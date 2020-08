Fund einer Sprenggranate aus dem zweiten Weltkrieg

Mainz-Kostheim – Am Sonntag, dem 02.08.20, gegen 19:40 Uhr wurde durch

einen Passanten am rechten Ufer der Lache / Floßhafen, gegenüber der Maaraue,

eine Sprenggranate aus dem zweiten Weltkrieg auf den Ufersteinen liegend,

aufgefunden. Der hinzugezogene Kampfmittelräumdienst stufte diese als

unproblematisch ein und transportierte sie sofort ab. Während der Maßnahme wurde

der Nahbereich des Fundortes durch zwei Streifen der Wasserschutzpolizeistation

Wiesbaden gesichert.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Mainz – Samstag, 01.08.2020, 19:10 Uhr bis 19:15 Uhr

Am Samstagabend parkt ein 19-jähriger Fahrer sein Auto in der Mittleren Bleiche

auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Zorngasse. Gegen 19 Uhr fährt eine

bislang unbekannte Person aus einer Ausfahrt und biegt nach links in die

Mittlere Bleiche ein. Dabei touchiert sie mit der linken Fahrzeugseite den

rechten Bereich der Heckstoßstange des geparkten Fahrzeugs und entfernt sich

anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der 19-Jährige kann den Unfallhergang beobachten, das Kennzeichen jedoch nicht

ablesen. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen weißen SUV der Marke

Mercedes oder BMW handeln, der durch eine circa 40-jährige Frau mit blonden

langen Haaren geführt wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mehrere Einbruchsdiebstähle in Autos

Mainz – Donnerstag, 30.07.2020, 17:15 Uhr bis Freitag, 31.07.2020, 09:00

Uhr

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag schlagen unbekannte Täter das

Seitenfenster eines in der Emmeranstraße abgestellten Autos ein. Sie entwenden

eine Jeansjacke, einen Bauchbeutel und ein Postpaket.

In diesem Zeitraum wird auch das Beifahrerfenster eines in der

Kaiser-Friedrich-Straße abgestellten Autos eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug

wurden Werbeartikel und eine Packung Schleifpapier entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Freitag, 31.07.2020, 04:20 Uhr

Am frühen Freitagmorgen meldet ein Mitteiler der Polizei, dass zwei Männer bei

einem in der Kaiserstraße geparkten Auto eine Scheibe einschlagen und in das

Fahrzeug eindringen würden. Kurz bevor die Polizei eintrifft flüchten die

Männer, können jedoch in unmittelbarer Umgebung angetroffen werden. Ein

Navigationsgerät, das die 41- und 42-jährigen Täter entwendeten, kann auf dem

Fluchtweg aufgefunden werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Einbruchsdiebstahl – Zigaretten entwendet

Mainz – Donnerstag, 30.07.2020, 19:15 Uhr bis Freitag, 31.07.2020, 07:30

Uhr

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen brechen unbekannte Täter in ein

Geschäft in Hartenberg-Münchfeld ein. Sie bohren den Schließzylinder auf und

entwenden Zigarettenschachteln im Wert eines fünfstelligen Betrages. Es liegen

keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Mainz, Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte

Mainz – Gleich drei Mal wurden Polizeibeamte am Wochenende von aggressiven

Personen angegriffen und verletzt.

Ein 24-jähriger, alkoholisierter Mann geriet in der Nacht auf Samstag mit einer

Gruppe Menschen am Rheinufer in Streit und attackierte diese. Anwesende

Polizeibeamte unterbanden dies und wurden dabei durch den aggressiven Mann ins

Gesicht geschlagen und ans Schienbein getreten. Er wurde in Gewahrsam genommen

und nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen.

Am frühen Freitagabend bat ein 54-jähriger Reisender aus Tirol Polizeibeamte am

Mainzer Hauptbahnhof um eine Wegauskunft. Im folgenden Gespräch steigerte er

sich in eine aggressive Stimmung und verließ am Ende trotz Platzverweis den

Bahnhofplatz nicht. Vielmehr griff er einen Polizeibeamten mit mehreren harten

Schlägen an und zielt mit einer Bierflasche in Richtung Kopf des Polizeibeamten.

Dieser kann den Schlag abwehren, erleidet dennoch leichte Verletzungen dabei.

Erst durch die Androhung des Tasers lässt er von seinem Angriff ab, legt sich

auf Anweisung flach auf den Boden und kann in Gewahrsam genommen werden.

