKW mit frischen Unfallschäden

fest. Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0721 4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung

zu setzen.

Karlsruhe – Freier von zwei Unbekannten zusammengeschlagen und ausgeraubt

Karlsruhe – Ein 35-jähriger Mann geriet am Freitagabend in einer

Karlsruher Wohnung in Streit mit einer Prostituierten, die daraufhin weitere

Hilfe verständigte. Wenige Sekunden später sollen zwei unbekannte Tatverdächtige

in die Wohnung gestürmt sein, die auf den Freier einschlugen, sein Handy und

Geldbeutel entrissen und ihn aus der Wohnung warfen.

Gegen 20.45 Uhr traf sich der Geschädigte in einer Mietwohnung in der östlichen

Kaiserstraße mit einer 19-jährigen Prostituierten. Dorthin hatten sich die

beiden über ein Internetportal zuvor verabredet. Als es während des Treffens zu

Unstimmigkeiten zwischen dem 35-Jährigen und der Frau kam, verließ diese das

Zimmer und informierte zwei weitere Frauen, die sich ebenfalls in der Wohnung

aufhielten, über den Streit. Kurze Zeit später sollen zwei unbekannte Männer,

bei denen es sich offensichtlich um Bekannte der Prostituierten handelte, die

Wohnung betreten haben. Ohne Zögern schlugen die beiden dem Freier zufolge auf

diesen ein und forderten Bargeld. Dann hätten sie ihm unter weiteren Schlägen

sein Handy und seine Geldbörse abgenommen. Letztendlich sei der Geschädigte

gewaltsam aus der Wohnung befördert worden. Von dort lief er hilfesuchend zu

einem benachbarten Schnellimbiss und erstatte im Anschluss Anzeige beim

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz.

Noch am Abend durchsuchten Polizeibeamte die fragliche Wohnung, trafen dort

zunächst aber niemanden mehr an. Auch vom Raubgut fehlte jede Spur. Um 02.00 Uhr

kehrten die Beamten erneut zu der Wohnung zurück, trafen dort die 19-jährige

Prostituierte an und brachten sie zur Identitätsfeststellung auf das

Polizeirevier. Bei der Durchsuchung ihrer Gepäckstücke fanden die Polizisten

rund acht Gramm Marihuana. Die Frau wurde nach zweifelsfreier Klärung ihrer

Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihr Mobiltelefon behielten die

Polizeibeamten zur weiteren Aufklärung der im Raum stehenden Straftaten ein.

Neben dem Raubdelikt zum Nachteil des 35-jährigen Freiers und des

Drogenverstoßes ermittelt die Polizei nun auch wegen verbotener Prostitution.

Aufgrund der anhaltenden infektionsschutzrechtlichen Beschränkungen sind solche

Dienstleitungen derzeit nicht zulässig.

Der Geschädigte konnte die Angreifer lediglich als „arabischstämmig“

beschreiben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung

zu setzen.

Karlsruhe – Freier von zwei Unbekannten zusammengeschlagen und ausgeraubt

Karlsruhe – Ein 35-jähriger Mann geriet am Freitagabend in einer

Karlsruher Wohnung in Streit mit einer Prostituierten, die daraufhin weitere

Hilfe verständigte. Wenige Sekunden später sollen zwei unbekannte Tatverdächtige

in die Wohnung gestürmt sein, die auf den Freier einschlugen, sein Handy und

Geldbeutel entrissen und ihn aus der Wohnung warfen.

Gegen 20.45 Uhr traf sich der Geschädigte in einer Mietwohnung in der östlichen

Kaiserstraße mit einer 19-jährigen Prostituierten. Dorthin hatten sich die

beiden über ein Internetportal zuvor verabredet. Als es während des Treffens zu

Unstimmigkeiten zwischen dem 35-Jährigen und der Frau kam, verließ diese das

Zimmer und informierte zwei weitere Frauen, die sich ebenfalls in der Wohnung

aufhielten, über den Streit. Kurze Zeit später sollen zwei unbekannte Männer,

bei denen es sich offensichtlich um Bekannte der Prostituierten handelte, die

Wohnung betreten haben. Ohne Zögern schlugen die beiden dem Freier zufolge auf

diesen ein und forderten Bargeld. Dann hätten sie ihm unter weiteren Schlägen

sein Handy und seine Geldbörse abgenommen. Letztendlich sei der Geschädigte

gewaltsam aus der Wohnung befördert worden. Von dort lief er hilfesuchend zu

einem benachbarten Schnellimbiss und erstatte im Anschluss Anzeige beim

Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz.

