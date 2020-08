Unfall nach Missachtung der Vorfahrt

Kirn

Am 03.08.2020 gegen 08:10 Uhr wollte ein 25-jähriger PKW Fahrer vom Gelände des Rewe Marktes in die Dominikstraße einfahren. Hierbei übersah er den PKW einer 28-jährigen, der aus Richtung Kallenfelser Straße gefahren kam. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge leicht beschädigt. Den Unfallverursacher erwartet eine Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Nach Parkrempler geflüchtet – Hinweise erbeten

Bad Sobernheim

Im Zeitraum vom 01.08., 21:00 Uhr – 02.08., 15:00 Uhr wurde ein in der Königsberger Straße geparkter schwarzer Skoda von einem noch unbekannten ein- oder ausparkenden Fahrzeug an der linken Vorderseite touchiert. Die Polizeiinspektion Kirn erbittet sachdienliche Hinweise.

Diebstahl aus Altkleidercontainer – auf frischer Tat ertappt

Kirn

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr zwei Männer, die sich in verdächtiger Weise an den auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Kallenfelser Straße aufgestellten Altkleidercontainern zu schaffen machten. Die Dame verständigte unmittelbar die Polizei, welche wenige Minuten später die beiden verdächtigen Personen, einen 39-jährigen und einen 40-jährigen Mann, vor Ort antreffen konnte. Die beiden in der Region wohnenden Männer hatten bereits einen mit Altkleidern gefüllten Sack aus einem der Container gezogen und verstrickten sich in Widersprüche. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Seitlicher Zusammenstoß zwischen zwei PKW bei Warmsroth im Kurvenbereich – Unfallursache: Wespenstich

Warmsroth – K 37

Am Sonntag, 02.08.2020 gegen 13:10 Uhr kam es auf der K 37 zwischen Daxweiler und Warmsroth zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 59 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen verlor nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund eines zuvor erlittenen Wespenstichs und damit zusammenhängendem allergischen Schock in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden PKW eines 42 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Alzey-Worms. Das Fahrzeug des 42-jährigen überschlug sich dabei und kam im Straßengraben zum Stehen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kommt nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbricht eine Grundstückshecke und einen Zaun und bleibt in einem Feld stehen. Der 59-jährige wird mit dem Verdacht auf schwere Rückenverletzungen von der anwesenden Feuerwehr aus dem PKW geschnitten und in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Der 42-jährige und die im Fahrzeug befindlichen Kinder (6 und 7 Jahre alt) werden leicht verletzt in ein Krankenhaus nach Bingen verbracht. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 30.000 EUR liegen. Die K 37 muss für ca. 3 Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Stromberg, Warmsroth und Daxweiler waren im Einsatz.

Meldungen vom Wochenende

Etliche Ruhestörungen in lauer Sommernacht

Bad Kreuznach und umliegende Ortsgemeinden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Dienstgebiet der Polizei Bad Kreuznach erfreulicherweise zu fast keinen Straftaten. Nicht so erfreulich war allerdings, dass die Einsatzkräfte bis um 05:00 Uhr zu insgesamt 27 Ruhestörungen ausrücken mussten. Die Ruhestörungen verteilten sich nahezu auf das gesamte Dienstgebiet, der Schwerpunkt lag aber innerhalb der Kreisstadt und ihren Stadtteilen. Es handelte sich hierbei um kleine und große Familienfeiern, überlaute Gaststätten oder auch um private Ersatz-Partys für ausgefallene Musikfestivals (Nature One, Wacken Open Air usw.). Die meisten Störungen der Nachtruhe konnten von den Beamten*innen schnell und problemlos beendet werden. Den ein oder anderen hartnäckigeren Ruhestörer erwartet in den kommenden Tagen jedoch noch zusätzlich Post in Form einer Ordnungswidrigkeitenanzeige von seiner jeweils zuständigen Ordnungsbehörde. Verstöße gegen die Corona-Regeln konnten keine festgestellt werden. Abschließend bliebe der nicht neue Appell, dass man auch beim Feiern die Belange von Nachbarn und Anwohnern nicht völlig außer Acht lassen sollte!

Zaunpfosten umgefahren – Zeugen gesucht

Kirn

Vermutlich am Samstagvormittag stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen den Pfosten einer Grundstücksumzäunung im Eulenweg (Stadtteil Kallenfels). Die Polizeiinspektion Kirn erbittet sachdienliche Hinweise.

E-Bike aus Garage in Göllheim gestohlen.

Göllheim

Ein E-Bike der Marke Fischer wurde am 30.07.2020 in Göllheim im Verlaufe des Tages in einem Wohngebiet entwendet. Das Fahrrad hatte in einer möglicherweise offenen Garage gestanden und war vom Eigentümer nicht zusätzlich verschlossen worden. Das Fahrrad hatte einen Wert von über 1000 Euro. Es handelt sich um ein Herren-Mountain-Bike mit blau-weißem Fahrradrahmen und 9 Gängen. Hinweise nimmt die Polizei Kirchheimbolanden unter der 06352/9110 entgegen.

Flächenbrand in der Richard-Wagner-Str.

Anwohner meldeten eine Rauchentwicklung aus dem Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses. Daraufhin wurden die Löschbezirke Süd und Nord alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es nicht im Keller, sondern auf einer Grasfläche vor dem Kellerfenster auf etwa 2 m² brannte.