Eine stark alkoholisierte 52-jährige Frau begeht am Samstagabend eine

Körperverletzung in einer Gaststätte in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs. Bei

der anschließenden polizeilichen Kontrolle verweigert sie die Angabe ihrer

Personalien und soll daher zur Dienststelle mitgenommen werden. Dabei lässt sie

sich durch die Polizeibeamten tragen, da sie selbst nicht gehen will. Beim

Tragen und später im Streifenwagen spuckt die Frau um sich und beißt nach den

Polizeibeamten. Einem Beamten fügt sie eine Bissverletzung zu. Ihr wird eine

Blutprobe entnommen. Sie bleibt bis Sonntagmorgen um sechs Uhr in Gewahrsam.

Alle Polizeibeamte erleiden leichte Verletzungen, können jedoch weiterhin ihren

Dienst verrichten. Gegen alle Beschuldigten werden Ermittlungsverfahren wegen

tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand, Körperverletzung oder

Beleidigung eingeleitet.

Widerstand am Hauptbahnhof Mainz – Bundespolizistin ins Gesicht gespuckt

Mainz – Nach einer Spuckattacke auf Brust, Hals und Gesicht der

Bundespolizistin, musste diese zur Blutentnahme und Untersuchung ins Klinikum

Mainz verbracht werden. Bei der Personalienfeststellung einer angeblich

hilflosen Person im Hauptbahnhof Mainz, am 1. August 2020, verhielt sich diese

den Beamten gegenüber sehr aggressiv. Beim Eintreffen der gerufenen

Rettungskräfte gestikulierte der Mann wild mit den Armen. Er spuckte gezielt in

Richtung des Gesichts der Polizistin und traf sie im Brustbereich, am Hals und

im Gesicht. Aufgrund der Widerstandshandlung wurde die Person zu Boden gebracht

und gefesselt. Um weitere Spuckattacken zu verhindern musste dem Mann ein

Spuckschutz übergezogen werden. Ein Verfahren wegen Köperverletzung wurde

eingeleitet.

Meldungen vom Wochenende

Brand im Mombacher Unterfeld

Mainz – (Mainz-Mombach) Am Sonntag, 02.08.20, um 01.40 Uhr gehen mehrere

Notrufe über einen Brand in den Mombacher Kleingärten im Unterfeld nahe der

Mainzer Landstraße ein. Vor Ort wird festgestellt, dass das Gartenhäuschen einer

48-Jährigen in Vollbrand steht. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar,

vermutlich ein technischer Defekt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Mainzer

Polizei unter 06131-65-4210 entgegen.

Verkehrskontrolle – Führerschein weg

Mainz – (Mainz-Mombach) Am Sonntag, 02.08.20, gegen 06.50 Uhr wird der

Führer eines Binger Pkw in der Industriestraße einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Als der 44-jährige Fahrer den Kofferraum öffnet, fallen aus einem

Eimer zwei leere Flaschen Wein. Da bei dem Mann deutlich Alkoholgeruch

wahrnehmbar ist, wird ein Atemalkoholtest angeboten, den er freiwillig

durchführt. Dieser ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 1,22 Promille. Eine

Blutprobe, eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt erfolgen und der Führerschein

wird beschlagnahmt.

Mit Schlagstock geschlagen – Zeugen gesucht

Mainz – (Mainz-Neustadt) Am Samstag 01.08.20 um 21.48 Uhr meldet ein

Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Hattenbergstraße, dass sein

38-jähriger Kollege angegriffen worden sei. Ein unbekannter Mann sei aus dem

Gebüsch gekommen und habe einen Schlagstock hinter dem Rücken hervorgezogen, in

Richtung dessen Oberkörpers geschlagen und ihn am Arm getroffen und leicht

verletzt. Als der Angreifer ein Messer zieht, flüchtet der 38-Jährige. Eine

Fahndung nach dem Angreifer verläuft erfolglos. Der Gesuchte wird wie folgt

beschrieben: ca. 40 Jahre alt, ca. 1,75-1,8 m groß, schwarze kurze Haare,

schwarzer Vollbart, oberkörperfrei, schwarze Shorts, aufgrund Sprache und

Erscheinungsbild eventuell türkisch-stämmig. Sachdienliche Hinweise nimmt die

Polizei Mainz unter 06131-65-4210 entgegen.

Radargerät beschädigt – Zeugen gesucht!