Noch am Abend durchsuchten Polizeibeamte die fragliche Wohnung, trafen dort

zunächst aber niemanden mehr an. Auch vom Raubgut fehlte jede Spur. Um 02.00 Uhr

kehrten die Beamten erneut zu der Wohnung zurück, trafen dort die 19-jährige

Prostituierte an und brachten sie zur Identitätsfeststellung auf das

Polizeirevier. Bei der Durchsuchung ihrer Gepäckstücke fanden die Polizisten

rund acht Gramm Marihuana. Die Frau wurde nach zweifelsfreier Klärung ihrer

Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihr Mobiltelefon behielten die

Polizeibeamten zur weiteren Aufklärung der im Raum stehenden Straftaten ein.

Neben dem Raubdelikt zum Nachteil des 35-jährigen Freiers und des

Drogenverstoßes ermittelt die Polizei nun auch wegen verbotener Prostitution.

Aufgrund der anhaltenden infektionsschutzrechtlichen Beschränkungen sind solche

Dienstleitungen derzeit nicht zulässig.

Der Geschädigte konnte die Angreifer lediglich als „arabischstämmig“

beschreiben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung

zu setzen.

Bad Schönborn – Mann wird nach Beziehungsstreit in Gewahrsam genommen und widersetzt sich Polizisten

Karlsruhe – Am Sonntagabend musste die Polizei zu einem Streit in einer

Wohnung in Langenbrücken anfahren und einen aggressiven Mann abführen.

Gegen 18.20 Uhr meldete eine Zeugin einen lauten Streit in einer Wohnung in der

Huttenstraße, bei dem es auch zu körperlicher Gewalt gekommen sein soll. Die

alarmierte Polizei traf vor Ort die 54-jährige Bewohnerin sowie deren

63-jährigen Lebensgefährten an. Beide wirkten nicht unerheblich alkoholisiert,

was sich bei einer späteren Atemalkoholuntersuchung bestätigte. Mithilfe der

Polizei wurde der Mann, der nicht dauerhaft in der Wohnung lebt, des Platzes

verwiesen. Dabei provozierte und beleidigte er die eingesetzten Beamten und

musste letztendlich unter Anwendung unmittelbaren Zwangs in Gewahrsam genommen

werden. In der Gewahrsamseinrichtung warf er mit seinen Sandalen nach den

Polizisten.

Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde der 63-Jährige um 22.23 Uhr wieder auf

freien Fuß entlassen. Mit der Bahn trat er seinen Heimweg an – das Fahrtgeld

hatte ihm zuvor seine Lebensgefährtin ausgelegt. Der Mann muss nun mit einem

Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte

sowie wegen Beamtenbeleidung rechnen.

Oberderdingen – Unfall unter der Beeinflussung von Alkohol verursacht

Karlsruhe – Ein 37-jähriger Opel-Fahrer kam am Samstag gegen 02:30 Uhr in

Oberderdingen, auf einem Zubringer zur Bundesstraße 293, alleinbeteiligt von der

Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte im Anschluss mit einem

Verkehrszeichen. Er verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 200 Euro. Im

Anschluss entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Offenbar

blieb bei der Kollision das Kennzeichen des verunfallten Pkw liegen. Eine Zeugin

meldete den Vorfall der Polizei. Der Unfallverursacher kam zur Unfallstelle

zurück, um sein Kennzeichen einzusammeln. Er wurde von Beamten des

Polizeireviers Bretten festgestellt. Bei einem im Anschluss durchgeführten

Alkoholtest wies er rund 1,2 Promille auf. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Karlsruhe – Mitfahrerin auf Fahrrad bei Sturz schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen zog sich am frühen Sonntagmorgen eine

erheblich alkoholisierte 20-Jährige bei einem Sturz zu. Ein 17-Jähriger wollte

die stark alkoholisierte 20-Jährige kurz vor 03.00 Uhr mit seinem Fahrrad nach

Hause fahren. Hierzu setze sich die junge Frau auf den Lenker des Fahrrades und

er 17-Jährige fuhr los. Nach kurzer Fahrstrecke hielt er in der Baumeisterstraße

an, um die 20-Jährige absteigen zu lassen. Hierbei stolperte die junge Frau und

stürzte vorüber auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte ins

Krankenhaus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als

3,2 Promille.

