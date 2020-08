Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Mann „regelt“ Verkehr und geht auf Polizeibeamte los.

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag „regelte“ in Ilvesheim ein 51-jähriger

Mann zunächst den Verkehr und ging nach seiner Festnahme auf zwei Polizeibeamte

los. Ein Zeuge verständigte gegen 14.20 Uhr die Polizei, da an der Kreuzung

Brückenstraße/Schlossstraße ein 51-Jähriger am dortigen Kreisverkehr den Verkehr

regeln und Fahrzeuge anhalten würde. Beim Eintreffen einer Polizeistreife

konnten diese beobachten, wie der Mann mehrfach zu Boden stürzte. Bei einem

ersten Kontakt saß der Mann in einem Blumenbeet und zeigte sich einsichtig und

reumütig. Ein Alkoholtest ergab zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 2,8 Promille.

Kurz darauf erhob er sich, ballte die Faust und schlug nach einem Beamten.

Dieser konnte den Angriff zwar abwehren, verletzte sich aber dabei. Im

Krankenhaus, wo die durch die Stürze erlittenen Verletzungen behandelt wurden,

schlug der Mann nach einem anderen Beamten. Dieser konnte den Schlag ebenfalls

abwehren. Während dem Transport zum Polizeirevier Ladenburg spuckte der

51-jährige den Polizeibeamten ins Gesicht und gegen den Körper. Zudem beleidigte

er sie mit unflätigen Begriffen.

Gegen den 51-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte,

Körperverletzung, versuchte Körperverletzung sowie Beleidigung ermittelt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine Fachklinik

eingeliefert.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch am Bahnhof Wiesloch/Walldorf – Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Samstag 14:00 Uhr und Montag 04:00

Uhr, wurde in das Bahnhofsgebäude in der Staatsbahnhofstraße eingebrochen, in

dem sich eine Bäckerei, eine Buchhandlung und Büroräume der Deutschen Bahn

befinden. Unbekannte Täter hebelten eine Metalltüre auf und drangen so in das

Gebäude ein. Alle Räume wurden durchwühlt und durchsucht. Ob etwas entwendet

wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der

Telefonnummer 06222-57090 zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Fahrzeugkontrolle Drogen entdeckt – Fahrer unter Drogeneinfluss

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr wurde ein

19-jähriger VW-Fahrer auf der B37 in Richtung Hirschhorn einer Fahrzeugkontrolle

unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen

stand, sowie auch in Besitz von einer geringen Menge Haschisch war. Die

Schlüssel des PKWs wurden sichergestellt, der junge Mann wurde nach Beendigung

der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen

das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag kam es zwischen 09:30

Uhr und 14:20 Uhr auf einem Hotelparkplatz in der Schloßstraße zu einer

Unfallflucht. Ein unbekannter Täter beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen

VW Golf und entfernte sich anschließend einfach vom Unfallort. Aufgrund der

Schäden am VW dürfte der Verursacher einen weißen PKW gefahren sein. Der

Sachschaden beträgt ca. 2.500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-6900 zu melden.

Hockenheim: Unfallflucht mit hohem Sachschaden; Zeugen gesucht

Hockenheim – Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt das

Polizeirevier Hockenheim gegen den noch unbekannten Fahrer eines dunklen BMW.

Der Unbekannte soll am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.40 Uhr, in der

Philipp-Schwab-Straße, aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und

gegen einen geparkten Nissan geprallt sein. Durch den Aufprall wurde der Nissan

noch auf einen davorstehenden Mercedes geschoben. An beiden Fahrzeugen entstand

dabei ein Sachschaden von insgesamt 10.000.- Euro.

Anwohner wurden durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam und

beobachteten, wie ein dunkler BMW in Richtung Schwetzinger Straße davonfuhr.

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, wurde ein unfallbeschädigter schwarzer

BMW auf einem Parkplatz in der „Unteren Mühlstraße“ aufgefunden. Ersten

Erkenntnissen zufolge, dürfte es sich dabei auch um das verursachende Fahrzeug

handeln.

Weitere Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer sind über den Fahrzeughalter

bereits aufgenommen. Weitere Zeugen, die Hinweise darüber geben können, wer den

dunklen BMW nach dem Unfall auf dem Parkplatz abstellte, bzw. wie viele Insassen

sich im Fahrzeug befanden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim,

Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Ölteppich in der Steinach / Zeugenaufruf!

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis – Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt

derzeit wegen einer Gewässerverunreinigung, die am Sonntagnachmittag gegen 15

Uhr in der Steinach festgestellt worden ist. Ein Ölfilm zog sich ab dem Bereich

der Schneidmühlstraße mehrere einhundert Meter die Steinach entlang. Die

Feuerwehren Schönau und Neckarsteinach waren im Einsatz und errichteten

Ölsperren. Über Schäden der Flora und Fauna liegen bislang keine Informationen

vor.

Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht, weshalb das Polizeirevier

Neckargemünd nun Zeugen sucht, die sachdienliche Hinweise geben können, oder

verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schneidmühlstraße gemacht haben.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06223/9254-0 entgegengenommen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch im Bahnhof Eberbach / Zeugen gesucht!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Samstagmorgen brachen Unbekannte

gegen 5 Uhr in den Service-Store der Deutschen Bahn im Bahnhof Eberbach ein. Der

oder die Täter warfen dazu die Glasschiebetür mit Granitsteinen ein (Größe etwa

11 x 10 cm) und entwendeten nach ersten Erkenntnissen aus dem Verkaufsraum

mehrere Zigarettenpackungen und andere Genussmittel im Wert von insgesamt knapp

100 Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und

sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Ebenso

versuchen die Ermittler herauszufinden, woher die Granitsteine stammen. Hinweise

zu der Tat und zu den Steinen werden unter der Rufnummer 06271/9210-0

entgegengenommen.

Ingelheim-Frei Weinheim – Mann entblößt sich vor Jugendlichen, Zeugen gesucht

Ingelheim-Frei Weinheim – Freitag, 31.07.2020 16:15 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann entblößt sich am Freitagnachmittag vor zwei

14-jährigen Mädchen. Als der Mann gegen 16:15 Uhr zum Fei-Weinheimer Strandbad

kommt, legt er sich in unmittelbare Sichtnähe zu den bereits dort liegenden

Mädchen. Die Öffnung seines grün/grauen Wurfzelts ist auf die beiden Mädchen

gerichtet, als er sich im Genitalbereich entblößt und eindeutige Handlungen an

sich vornimmt. Die beiden Mädchen fahren aus Angst zunächst nach Hause zu den

Eltern und verständigen von dort aus die Polizei. Der Mann kann von den Beamten

der Ingelheimer Polizeiinspektion nicht mehr angetroffen werden. Der Mann kann

von den Mädchen beschrieben werden als ca. 50-60 Jahre alt, wenige, graue, kurze

Haare und Brillenträger. Er war mit einem grauen T-Shirt bekleidet und führte

neben der grün/grauen Strandmuschel ein dunkles Fahrrad mit sich. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an

die Polizei übermittelt werden.

Hockenheim/B39/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw auf B 39 umgekippt / Fahrbahn derzeit gesperrt

Hockenheim/B39/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag kam es gegen 08:20 Uhr zu

einem Verkehrsunfall auf der B39 zwischen Hockenheim-Talhaus und der Abzweigung

nach Ketsch, bei dem ein Lkw umgekippt ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist

kein weiterer Verkehrsteilnehmer in den Unfall involviert. Die B 39 ist zwischen

der Abzweigung K 4250 und der Einmündung zur L 722 derzeit voll gesperrt. Die

Unfall-/ und Bergungsmaßnahmen sind in vollem Gange. Der Lkw-Fahrer ist mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert worden. Über die

Verletzungen liegen keine Informationen vor.

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Einsatz des Polizeihubschraubers

Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis – Derzeit fahnden wir mit Hilfe eines

Polizeihubschraubers nach einer verdächtigen Person im Bereich Heddesheim.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenlaube in Vollbrand

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) – Über Notruf wurde durch mehrere Passanten

am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr ein stark rauchender Brand in der

Kleingartenanlage am verlängerten Ohrsbergweg in Eberbach gemeldet. Als die

Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand eine Gartenhütte bereits in Vollbrand.

Das Feuer griff zudem schon auf eine daneben befindliche Gartenlaube über. Ein

abbrennen dieser konnte jedoch durch die Feuerwehr verhindert und der Brand

schnell gelöscht werden. Es wurde keine Personen verletzt. Eine Gartenhütte

brannte vollständig aus, während die zweite Hütte dadurch ebenfalls in

Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000

Euro. Nach bisherigen Kenntnisstand wurde der Brand durch nicht ordnungsgemäß

entsorgte Grillkohle entfacht. Die weiteren Ermittlungen werden durch das

Polizeirevier Eberbach geführt. Während den Löscharbeiten kam es zu keinen

Verkehrsbehinderungen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Frisörkontrollen im Rahmen der Corona-Verordnungen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Aufgrund wiederholter Verstöße gegen die

Corona-Verordnung (CoronaVO) wurden am Donnerstag in der Zeit von 13.00 Uhr bis

14:30 Uhr durch den städtischen Vollzugsdienst unter der Leitung des

Gewerbeamtes der Stadt Sinsheim, Kontrollen in Frisörgeschäften im Stadtgebiet

durchgeführt. Die behördlichen Maßnahmen wurden durch Polizeibeamte des

Polizeireviers Sinsheim und des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt.

Bei der Stadt Sinsheim waren mehrere Beschwerden eingegangen, dass in einigen

Frisörgeschäften gegen die Corona-Verordnungen verstoßen wird.

Die Kontrollen ergaben nun, dass die Maskentragepflicht in den Frisörgeschäften

überwiegend eingehalten wurde. Deutliche Mängel wurden aber im Bereich der

Hygienevorschriften, insbesondere in Bezug auf das Vorhandensein eines

Hygienekonzeptes festgestellt. Des Weiteren waren Verstöße gegen die Pflicht der

Erhebung von Kundendaten festzustellen. Bei der angeschlossenen Kontrolle eines

Lebensmittelgeschäfts wurden durch den Vollzugsdienst Verstöße gegen die

Maskentragepflicht sowohl bei Kunden, als auch bei Beschäftigten festgestellt.

Die Stadt Sinsheim plant auch künftig in Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier

Sinsheim weitere Kontrollen nach der CoronaVO durchzuführen.