Mainz – (Mainz-Bretzenheim) Durch unbekannte Täter wird in der Nacht zum

Samstag ein durch die Polizei aufgestellter Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung

an der B40 in Höhe Mainz-Bretzenheim durch Farbschmierereien beschädigt. Das

Gerät war mehrere Stunden nicht einsatzbereit.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt; sachdienliche

Hinweise nimmt die Polizei unter der 06131-65-4310 entgegen.

Bäume und Büsche abgebrannt – Zeugen gesucht

Mainz – (Mainz-Hechtsheim) Samstag, 01.08.2020, gegen 16.30 Uhr, muss die

Mainzer Feuerwehr am Ortsrand von Hechtsheim, nahe der Hans-Stenner-Straße einen

„Buschbrand“ löschen. Vermutlich hat ein Schwedenfeuer den Brand ausgelöst. Eine

durch die Polizei durchgeführte Anwohnerbefragung ergibt Hinweise, dass kurz vor

dem Brandausbruch mehrere Jugendliche von der Brandstelle davongelaufen seien.

Am Gebüsch entsteht ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mainz unter der Rufnummer 06131-65-4310

entgegen.

Bitte seien Sie aufgrund der allgemeinen Trockenheit besonders achtsam beim

Umgang mit Feuer!

Ladendieb mit doppeltem Pech

Mainz – (Mainz-Bretzenheim) Ein 45 Jahre alter, aus Dortmund stammender

Mann, entwendet am Samstag, 01.08.2020, gegen 18 Uhr in einem Schuhgeschäft im

Gutenberg Center ein paar Flip-Flops. Er wird dabei vom Verkaufspersonal

beobachtet, verfolgt und festgehalten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellen

im rahmen der Personenüberprüfung fest, dass gegen den stark alkoholisierten

Ladendieb ein Haftbefehl besteht. Die Überstellung in die Justizvollzugsanstalt

konnte der Mann durch Zahlen der Geldstrafe noch abwenden; für den Diebstahl der

Flip-Flops erwartet ihn nun ein neues Strafverfahren.

Nach Körperverletzung Opfer gefolgt – jetzt ist der Führerschein weg!

Mainz – (Mainz-Altstadt, Mainz-Hechtsheim) Am Sonntagmorgen kommt es in

einem Club der Mainzer Altstadt zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer

29-Jährigen Mainzerin. Diese verlässt daraufhin den Club und tritt mit einem

Taxi den Heimweg an. Als sie merkt, dass der Mann sie mit einem Pkw verfolgt,

informiert sie die Polizei. Gegen 5.30 Uhr wird der 32 Jahre alte Mann, der in

Mainz wohnt, in Mainz-Hechtsheim einer Kontrolle unterzogen, dabei wird

festgestellt, dass der Mann deutlich alkoholisiert ist. Einen Atemalkoholtest

lehnt er ab, daraufhin wird er zwecks Entnahme einer Blutprobe mit zur

Dienststelle genommen. Nun wird nicht nur wegen Körperverletzung, sondern auch

wegen der Trunkenheitsfahrt eine Anzeige vorgelegt, der Führerschein ist

beschlagnahmt.

Feuerwehr befreit Säugling aus Parkbank

Am späten Freitagabend wurde die Feuerwehr Mainz zu einer Technischen Hilfeleistung an das Mainzer Rheinufer alarmiert. Hier war ein Säugling mit seinem Bein zwischen zwei Bretter einer Parkbank gerutscht. Der Mutter war es nicht möglich ihr Kind eigenständig zu befreien. Mit Hilfe von Passanten konnte die Feuerwehr zur Unterstützung gerufen werden. Die Einsatzkräfte versuchten zuerst das Kind mit Hilfe von einem Schmiermittel zu befreien, dies gelang jedoch nicht und das Kind sollte nicht unnötig belastet werden. Aufgrund der bereits leichten Schwellung des Beins entschlossen sich die Einsatzkräfte das Brett mit einer Säge zu zertrennen umso das Bein schonend herauszubekommen.

Der kleine Junge wurde im Anschluss an den ebenfalls anwesenden Rettungsdienst übergeben, ebenso war die Polizei mit einer Fahrradstreife vor Ort.