Linkenheim-Hochstetten – Polizei sucht Flüchtigen nach Straßenverkehrsgefährdung

Karlsruhe – Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Samstagabend auf

der Bundesstraße 36 Abfahrt Hochstetten, beim dortigen Kreisverkehr.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr gegen 18.10 Uhr ein 17 Jahre alter

Rollerfahrer gemeinsam mit seinem Sozius die B 36 von Karlsruhe kommend in

Richtung Graben-Neudorf. Als er die Abfahrt Hochstetten auf die L 602 nutzen

wollte wurde er noch auf der B 36 von einem bislang unbekannten Autofahrer

überholt. Hierbei brüllte der Pkw-Fahrer in aggressiver Weise aus seinem

Fahrzeug. Im Anschluss fuhr der Autofahrer die Abfahrt zur L 602 und hielt an

einem dortigen Feldweg sein Fahrzeug an. Als der Rollerfahrer in Höhe dieses

Feldweges war, stellte sich der Fahrer auf die Straße und versuchte durch

Versperren des Weges das Duo an der Weiterfahrt zu hindern. Daraufhin setze der

17-Jährige seine Fahrt, nachdem er ausgewichen war fort. Während des Ausweichens

griff der bislang Unbekannte nach dem T-Shirt-Ärmel des Sozius. Jedoch entglitt

ihm dieser.

Bei dem Unbekannten Fahrzeugführer soll es sich um einen 30 – 35 Jahre alten

Mann gehandelt haben. Er war in Begleitung einer brünetten Frau. Er hatte dunkle

Kurzhaarfrisur, ein breites Gesicht, und einen muskulösen Körperbau. Er trug ein

weißes Tanktop und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Der Mann war mit

einem Cabriolet der Marke Audi oder BMW mit Karlsruher Kennzeichen unterwegs.

Zeugen die Angaben über den Fahrzeugführer oder über den Vorfall machen können

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer

07256 92390 zu melden.

Karlsruhe – Hoher Sachschaden nach Brand von vier Fahrzeugen

Karlsruhe – Am frühen Samstag- und frühen Montagmorgen wurden vier

Fahrzeuge durch Brände zerstört und ein Sachschaden von geschätzten 200.000 Euro

verursacht.

Am Samstag kurz nach 03.00 Uhr meldete ein Zeuge zwei brennende Pkw in der

Steinhäuserstraße. Die Feuerwehr konnte die beiden Fahrzeuge löschen. Die nicht

mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zwei hochwertige

Fahrzeuge brannten am Montag gegen 02.45 Uhr bei einem Autohaus in der

Grünhutstraße in Knielingen.

Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus

und bittet um Hinweise. Personen die zu den Brandzeiten im Bereich der Brandorte

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Pfinztal- Vermutlich glimmende Zigarette verursacht Dachstuhlbrand

Karlsruhe – Vermutlich Aufgrund einer noch klimmenden Zigarette im

Aschenbecher, kam es am Sonntagmorgen in Berghausen zu einem Dachstuhlbrand, bei

dem ein Sachschaden von rund 80.000 Euro entstand. Glücklicherweise wurde dabei

keine Personen verletzt.

Gegen 07:10 Uhr wurde der Brand auf dem Balkon in der Bärenstraße durch die

Bewohnerin entdeckt, welcher sich über den Dachstuhl ausbreitete und letztlich

die Hälfte des Daches in Brand setzte. Die freiwillige Feuerwehr Pfinztal, die

mit 50 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen im Einsatz waren, brachten die Flammen

rasch unter Kontrolle. Die Dachgeschosswohnung wurde durch da Feuer unbewohnbar.

Bruchsal – 22-Jährige entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Bruchsal – Eine 22-Jährige ist am Sonntag gegen 01.30 Uhr in der

Bruchsaler Wilderichstraße ins Schleudern geraten und fuhr gegen einen geparkten

Pkw. Anschließend fuhr sie weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in

Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern.

