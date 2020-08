Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr ereignete sich an

der Kreuzung Schurmanstraße/Thibautstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem

Fahrradfahrer und zwei Fußgängern. Ein 25-jähriger war mit seinem Fahrrad auf

der Schurmanstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung zur

Thibautstraße übersieht er ein Ehepaar und kollidiert mit diesem. Der 72-jährige

Mann wird hierbei schwer verletzt, seine 63-jährige Frau leicht. Der Fußgänger

wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Heidelberg: Mobile Alkoholkontrollen von E-Scooter-Fahrern

Heidelberg – In der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie Sonntag auf Montag

wurden in der Zeit von 23.30-02.00 Uhr in der Innenstadt mobile

Alkoholkontrollen insbesondere von E-Scooter-Fahrern durchgeführt.

Während in der Nacht zum Sonntag sechs alkoholisierte Rollerfahrer auffielen,

waren es in der Nacht zum Montag deren drei.

Bei drei Personen spiegelten die Vortests erhebliche Alkoholkonzentrationen

wieder -in einem Fall über 1,8 Promille-, weshalb von ihnen Blutproben entnommen

wurden. Bei allen anderen blieb es beim Alkoholtest.

Die jeweiligen Fahrerlaubnisbehörden werden nach Abschluss der Ermittlungen

informiert.