Schlägerei im Rahmen einer Hochzeitsfeier

Bodenheim

Am 02.08.2020, gegen 02 Uhr wurde der Polizei über den Notruf eine Schlägerei zwischen 50 Personen unter Gästen einer Hochzeitsfeier gemeldet. Angeblich sei auch ein Messer im Spiel gewesen. Diese fand in einer angemieteten Halle in der Straße „Lange Ruthe“ statt. Die Einsatzörtlichkeit wurde mit starken Polizeikräften aufgesucht und der Sachverhalt so weit wie möglich erörtert. Obwohl es viele Zeugen gegeben haben muss, war man nicht aussagefreudig. Letzten Endes wurden mehrere Strafanzeigen wegen einfacher Körperverletzung aufgenommen, wobei alle Protagonisten männlich und in Wiesbaden wohnhaft sind. Die Verletzungen waren leichter Natur. Bei Durchsuchungen konnte kein Messer aufgefunden werden. Die beiden Beschuldigten erhielten Platzverweise. Die Feierlichkeit wurde sukzessive durch das Brautpaar unter Aufsicht der Polizei beendet. Die Ursache der Auseinandersetzungen konnte (noch) nicht geklärt werden.

Die Polizei in Oppenheim sucht unter der 06133-933100 Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen können.

Heimfahrt mit Folgen

Bingen-Dromersheim

In der Nacht von Samstag auf Sonntag begibt sich das Ehepaar, 35 Jahre und 29 Jahre, nach einer Feier mit ihren Fahrrädern auf den Nachhauseweg. Beim Nebeneinanderfahren berühren sich die Fahrradlenker, woraufhin die 29-Jährige zu Boden stürzt. Sie erleidet eine stark blutende Kopfplatzwunde. Ihr Ehemann kann sich im letzten Moment noch abfangen, klagt aber im Laufe der Unfallaufnahme über leichte Schmerzen am linken Fuß.

In einem nahe gelegenen Krankenhaus werden nicht nur die Verletzungen behandelt, sondern beiden Fahrzeugführern eine Blutprobe entnommen. Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hillesheim, Ortsteil Bahnhof

Am 01.08.2020, um 04.49 Uhr befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Dorn-Dürkheim die L 425 (Rheinhessenstraße)aus Richtung Westhofen kommend in Richtung Dorn-Dürkheim. Nach eigenen Angaben war er einen kurzen Moment unaufmerksam, fuhr daher nahezu ungebremst mit ca. 65 km/h gegen die seitliche Umrandung des erhöhten Kreisverkehrs (L 425 / L438), hob ab und kam letztlich an einer auf dem Kreisverkehr befindlichen „Weinbau-Skulptur“ zum Stehen. Es entstand erheblicher Sachschaden (24.000 Euro). Neben dem Pkw (wirtschaftlicher Totalschaden von 8000 Euro), wurde die Skulptur stark (15.000 Euro), sowie zwei Warnhinweis-Schilder und deren Halterungen und 5 Steine (1.000 Euro) der Kreisverkehrsbegrenzung beschädigt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde auf Halterwunsch abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Hahnheim

Am 31.07.2020, um 12 Uhr befuhr ein Pkw, Mercedes Benz-Kombi, silber, die Kloster-Eberbach-Straße in Hahnheim in Richtung Hintere Landstraße. Gleichzeitig fuhr ein 38-jähriger Hahnheimer mit seinem Motorroller die Hintere Landstraße aus Richtung Wahlheimer Hof kommend in Richtung Selzen. An der genannten Einmündung bog der Pkw-Fahrer nach links in die Hintere Landstraße ein und missachtet hierbei die Vorfahrt des Roller-Fahrers. Der Pkw touchiert den Roller an dessen Hinterreifen. Dadurch fiel der Roller-Fahrer auf die rechte Seite, wodurch er Schürfwunden und eine Prellung an der Schulter erlitt und am Roller ein Sachschaden von ca. 500 Euro entstand. Der Fahrer/die Fahrerin des Pkw entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Die Polizei in Oppenheim sucht unter der Tel.-Nr. 06133-933100 Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Pkw und Fahrer/Fahrerin machen können.

Zustellerin beim Austragen von Prospekten verletzt

Bingen

Am 31.07.2020 gegen 18 Uhr verteilt die 59-jährige Zustellerin Werbeprospekte in der Mainzer Straße in Bingen. Damit ist ein 40-jähriger Anwohner nicht einverstanden und schreit die Zustellerin an. Im Verlauf dessen schlägt der Anwohner auf den Briefkasten und klemmt dadurch die Hand der Zustellerin ein. Die 59-Jährige wird leicht an ihrer Hand verletzt. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.