Beamte des Polizeireviers Bruchsal stellten das unfallbeschädigte Fahrzeug nebst

Fahrerin im Zuge der Fahndung bei einem Parkplatz in der Bleichstraße fest. Die

junge Frau räumte schließlich ein, den Verkehrsunfall verursacht zu haben und

gab an, aufgrund eines Schocks weitergefahren zu sein. Ein Alkoholtest hatte

keinen Alkoholeinfluss ergeben. Wegen der Höhe des Fremdschadens musste ihr

Führerschein dennoch vorläufig einbehalten werden. An ihrem Fahrzeug liegt der

Schaden bei geschätzten 3.000 Euro.

Karlsruhe – Einbrecher scheitern an Eingangstür

Karlsruhe – An der Eingangstür einer in der Bahnhofstraße gelegenen

Beratungsstelle sind zwei unbekannte Täter in der Nacht zum Montag bei ihrem

Einbruchsversuch gescheitert. Zunächst wollten sie die Tür gegen 04.05 Uhr

aufhebeln. Als dies misslang, warfen sie eine Gehwegplatte gegen den Glaseinsatz

des Zugangs. Trotzdem waren sie wohl aufgrund guter Sicherung nicht ins Innere

gelangt.

Eine Zeugin sah noch zwei schwarz gekleidete Männer mit gleichfalls schwarzem

Mund-Nasen-Schutz flüchten. Beide sind von schlanker Statur und etwa 180 cm

groß. Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter

0721/666-3411entgegen.

Karlsruhe – Radfahrer gegen Autotür gefahren

Karlsruhe-Durlach – Als am Sonntag gegen 22.10 Uhr ein 53-jähriger

Autofahrer seinen Pkw in der Durlacher Pfinztalstraße geparkt hatte und die

Fahrertür öffnete, übersah einer einen 31 Jahre alten Radfahrer. Dieser stieß

mit seiner rechten Körperseite sowie mit seinem Fahrradpedal gegen die Tür und

stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen unbekannten Ausmaßes an der Schulter zu

und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Am Pkw war ein Schaden von

geschätzten 2.000 Euro entstanden.

Karlsruhe – Frau von Fahrrad gestürzt

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag bei dem

eine 27-Jahre alte Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Dabei zog sie sich

schwere Verletzungen zu und musste mit dem alarmierten Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht werden.

Die Radlerin war gegen 15:45 Uhr, auf dem Fuß-und Radweg von der Jägerhausstraße

kommend in Richtung Leipziger Allee unterwegs. Kurz vor der dortigen

Unterführung verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und prallte gegen die

Betonwand. In der Folge stürzte sie zu Boden und zog sich dabei schwere

Verletzungen zu. Ob die Schwerverletzte aufgrund Einwirkung alkoholischer

Getränke stürzte bedarf weiterer Ermittlungen.

Karlsruhe – Autofahrerin kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe – Eine leicht verletzte Autofahrerin sowie einen Sachschaden in

Höhe von geschätzten 26.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich

am Samstagabend an der Kreuzung Michiganstraße / Erzbergerstraße ereignet hat.

Gegen 18.23 Uhr fuhr eine 48-jährige Hyundai-Fahrerin auf der Michiganstraße und

musste an der roten Ampel des Bahnübergangs halten. Vermutlich aufgrund der

tiefstehenden Sonne dachte sie, das Rotlicht wäre erloschen und fuhr an. Hierbei

kam es zum Zusammenstoß mit der Straßenbahn, welche die Erzberger Straße in

Richtung Neureut befuhr. Durch die Kollision wurde die Autofahrerin leicht

verletzt und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Bretten – Zwei Außenspiegel an Pkw beschädigt

Karlsruhe – Am frühen Samstagmorgen beschädigte ein bislang Unbekannter

die Außenspiegel an zwei geparkten Fahrzeugen.

Kurz vor 04:00 Uhr wurde der Polizei von einem Zeugen mitgeteilt, dass ein Mann

in der Brettener Hirschstraße gegen die geparkten Fahrzeuge treten würde. Trotz

einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von dem Täter bislang jede Spur. Der

Flüchtige war ca. 180 cm groß, schlank, hatte kurze Haare und einen dunklen

Teint.

Zeugen oder weiter Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten

unter der Telefonnummer 07252 50460 in Verbindung zu setzen.

Bretten – Zwei Außenspiegel an Pkw beschädigt

Karlsruhe – Am frühen Samstagmorgen beschädigte ein bislang Unbekannter

die Außenspiegel an zwei geparkten Fahrzeugen.

