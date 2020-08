Mannheim-Schönau: Unbekannte beim Diebstahl eines Motorrollers gestört – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schönau (ots) – Am frühen Samstagmorgen verständigte ein Zeuge die

Polizei, da er im Stadtteil Schönau zwei Unbekannte dabei beobachtete, wie sie

einen Roller stehlen wollten. Das Duo schafften einen Motorroller von seinem

ursprünglichen Abstellplatz in der Friedrich-Dürr-Straße weg, um im Verborgenen

die Lenkersperre zu überwinden. Hierbei wurden sie jedoch von dem Zeugen

überrascht und flüchteten auf einem weiteren Roller, den sie bereits mitgeführt

hatten.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Blonde längere Haare

Schmale Statur

Trug weiße Oberbekleidung und weiße Jeans sowie eine weiße

Basecap

Täter 2:

Dünne Statur

Südosteuropäisches Aussehen

starke Akne

trug dunkle Kleidung und eine dunkle Basecap

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: angebliche Messerstecherei – eine Person schwer verletzt – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim – Am Sonntagnachmittag waren im Stadtteil Neckarstadt zwei Männer

in Streit geraten, in dessen Verlauf ein 34-jähriger Mann schwere Verletzungen

durch ein Messer erlitt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren die beiden Männer in einem Lokal in der

Mittelstraße in Streit geraten, der in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei kam es

zum Gerangel, wobei die beiden Kontrahenten zu Boden fielen. Hierbei seien dann

die Verletzungen des 34-Jährigen entstanden. Der Verletzte wurde in ein

Krankenhaus eingeliefert, wo er sich einer Notoperation unterziehen musste.

Beide Beteiligten standen bei dem Vorfall deutlich unter Alkoholeinfluss.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird nicht von einer vorsätzlichen Tat

ausgegangen. Der 34-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen des Fachdezernats beim

Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Mannheim-Oststadt: Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Am frühen Sonntagmorgen legten unbekannte Täter im Stadtteil

Oststadt einen unbeleuchteten eScooter auf einem Radweg ab, sodass zwei

Fahrradfahrer zu Sturz kamen und sich leicht verletzten. Die Unbekannten legten

das Elektrokleinstfahrzeug quer über den Radweg. Zwei Fahrradfahrer erkannten

gegen 1 Uhr das unbeleuchtete Fahrzeug nicht und stürzten darüber. Ein dritter

Radfahrer konnte noch rechtzeitig bremsen. Ein 35-jähriger Fahrradfahrer verlor

zwei Schneidezähne, ein weiterer 35-Jähriger zog sich Schürfwunden zu. Beide

wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

auf Personen geben können, die den Roller auf dem Radweg abgelegt haben, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu

melden.

Mannheim: Überwachungsmaßnahmen der Mannheimer Polizei am Wochenende

Mannheim – Aufgrund der erwarteten guten Witterung und des damit

verbundenen erhöhten Besucheraufkommens wurden die frei zugänglichen Badeseen in

Vogelstang und Rheinau am Samstag und am Sonntag hinsichtlich Parkverstößen aber

auch der Einhaltung der Corona-Regelungen und des Grillverbots überwacht. Dabei

konnte an beiden Tagen lediglich geringes Besucheraufkommen rund um die Badeseen

festgestellt werden. Rund 40 Autofahrer mussten wegen verkehrswidrigem Parken

beanstandet werden. Darüber hinaus wurden im Bereich des Vogelstang-Sees 15

Personen auf das bestehende Grillverbot aufgrund der Trockenheit (Waldbrandstufe

4) hingewiesen. 18 Personen mussten hinsichtlich des Verbots des Rauchens von

Shishas im dortigen Bereich sensibilisiert. Mit den Personen wurden aufklärende

Gespräche geführt, sodass sich diese einsichtig und kooperativ verhielten.

Darüber hinaus war die Verkehrspolizei auch in der Mannheimer Innenstadt

hinsichtlich der Poser-Problematik bis in die Nachtstunden unterwegs. Hierbei

kontrollierten die Beamten zahlreiche auffällige Verkehrsteilnehmer und stellten

nachfolgende Sachverhalte fest:

An sechs Fahrzeugen waren Veränderungen vorgenommen worden, die zum Erlöschen

der Betriebserlaubnis führten Zwei Autos und ein Motorrad wurden zur eingehenden

Untersuchung sichergestellt Gegen fünf Verkehrsteilnehmer wurden

Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verursachens unnötigen Lärms gefertigt

Darüber hinaus wurden zahlreiche Verstöße gegen die StVO (Parken, Rotlicht und

Benutzung Mobiltelefon) und die StVZO festgestellt und entsprechend geahndet.

All diese Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Steigerung des subjektiven

Sicherheitsempfindens und zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit werden

fortgesetzt.

Mannheim-Neckarstadt / Messerstecherei / Eine Person schwer verletzt

Mannheim – Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am

Sonntagnachmittag in der Neckarstadt wurde einer der Kontrahenten mit einem

Messer schwer verletzt und in ein Krankehaus eingeliefert. Der Täter wurde

festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.