Die angerückten Kräfte löschten den Brand mit einem C-Rohr. Weitere zu dem Kellerbrand alarmierte Fahrzeuge der Löschbezirke Süd und Nord konnten die Anfahrt zur Einsatzstelle abbrechen. Was den Brand auslöste, war nicht bekannt. Der Einsatz war nach etwa 20 Minuten beendet.

Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach

Spabrücken

Am 01.08.20 gegen 02:00 Uhr befuhr ein 34 jähriger Mann mit einem Auto die K 29, von Münchwald kommend, in Richtung Spabrücken. Nach einer Linkskurve kam er, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin steuerte der Fahrer gegen, fuhr über beide Fahrspuren und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hier geriet das Auto in den Grünstreifen und überschlugt sich mehrfach. Der Pkw kam ca. 10 Meter weiter, in einem Maisfeld, auf den Rädern zum stehen. Der Fahrer klagte über Schmerzen im Rücken und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann gab an einem Tier ausgewichen zu sein. Am PKW entstand Totalschaden (ca. 5000 Euro).

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Kirn

Am 01.08.20, um 04.25h, versuchten zwei männl. Personen (vermutlich Jugendliche )in eine Gaststätte im Steinweg 2 in Kirn einzubrechen. Die beiden Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln und so in das Innere der Gaststätte zu gelangen. Hierbei wurden sie jedoch von einem Zeugen beobachtet und gestört. Die beiden Personen flüchteten im Anschluss von der Tatörtlichkeit. Der Zeuge konnte die beiden Personen wie folgt beschreiben: 1. Person

Zwei verletzte Männer nach Körperverletzungsdelikt

Bad Kreuznach

Zwei Männer im Alter von 28 und 26 Jahren wurden am 01.08.20 gegen 02:30 – 03:00 Uhr von fünf jungen Männern im Bereich des Bourger Platzes / Kreuzstraße in Bad Kreuznach angegriffen und geschlagen. Zeugen der Auseinandersetzung sollen sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671/8811-0 melden.

Personenkontrollen am Silbersee in Feilbingert

Feilbingert

Am 31.07.20 gegen 22:30 Uhr wurde der Polizei Bad Kreuznach mitgeteilt, dass im Naturschutzgebiet am Silbersee in Feilbingert Personen Wildcampen, Feuer machen und Hunde frei herumlaufen lassen würden. Vor Ort konnten von der Streife drei Gruppen (insgesamt 25 Personen) angetroffen werden. Freilaufende Hunde konnten nicht festgestellt werden. Zwei Gruppen hatten jedoch Zelte aufgestellt und waren augenscheinlich am campen. Eine Gruppe davon hatte auch Feuer gemacht. Die Personalien dieser beiden Gruppen wurden festgestellt der Verbandgemeinde Bad Kreuznach mitgeteilt. Diese entscheidet über mögliche Bußgelder.

Fahren unter Drogeneinfluss

Kirn, Steinweg

Am 31.07.2020, gegen 18.50 Uhr wurde in Kirn, Steinweg von der Polizeistreife ein 17jähriger Mofafahrer angehalten und kontrolliert. Der Jugendliche ist im Besitz einer gültigen Mofaprüfbescheinigung sowie einer Prüfbescheinigung für das „Begleitete Fahren ab 17“ für PKW´s.

Bei dem 17jährigen konnten im Rahmen der Kontrolle Auffälligkeiten hinsichtlich eines möglichen Drogenkonsums festgestellt werden. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC (Cannabis).

Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den 17jährigen erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahen wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie ein damit einhergehendes Strafverfahren gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Darüber hinaus wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt, welche entsprechende Maßnahmen in eigener Zuständigkeit treffen kann.

Mehrfacher Pkw-Überschlag auf der B41 – Vollsperrung

Waldböckelheim, B41

Am Freitagabend kam es gegen 18:40 Uhr auf der B41, in Höhe Waldböckelheim, zu einem spektakulären Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Bad Kreuznach war auf der B41 in Richtung Kirn unterwegs gewesen. In Höhe Waldböckelheim kam die 28-Jährige in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich die 28-Jährige mehrfach mit ihrem Pkw. Dieser kam schließlich auf einem Fahrradweg neben der B41 auf den Rädern zum Stehen. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw der 28-Jährigen entstand Totalschaden. Die B41 musste während der Unfallaufnahme für die Dauer von einer Stunde gesperrt werden. Eine Umleitung durch die Ortslage Waldböckelheim funktionierte problemlos. Im Einsatz waren neben der Polizei Bad Kreuznach auch die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber.

Räuberischer Diebstahl in Wohnung – Dieb flüchtete mit Beute

Bad Kreuznach, Engelsgasse

Am Freitag kam es gegen 18:15 Uhr in der Engelsgasse zu einem räuberischen Diebstahl eines W-Lan-Routers und eines CD-Players. Der 26-jährige Geschädigte traf beim Betreten seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf den bis dato unbekannten Täter. Der Täter attackierte den Geschädigten sofort und verletzte diesen leicht durch einen Griff an den Hals. Anschließend flüchtete der Täter per Fahrrad mit den genannten Gegenständen. Die Polizei Bad Kreuznach konnte den Täter schließlich während Fahndungsmaßnahmen in der Wilhelmstraße festnehmen und das Diebesgut sowie eine größere Menge Bargeld unbekannter Herkunft sicherstellen. Bei dem Täter handelte es sich um einen amtsbekannten 33-Jährigen. Der 33-Jährige stand unter leichtem Alkoholeinfluss und hatte wohl vor der Tat auch Betäubungsmittel konsumiert. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er musste die folgenden Stunden in einer Polizeizelle verbringen.