Kurz vor 04:00 Uhr wurde der Polizei von einem Zeugen mitgeteilt, dass ein Mann

in der Brettener Hirschstraße gegen die geparkten Fahrzeuge treten würde. Trotz

einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von dem Täter bislang jede Spur. Der

Flüchtige war ca. 180 cm groß, schlank, hatte kurze Haare und einen dunklen

Teint.

Zeugen oder weiter Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bretten

unter der Telefonnummer 07252 50460 in Verbindung zu setzen.

Graben-Neudorf- 200.000 Euro Sachschaden nach Brand eines Einfamilienhauses

Karlsruhe – Zu einem Brand eines Einfamilienhauses kam es am Freitagabend

in der Friedenstraße in Neudorf, bei dem glücklicherweise niemand verletzt

wurde. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Kurz vor 18:00 Uhr wurde das Feuer durch eine Anwohnerin entdeckt. Beim

Eintreffen der Feuerwehr stand bereits der Balkon des Hauses in Vollbrand. Trotz

des raschen Einschreitens der Freiwilligen Feuerwehr Graben-Neudorf konnte ein

Ausbreiten des Feuers nicht verhindert werden, sodass die komplette nördliche

Gebäudeseite in Vollbrand stand. Gegen 01.00 Uhr wurde erneut Rauch

festgestellt. Die Feuerwehr konnte ein Glutnest in einem Holzbalken feststellen

und rasch löschen. Das Gebäude wurde durch das Feuer unbewohnbar. Die

Hausbewohner konnten bei Verwandten untergebracht werden.

Karlsbad-Spielberg – Fahrer eines weißen Porsche-Cabrios nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsbad-Spielberg – Nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der

Albtalquerspange der Kreisstraße 3585 zwischen Spielberg und Fischweier unter

Beteiligung eines weißen Porsche sowie eines Radfahrers sucht das Polizeirevier

Ettlingen den geflüchteten Porsche-Fahrer.

Bisherigen Feststellungen der Polizei zufolge war der 51 Jahre alte Radfahrer

gegen 18.15 Uhr auf der K 3585 in Richtung Spielberg unterwegs. In einer

scharfen Kurve kam ihm ein weißes Porsche-Cabrio in Richtung Fischweier

entgegen, das aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten war.

Der Zweiradfahrer konnte zwar noch einer Kollision ausweichen, stürzte in der

Folge aber eine Böschung hinunter und blieb dort geraume Zeit bewusstlos liegen.

Der Porsche-Fahrer fuhr ungeachtet dessen weiter.

Erst nach der Verständigung einer Bekannten konnte der 51-Jährige von der Frau

in einem Bach liegend aufgefunden werden. Der Verletzte kam anschließend in ein

Krankenhaus. Glücklicherweise kam er wohl mit Prellungen und Schürfungen davon.

Wer Hinweise zum Fahrer des weißen Porsche-Cabrios geben kann, wird gebeten,

sich unter 07243/32000 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.

Stutensee – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 3539

Karlsruhe – Ein schwer verletzter Rollerfahrer sowie ein Sachschaden von

rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend

auf der Kreisstraße 3559 ereignet hat.

Gegen 17:15 Uhr fuhr der 35-Jahre alte Unfallverursacher mit seinem VW

Transporter auf der K 3539 aus Richtung Waldbrücke kommend in Richtung Staffort.

In Höhe der Zufahrt zur Kläranlage verlangsamte der vor ihm fahrende 71-jährige

Rollerfahre seine Fahrt, um nach rechts abzubiegen. Dies erkannte der 35-Jährige

zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den Roller auf. In der Folge stürzte der

Zweiradfahrer zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, sodass er mit

einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Für die

Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die K 3539 voll gesperrt werden.

Karlsbad – Unfallflucht mit verletztem Radfahrer

Karlsbad – Am Samstag gegen 18.15 Uhr befuhr ein 51jähriger Radfahrer die

K3585 (Albtalquerspange) von der L564 in Richtung Spielberg. In einer scharfen

Linkskurve kam ihm ein weißes Porsche Cabriolet auf seiner Fahrspur entgegen.

Nur durch sofortiges Ausweichen konnte der Radfahrer eine Kollision mit dem

Sportwagen verhindern. Durch die Ausweichbewegung stürzte er jedoch eine

Böschung hinunter. Hierdurch zog er sich Verletzungen zu, die in einem

Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Porschefahrer entfernte sich von der

Unfallstelle, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem

Porsche machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen

unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.